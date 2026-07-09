За сутки наши воины уничтожили более 1385 украинских боевиков и иностранных наемников. Фото: Минобороны РФ.

Министерство обороны России подробно сообщило о результатах действий подразделений Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки. По данным ведомства, украинская сторона понесла значительные потери.

Группировки российских войск «Север», «Запад», «Южная», «Центр», «Восток» и «Днепр» нейтрализовали, соответственно, более 170, 210, 175, 325, 450 и 55 украинских боевиков. Общие потери ВСУ оцениваются в 1385 военнослужащих, с учетом иностранных наемников.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили пункт временной дислокации боевиков ВСУ

Кроме того, украинские войска лишились 17 единиц бронетехники (включая американский М113), семи артиллерийских орудий, одной реактивной системы залпового огня «Град», шести роботизированных комплексов и свыше 70 единиц автомобильной техники.

Продолжается ликвидация разрозненных украинских формирований. В районе Красного Лимана подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение 60-й механизированной бригады и 120-й бригады территориальной обороны.

Ударными средствами, включая армейскую авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию, были поражены логистические узлы, объекты топливно-энергетического и транспортного секторов ВСУ, а также склады с топливом и дронами. Отмечается также ликвидация скоплений противника в 142 районах.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили девять управляемых авиабомб и 468 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 9 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

177 674 - дрона.

665 - ЗРК.

30 087 - танков и бронемашин.

1 756 - РСЗО.

35 698 - орудий.

66 042 - единиц спецтехники.

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