Расходы россиян на кафе и рестораны взлетели на четверть

Средние расходы на общепит для семьи из трех человек выросли с 2 700 до 3 452 рублей в месяц. Фото: adriaticfoto/Shutterstock/Fotodom

Кто там говорил, что россияне стали экономить и затягивать пояса? Шах и мат, паникеры: оказывается, наши люди только увеличивают расходы на развлечения! Будь у нас все плохо с деньгами, просто отказались бы от этих трат.

Теперь – цифры. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в прошлом году расходы россиян на кафе и рестораны выросли на 27%. Если говорить в деньгах, то средние расходы на общепит для семьи из трех человек выросли с 2 700 до 3 452 рублей в месяц. Больше всего тратят на еду вне дома жители Питера - в среднем 8 916 рублей в месяц на трех человек. У москвичей на общепит уходит чуть больше 7000 рублей ежемесячно. А жители Чукотки и Смоленской области почти не хотят по ресторанам: здесь средняя сумма – меньше 50 рублей в месяц.

Почему же наши затраты на общепит так сильно выросли? Эксперты называют две главные причины.

1. Инфляция

И это понятно. Но это не основная причина. Ведь за тот же период цены в кафе и столовых выросли на 12,8%, а в ресторанах - на 11,8%.

2. Мода на еду вне дома

И в России, и во всем мире в последние лет идет настоящий бум такого питания. Люди, особенно молодежь, не хотят транжирить свое время на готовку. Многие даже квартиры покупают без полноценной кухни – микроволновка есть, и ладно! А брать еду на работу для многих вообще моветон. Бизнес-ланчи, столовые при офисах переживают второе рождение.

- Доля трат на досуг и общепит в структуре потребительских расходов россиян начиная с 2023 росла три года подряд. В 2025 году показатель достиг 10,8%, практически вернувшись к допандемийному уровню: в рекордном 2019 году на развлечения, кафе и рестораны приходилось 11,6% потребительских расходов. Этот долгосрочный тренд не смогли переломить ни внешнеполитические события, ни высокий инфляционный фон, - комментирует руководитель налоговой практики FinExpertiza Сергей Зубков.

В нынешнем году, по мнению эксперта, расходы на общепит уже не взлетят так сильно - в основном из-за роста цен. Но и падать они точно не станут.

- В «экономике впечатлений» действует хорошо известный эффект: когда крупные покупки, например автомобили, техника и недвижимость, становятся менее доступными, часть свободных средств перераспределяется в пользу относительно небольших, но эмоционально значимых расходов — ресторанов, концертов и других форм отдыха. Именно поэтому расходы на впечатления зачастую оказываются более устойчивыми, чем можно было бы ожидать исходя только из динамики доходов населения, - поясняет Сергей Зубков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В каких регионах тратили больше всего денег на кафе и рестораны

Регион (Траты на общепит в 2025 году, руб)

Санкт-Петербург 8 916

Ханты-Мансийский автономный округ 7 282

Москва 7 046

Московская область 5 795

Самарская область 5 025

Приморский край 4 981

Свердловская область 4 917

Новгородская область 4 787

Архангельская область 4 617

Нижегородская область 4 326

В среднем по стране 3 452

По данным FinExpertiza. Приведены средние расходы на месяц для семьи из трех человек.