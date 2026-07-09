Противник меняет тактику и способы убийств: Полковник ЦСН ФСБ рассказал, какие меры помогут обезопасить военнослужащих от терактов

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что, по замыслу украинских спецслужб, диверсионно-террористический акт планировался у многоэтажки, где живет военнослужащий. Фото: ID1974//Shutterstock/Fotodom

Агент по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе. Целью был сотрудник Минобороны. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что, по замыслу украинских спецслужб, диверсионно-террористический акт планировался у многоэтажки, где живет военнослужащий. Время - в «момент его входа в подъезд». Способ - дрон, «оборудованный СВУ ударного действия с поражающими элементами». Задержанный по указанию куратора арендовал в столице квартиру. Там установил две видеокамеры «для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта». Купил накладные усы, бороду и очки.

Сейчас он дает показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке убийства российского офицера. И это — лишь один из серии предотвращенных ФСБ терактов.

«КП» обратилась за комментарием к полковнику Центра специального назначения ФСБ в отставке Виталию Демидкину.

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ПЕЧАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

- Практика установления постоянного видеонаблюдения за объектом будущего теракта из арендованных квартир в домах напротив — она не сегодня появилась?

- Раньше такое было — но не в таком масштабе. Если речь идет о высокопоставленных офицерах Минобороны — они, как правило, тем более сейчас, рано утром из дома выходят и поздно возвращаются. Поэтому смысл вести круглосуточное видеонаблюдения вряд ли есть — их объект появится в кадре только дважды сутки, на очень короткое время. Но если это в автоматическом режиме фиксируется, наблюдается повторяемость по времени — значит, агенты, вернее их хозяева, делают соотвествующие выводы, когда и где именно совершить теракты, при выходе, при возвращении, на каком удалении от подъезда. Но могу сказать, что раньше теракты у места проживания объектов все-таки были редкостью. А сейчас это, увы, чуть ли не тенденция.

ПОЧЕМУ ПРИ ВХОДЕ?

- В сообщении ФСБ говорится, что теракт планировался «в момент входа в подъезд» - почему так, тут же больше фактор случайности?

- Как правило, утром человек, выходя из дома, спешит, двигается быстрее. Вечером спешки вроде бы особой нет. Может у подъезда постоять. На лавочке посидеть. Возможно, у наших противников меняется тактика. То, что пытаются взорвать именно у подъезда на выходе или на выходе — чтобы не ошибиться, чтобы наверняка. Задача получена — ее надо выполнять. Что делать? Отлавливать этих гадов - и сразу к расстрелу.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДРОНАМИ?

- Сейчас готовили использовать дрон, ранее использовали самокат с заложенным взрывным устройствам — разнообразят тактику?

- Понятно, что отследить, чтобы все самокаты от всех подъездов убрали - это очень сложно или практически невозможно в многомиллионном городе. Как ты запретишь человеку, который приехал на арендованном самокате оставлять его у самого дома?

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ - УЖЕСТОЧИТЬ

- Ждать ли ужесточения системы сдачи квартир в аренду, условий переоборудования арендованных квартир - если речь, например, об установке там видеокамер?

- Не знаю, насколько серьезная была у этих агентов видеоаппаратура. Если для профессионального слежения — то ее непросто достать, или ввезти в страну. А ужесточение условий сдачи квартир в аренду должно быть как минимум в том, что сдавать их можно только официально, с обязательной фиксацией документов тех, кто снимает квартиру.

ПРОШЛОЕ СТИРАЮТ

- Задержанный, вроде бы, имел криминальное прошлое, на Украине к нему пришли спецслужбы и легко завербовали — разве таких «клиентов», которые возвращаются в Россию, не берут сразу на карандаш?

- Человек мог вернуться в Россию, сменив документы, изменив фамилию, имя и отчество. И его могло не оказаться ни в каких базах, - так, чтобы на него сразу обратили внимание. Но, вообще, сейчас уже и по роговице глаза, и по овалу лица, и по отпечатком пробивают при въезде. И в Москве есть система распознавания лиц — как только искомый объект появляется в метрополитене, эта система его фиксирует.

ЗАЩИТА ГЕНЕРАЛОВ

- Генералов надо поселять в закрытых городках до конца СВО?

- Кого-то можно так оберечь, поселив высший комсостав в закрытую воинскую часть в служебные квартиры. Но все равно - они же выезжают к месту службы. А их маршруты могут быть отслежены. Но, вообще, расквартирование высшего комсостава — это компетенция Минобороны. Мы все же в разных ведомствах служили.

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