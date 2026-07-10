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Дом. Семья10 июля 2026 2:00

А хотите, дети, в Африку слетать? Для туристов запускают новые прямые рейсы на экзотические пляжные курорты

Из России запустили новые прямые рейсы сразу на два зарубежных курорта
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Из России запустили новые прямые рейсы сразу на два зарубежных курорта. Фото: Romadov Sergey/Shutterstock/Fotodom

Из России запустили новые прямые рейсы сразу на два зарубежных курорта. Фото: Romadov Sergey/Shutterstock/Fotodom

Сезон отпусков в разгаре. Самым массовым зарубежным курортом, как и в прошлые лет сорок уже, остается Турция (см. “Место под солнцем”). А вот самым бюджетным неожиданно стал Таиланд, удивили подсчетами в Ассоциации туроператоров России. Причин несколько: турецкие пляжи из-за дикой инфляции в стране подорожали, в Таиланде летом формально низкий сезон и отели снижают цены, а прямых рейсов туда очень много.

Появляются и новые маршруты с прямым перелетом.

ЗАНЗИБАР (ТАНЗАНИЯ): ОКЕАН И ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ

Первый прямой рейс из России в Танзанию вылетел неделю назад. Национальный перевозчик африканский страны Air Tanzania придумал хитрый треугольный маршрут Москва (аэропорт Внуково) - остров Занзибар - Дар-эс-Салам (крупнейший город государства).

Летает на больших Boeing 787-8 Dreamliner трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, первые борта были загружены под завязку, заверил глава Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру . И не только первые, как я выяснила, попытавшись купить билеты на август - места остались только в бизнес-классе! В том числе и потому, что блоки мест на прямых рейсах уже взяли крупнейшие российские туроператоры. И в составе пакетного тура вполне доступен перелет и в экономе. Туроператоры угадали: Занзибар - реальная экзотика, а стоит хоть и дороже Турции с Египтом, но намного дешевле Мальдив с Сейшелами.

На Занзибар летят ради пляжей Индийского океана (минус - мощные приливы и отливы, купаться получится не всегда), дайвинга и рыбалки, гигантских черепах острова Призон. А еще там есть исторические кварталы Стоун-Таун с ночным рынком на набережной и музей Фредди Меркьюри (рок-легенда родом с Занзибара).

Дар-эс-Салам путешественникам тоже вполне может быть интересен. Большой город на берегу океана с музеями, рыбным рынком и приморскими кафе и ресторанами. Да, есть и другая Танзания: сафари в национальных парках Серенгети и Нгоронгоро, все эти львы, слоны, гепарды и антилопы, восхождение на гору Килиманджаро... Но для такого варианта новый рейс полезен лишь отчасти - все равно придется лететь дальше внутренним рейсом. И есть смысл сравнить цены на стыковочные маршруты, в первую очередь через Эфиопию, Египет и Марокко.

Сколько лететь: 10,5 часов, обратный путь дольше из-за остановки в Дар-эс-Саламе, 11,15 часов.

Виза: онлайн или по прилету в аэропорту за 50 долларов. Также необходимо купить местную страховку за 45 долларов.

Цена вопроса: тур на Занзибар на 9 дней - от 235 тысяч рублей на двоих (с прямым перелетом, проживанием в отеле 4* и завтраками), «Все включено» от 350 тысяч рублей. Сафари и другие приключения дороже.

Первый прямой рейс из России в Танзанию вылетел неделю назад. Фото: Denis Belitsky/Shutterstock/Fotodom

Первый прямой рейс из России в Танзанию вылетел неделю назад. Фото: Denis Belitsky/Shutterstock/Fotodom

МОНАСТИР (ТУНИС): ПЛЯЖИ НА СРЕДИЗЕМКЕ

На следующей неделе, с 15 июля, стартуют чартеры в курортный город Монастир в Тунисе. Из столичного аэропорта Шереметьево, а также из Санкт-Петербурга, летать будет авиакомпания Pyramids Airlines. Из Москвы - пять раз в неделю. Рейсы чартерные, билетов в свободной продаже нет, только в составе пакетных туров.

Безвизовый Тунис до пандемии был очень популярным у наших отпускников курортом. И рейсы возвращаются очень вовремя. Сейчас единственный вариант слетать без пересадок на Средиземное море - в Турцию. А Тунис та же Средиземка, только другое ее побережье, африканское. Там много отелей «Все включено», особая фишка - талассотерапия: разные процедуры для красоты и здоровья с водорослями и морской солью. Для ценителей истории много экскурсий по античным памятникам, в том числе в Карфаген.

Сколько лететь: 4 часа.

Виза: нет.

Цена вопроса: от 120 тысяч рублей за тур на двоих на 7 дней в отель 3* «Все включено» в Сусе, от 170 тысяч рублей в 5-звездочный спа-отель «ол инклюзив» в Хаммамете.

С 15 июля, стартуют чартеры в курортный город Монастир в Тунисе. Фото: Solarisys/Shutterstock/Fotodom

С 15 июля, стартуют чартеры в курортный город Монастир в Тунисе. Фото: Solarisys/Shutterstock/Fotodom

АКАБА (ИОРДАНИЯ): КРАСНОЕ МОРЕ, НО НЕ ЕГИПЕТ

Национальный перевозчик Иордании Royal Jordanian скоро добавит новый рейс в Россию. Сейчас он летает из Москвы в столицу королевства, Амман четыре раза в неделю (даже во время кризиса на Ближнем Востоке полеты не прекращались).

А планирует еще и в Акабу - курорт на иорданском побережье Красного моря. Об этом сообщили генеральный директор Домодедово Андрей Никулин и коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф. Будут два рейса в неделю на новых лайнерах Airbus A320neo. Дата старта пока не объявлена, но - в летнем расписании, то есть скоро.

Для туристов новинка полезна. Все-таки большинство отпускников летят в теплые страны ради пляжей. А от Аммана до Красного моря далеко, четыре часа ехать через всю страну по пустыне или лететь внутренним рейсом. В Акабе можно купаться в теплом море (сезон круглый год, пляжи песчаные) и заниматься дайвингом (разноцветные рыбки и яркие кораллы здесь не хуже, чем в Египте, много рифов рядом с берегом). Отели хорошие, в том числе известных международных сетей. Однако «Все включено» практически нет. Рядом с Акабой находится и главная достопримечательность королевства, высеченный в скалах древний город Петра, а также живописная пустыня Вади-Рам.

Фото: Anton Buymov/Shutterstock/Fotodom

Фото: Anton Buymov/Shutterstock/Fotodom

Сколько лететь: 5 часов.

Виза: нет.

Цена вопроса: билетов на рейсы в Акабу пока нет в продаже, но наверняка стоимость будет сопоставим с полетом в Амман той же авиакомпаний. То есть 45 тысяч рублей на человека туда-обратно.

ПЛАНЫ

А еще в Малайзию и на Филиппины

На самом высоком уровне звучат обещания и других новых солнечных маршрутов в ближайшем будущем. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и министр экономического развития РФ Максим Решетников обнадежили, что между нашими странами наконец появятся прямые авиарейсы. Говорят о них, справедливости ради, давно - причем о двух направления сразу, в столицу Куала-Лумпур и на курортный остров Лангкави. Но и про Занзибар говорили долго, и вот запустили же!

Президент Филиппин Фердинанд Маркос тоже полон оптимизма: филиппинская авиакомпания Cebu Pacific готова открыть рейсы в Россию. Прямое воздушное сообщение между нашими странами есть и сейчас - чартеры «ИрАэро» из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай. Из европейской части России пока нет. Но раз летают из Сибири, значит, нет и санкционных преград. Все дело в спросе.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Куда отправились в отпуск клиенты турфирм…

Страна, доля в общем объеме продаж

Турция 37,7%

Египет 21,3%

Вьетнам 7,8%

Абхазия 5,9%

Таиланд 4,7%

Китай 4,3%

Мальдивы 2,5%

ОАЭ 1,2%

По данным онлайн-агрегатора туров Слетать.ру

…и самостоятельные путешественники

Страна, доля в общем объеме бронирований

Турция 15,6%

Китай 7,2%

Белоруссия 6%

Италия 5,2%

Грузия 4,6%

По данным сервиса OneTwoTrip о бронированиях отелей на лето-2026.

ЭКОНОМ-КЛАСС

Самые дешевые зарубежные пляжные курорты в июле-2026

Таиланд (Паттайя) 113 тыс. руб.

Турция (Аланья) 118 тыс. руб.

ОАЭ (Дубай) 119,5 тыс. руб.

Египет (Шарм-эль-Шейх) 124 тыс. руб.

Иордания (Акаба) 126 тыс. руб.

Индия (Гоа) 145 тыс. руб.

Китай (Хайнань) 150 тыс. руб.

По данным Ассоциации туроператоров России. Минимальная цена тура на 7 дней на двоих с перелетом, проживанием в отеле 4*, трансферами, страховкой. В Турции и Египте «Все включено», в остальных странах из питания включены завтраки.