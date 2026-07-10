А хотите, дети, в Африку слетать? Для туристов запускают новые прямые рейсы на экзотические пляжные курорты

Из России запустили новые прямые рейсы сразу на два зарубежных курорта. Фото: Romadov Sergey/Shutterstock/Fotodom

Сезон отпусков в разгаре. Самым массовым зарубежным курортом, как и в прошлые лет сорок уже, остается Турция (см. “Место под солнцем”). А вот самым бюджетным неожиданно стал Таиланд, удивили подсчетами в Ассоциации туроператоров России. Причин несколько: турецкие пляжи из-за дикой инфляции в стране подорожали, в Таиланде летом формально низкий сезон и отели снижают цены, а прямых рейсов туда очень много.

Появляются и новые маршруты с прямым перелетом.

ЗАНЗИБАР (ТАНЗАНИЯ): ОКЕАН И ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ

Первый прямой рейс из России в Танзанию вылетел неделю назад. Национальный перевозчик африканский страны Air Tanzania придумал хитрый треугольный маршрут Москва (аэропорт Внуково) - остров Занзибар - Дар-эс-Салам (крупнейший город государства).

Летает на больших Boeing 787-8 Dreamliner трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, первые борта были загружены под завязку, заверил глава Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру . И не только первые, как я выяснила, попытавшись купить билеты на август - места остались только в бизнес-классе! В том числе и потому, что блоки мест на прямых рейсах уже взяли крупнейшие российские туроператоры. И в составе пакетного тура вполне доступен перелет и в экономе. Туроператоры угадали: Занзибар - реальная экзотика, а стоит хоть и дороже Турции с Египтом, но намного дешевле Мальдив с Сейшелами.

На Занзибар летят ради пляжей Индийского океана (минус - мощные приливы и отливы, купаться получится не всегда), дайвинга и рыбалки, гигантских черепах острова Призон. А еще там есть исторические кварталы Стоун-Таун с ночным рынком на набережной и музей Фредди Меркьюри (рок-легенда родом с Занзибара).

Дар-эс-Салам путешественникам тоже вполне может быть интересен. Большой город на берегу океана с музеями, рыбным рынком и приморскими кафе и ресторанами. Да, есть и другая Танзания: сафари в национальных парках Серенгети и Нгоронгоро, все эти львы, слоны, гепарды и антилопы, восхождение на гору Килиманджаро... Но для такого варианта новый рейс полезен лишь отчасти - все равно придется лететь дальше внутренним рейсом. И есть смысл сравнить цены на стыковочные маршруты, в первую очередь через Эфиопию, Египет и Марокко.

Сколько лететь: 10,5 часов, обратный путь дольше из-за остановки в Дар-эс-Саламе, 11,15 часов.

Виза: онлайн или по прилету в аэропорту за 50 долларов. Также необходимо купить местную страховку за 45 долларов.

Цена вопроса: тур на Занзибар на 9 дней - от 235 тысяч рублей на двоих (с прямым перелетом, проживанием в отеле 4* и завтраками), «Все включено» от 350 тысяч рублей. Сафари и другие приключения дороже.

Первый прямой рейс из России в Танзанию вылетел неделю назад. Фото: Denis Belitsky/Shutterstock/Fotodom

МОНАСТИР (ТУНИС): ПЛЯЖИ НА СРЕДИЗЕМКЕ

На следующей неделе, с 15 июля, стартуют чартеры в курортный город Монастир в Тунисе. Из столичного аэропорта Шереметьево, а также из Санкт-Петербурга, летать будет авиакомпания Pyramids Airlines. Из Москвы - пять раз в неделю. Рейсы чартерные, билетов в свободной продаже нет, только в составе пакетных туров.

Безвизовый Тунис до пандемии был очень популярным у наших отпускников курортом. И рейсы возвращаются очень вовремя. Сейчас единственный вариант слетать без пересадок на Средиземное море - в Турцию. А Тунис та же Средиземка, только другое ее побережье, африканское. Там много отелей «Все включено», особая фишка - талассотерапия: разные процедуры для красоты и здоровья с водорослями и морской солью. Для ценителей истории много экскурсий по античным памятникам, в том числе в Карфаген.

Сколько лететь: 4 часа.

Виза: нет.

Цена вопроса: от 120 тысяч рублей за тур на двоих на 7 дней в отель 3* «Все включено» в Сусе, от 170 тысяч рублей в 5-звездочный спа-отель «ол инклюзив» в Хаммамете.

С 15 июля, стартуют чартеры в курортный город Монастир в Тунисе. Фото: Solarisys/Shutterstock/Fotodom

АКАБА (ИОРДАНИЯ): КРАСНОЕ МОРЕ, НО НЕ ЕГИПЕТ

Национальный перевозчик Иордании Royal Jordanian скоро добавит новый рейс в Россию. Сейчас он летает из Москвы в столицу королевства, Амман четыре раза в неделю (даже во время кризиса на Ближнем Востоке полеты не прекращались).

А планирует еще и в Акабу - курорт на иорданском побережье Красного моря. Об этом сообщили генеральный директор Домодедово Андрей Никулин и коммерческий директор перевозчика Карим Маклуф. Будут два рейса в неделю на новых лайнерах Airbus A320neo. Дата старта пока не объявлена, но - в летнем расписании, то есть скоро.

Для туристов новинка полезна. Все-таки большинство отпускников летят в теплые страны ради пляжей. А от Аммана до Красного моря далеко, четыре часа ехать через всю страну по пустыне или лететь внутренним рейсом. В Акабе можно купаться в теплом море (сезон круглый год, пляжи песчаные) и заниматься дайвингом (разноцветные рыбки и яркие кораллы здесь не хуже, чем в Египте, много рифов рядом с берегом). Отели хорошие, в том числе известных международных сетей. Однако «Все включено» практически нет. Рядом с Акабой находится и главная достопримечательность королевства, высеченный в скалах древний город Петра, а также живописная пустыня Вади-Рам.

Фото: Anton Buymov/Shutterstock/Fotodom

Сколько лететь: 5 часов.

Виза: нет.

Цена вопроса: билетов на рейсы в Акабу пока нет в продаже, но наверняка стоимость будет сопоставим с полетом в Амман той же авиакомпаний. То есть 45 тысяч рублей на человека туда-обратно.

ПЛАНЫ

А еще в Малайзию и на Филиппины

На самом высоком уровне звучат обещания и других новых солнечных маршрутов в ближайшем будущем. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и министр экономического развития РФ Максим Решетников обнадежили, что между нашими странами наконец появятся прямые авиарейсы. Говорят о них, справедливости ради, давно - причем о двух направления сразу, в столицу Куала-Лумпур и на курортный остров Лангкави. Но и про Занзибар говорили долго, и вот запустили же!

Президент Филиппин Фердинанд Маркос тоже полон оптимизма: филиппинская авиакомпания Cebu Pacific готова открыть рейсы в Россию. Прямое воздушное сообщение между нашими странами есть и сейчас - чартеры «ИрАэро» из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай. Из европейской части России пока нет. Но раз летают из Сибири, значит, нет и санкционных преград. Все дело в спросе.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Куда отправились в отпуск клиенты турфирм…

Страна, доля в общем объеме продаж

Турция 37,7%

Египет 21,3%

Вьетнам 7,8%

Абхазия 5,9%

Таиланд 4,7%

Китай 4,3%

Мальдивы 2,5%

ОАЭ 1,2%

По данным онлайн-агрегатора туров Слетать.ру

…и самостоятельные путешественники

Страна, доля в общем объеме бронирований

Турция 15,6%

Китай 7,2%

Белоруссия 6%

Италия 5,2%

Грузия 4,6%

По данным сервиса OneTwoTrip о бронированиях отелей на лето-2026.

ЭКОНОМ-КЛАСС

Самые дешевые зарубежные пляжные курорты в июле-2026

Таиланд (Паттайя) 113 тыс. руб.

Турция (Аланья) 118 тыс. руб.

ОАЭ (Дубай) 119,5 тыс. руб.

Египет (Шарм-эль-Шейх) 124 тыс. руб.

Иордания (Акаба) 126 тыс. руб.

Индия (Гоа) 145 тыс. руб.

Китай (Хайнань) 150 тыс. руб.

По данным Ассоциации туроператоров России. Минимальная цена тура на 7 дней на двоих с перелетом, проживанием в отеле 4*, трансферами, страховкой. В Турции и Египте «Все включено», в остальных странах из питания включены завтраки.