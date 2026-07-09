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Политика9 июля 2026 12:05

Новые «Герани» и «Молнии» принудили Киев перекрашивать локомотивы

Российские автономные дроны с машинным зрением вычисляют локомотивы, которые заняты в переброске на передовую западной военной техники
Александр БОЙКО
Украина. Локомотив в маскирующей раскраске на железнодорожном пути.

Украина. Локомотив в маскирующей раскраске на железнодорожном пути.

Фото: СОЦСЕТИ.

Украинским железнодорожникам, которые перевозят военные грузы, приказали срочно перекрашивать локомотивы в пиксельную раскраску.

Причиной тому стали массовые потери киевскими властями локомотивов на железнодорожных направлениях, которые связывают Константиновку и Славянск.

Новые «Герани» и «Молнии» принудили Киев перекрашивать локомотивы в пиксельную раскраску

Российские БПЛА «Молния» и «Герань» с искусственным интеллектом также патрулируют железнодорожные пути в Днепропетровской и Харьковской областях. Они находят железнодорожные локомотивы даже под мостами. Новым дронам достаточно малейшей тени на поверхности земли, чтобы засечь и идентифицировать такой крупный объект.

Об опасности автономных российских ударных беспилотников и возможности полностью лишиться грузоперевозок заявляют официальные лица в украинской армии.

Среди фрагментов упавших российских ударных дронов украинские специалисты находят части камер и микросхем от компьютеров, но никаких намеков на антенны и передатчики. Сбить такие дроны стало почти невозможно: они ничего не излучают, их не видят детекторы и западные системы РЭБ.

Для самостоятельного наведения, преследования и атаки российскому современному БПЛА с ИИ теперь нужна только карта маршрута и картотека образов целей, которые выбирает оператор перед запуском.

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