Как избавиться от пятен от кофе: Пять простых секретов от эксперта по клинингу

Пятно от кофе на новой блузке. Фото: Kmpzzz/Shutterstock/Fotodom

Моду на кофе в России, как известно, ввел Петр I. Он пристрастился к бодрящему напитку в Голландии. А вернувшись в Россию, приказал подавать кофе на официальных мероприятиях, на ассамблеях и обязал пить его придворных. Аристократия давилась и плевалась от горького напитка, но против приказа императора не пойдешь. Так постепенно кофе и вошел в быт дворянства, превратившись в обязательный элемент мероприятий.

Лимон в помощь

И вот представим картинку: сидит дама приятной наружности за кофейным столиком на очередном рауте. Одета, как обычно, изысканно: кружева, бархат… Кстати, платье, в котором не стыдно было бы выйти в свет, стоило не меньше 500 рублей (или около 600 тысяч рублей на современные деньги). Для сравнения – годовой оброк крестьянина составлял от 5 до 15 рублей.

Небольшие загрязнения старались убрать сразу с помощью уксуса, лимонного сока или самогона. Фото: Kmpzzz/Shutterstock/Fotodom

А потом эту даму случайно под локоток толкают – и на этом великолепии кофейное пятно. Нет, не так. ПЯТНО!!! Потому что платья в те времена не стирали! И любое пятно превращалось в проблему для горничной. Небольшие загрязнения старались убрать сразу с помощью уксуса, лимонного сока или самогона. А если не помогло, испачканный фрагмент одежды заменяли, то есть отпарывали и вшивали новый.

Ой, как все было сложно.

Впрочем, и в наши дни возможен вариант: толкнули тебя под локоток на очередном кофе-брейке, и вот оно – пятно от капучино на новой блузке. Как его убрать? Оно вообще отстирывается? Что делать, чтоб не навредить ткани? Или проще сразу выбросить?

Эти вопросы мы и задали Аиде Синицыной – эксперту по клинингу и специалисту по выведению всевозможных пятен. Кроме того, она - автор книги «Легкость Быт и Я», которая вышла в издательстве «Комсомольская правда». В ней в легкой и порой шутливой форме читатели получают серьезную информацию о том, как сэкономить силы во время уборки дома и совместить это с любовью к себе. Есть у Аиды и множество секретиков, которыми она с радостью делится.

Хорошо с кофе справляются карандаши-пятновыводители. Фото: Kmpzzz/Shutterstock/Fotodom

Как избавиться от пятен от кофе

1. Холодная вода и мыло:

- Не выкидывайте вещь, - успокаивает Аида Синицына. - Пятно от кофе, особенно свежее, можно легко отстирать. Первое правило, промойте его большим количеством холодной водой с изнанки ткани. Потом намыльте хозяйственным мылом или мылом от пятен и оставьте на 15 минут. Можно помочь зубной щеткой, ее щетинки выталкивают кофе из волокон ткани механически.

2. Совет для светлых белых вещей и скатертей: промойте холодной водой и нанесите 3% перекись водорода на 5-10 минут. Тщательно прополощите место пятна. И помните, что на цветных тканях перекись может съесть цвет!

3. Для деликатных тканей (шерсть, шелк): промойте холодной водой место пятна и потом нанесите сюда аптечный ТЕПЛЫЙ глицерин ватным диском. Через 30-60 минут прополощите водой.

4. Со свежим пятном можно поработать и таким образом:

а) Намочите пятно под краном.

б) Нанесите лимонный сок, потом снова промойте под краном через 10 минут.

в) Положите вещь в основную стирку, добавив стиральное средство с энзимами. Прямо в барабан можно добавить усилитель стирки.

5. Хорошо с кофе справляются карандаши-пятновыводители. Окуните кончик карандаша в кипяток для активации, потрите им пятно до появления пенки, смойте под краном. Можно нанести на пятно кашицу из 100% перкарбоната натрия или кислородного отбеливателя – они активизируются очень горячей водой. Но помните, что кислородные пятновыводители не подходят для шелка, шерсти и кашемира.

КСТАТИ

- Иии? - скажет очень внимательный читатель. – Для чего вы мне это все рассказываете? Ведь не просто же так.

Ну, конечно! Дело в том, что «Комсомольская правда» продолжает дело Петра I по внедрению кофе в нашей стране и предлагает своим читателям вкусный продукт по доступной цене. Зерна кофе поступают к нам напрямую из Уганды.

«Комсомольская правда» продолжает дело Петра I по внедрению кофе в нашей стране и предлагает своим читателям вкусный продукт по доступной цене. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Африканская Уганда – родина дикорастущей робусты. Кофе здесь рос сам по себе многие сотни лет, пока местные жители не поняли, что на этом можно зарабатывать. Так что выращивание сорта робуста - основа основ экономики Уганды. Арабика здесь тоже растет. Ее завезли в страну уже в ХХ веке, и сорт прекрасно прижился.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Обжаривают зерна из Уганды уже в России и очень маленькими партиями, чтобы напиток остался ароматным.

Кстати, именно угандийский кофе признан одним из лучших в мире. И нам очень приятно, что мы можем предложить этот достойный продукт вам.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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