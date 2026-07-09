Михаил Дегтярев на радиостанции "Комсомольская правда" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июля день рождения у министра спорта, председателя Олимаийского комитета России, друга «Комсомольской правды» Михаила Дегтярева. Ему исполняется 45 лет.

Разумеется, мы не могли пройти мимо этого события. Я не мог, потому что министр Дегтярев многие годы является Героем многих моих публикаций. Я ему в этот день позвонил…

И у нас получилось, как всегда, необычное интервью - причем в эфире популярного Радио «КП».

Вот фрагмент нашей передачи…

…- Алло, Михаил Владимирович! Здравствуйте! Вы - в эфире Радио «Комсомольская правда». Это Александр Гамов, биограф министра Дегтярева. И - наша рубрика «Вам песня в подарок». Мы слышали, у Вас 10 июля - День рождения, 45 лет. Мы хотим подарить Вам Вашу любимую песню. Заказывайте любую. И она прямо сейчас прозвучит в нашем эфире. Ну, и заодно уж расскажите - почему именно эта песня вам нравится…

- Александр, я, вообще говоря, с юности являюсь поклонником русского рока, да и зарубежного тоже.

Но из русского рока считаю просто гением Вячеслава Бутусова. Мы много лет дружим, поэтому, если уж песню какую-то ставить, мне кажется, хорошо зайдет и понравится слушателям «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

Я бы с удовольствием попросил вас включить симфонию «Плач Адама», которую написал Бутусов. Считаю ее гениальной. Уверен, она будет в истории вообще музыки. Он ее недавно написал.

Я уверен, крупнейшие симфонические оркестры ее сыграют. Поэтому пока «Плач Адама» оставим, но всем советую.

А для радиослушателей сегодня прошу поставить «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

«Комсомолка» подарила Михаилу Дегтяреву на день рождения его любимую песню Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Михаил Владимирович, и, прежде чем в нашем эфире прозвучат «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова, еще скажите, пожалуйста, - с каким настроением вы встречаете свое 45-летие. И каких - спортивных! - подарков ждете?

- Настроение у меня всегда нормальное. И всем советую держать себя в руках. Делать, что должно, и будь, что будет.

По поводу подарков. Ну, конечно же, я желаю всегда и всем нашим спортсменам в нашей стране, в России, побед на международных стартах, побед в юридических спорах.

Мы и судимся, вы знаете, по некоторым видам. И боремся за право России занять свое место за столом - столом мирового спорта. Кстати, важно помнить, что МОК создан, в том числе, русским генералом Алексеем Бутовским. Он был учредителем Международного олимпийского комитета в конце ХIХ века и соратником основателя барона де Кубертена.

Вот олимпийским принципам мы верны все эти сто с лишним лет и будем им верны и дальше.

- Михаил Владимирович, я вас от души, горячо и сердечно, поздравляю с днем рождения, с 45-летием. Здоровья, удачи, счастья в личной жизни - вам и всем, кого вы любите.

С вами был политобозреватель Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Всем счастливо, пока.

А у нас - «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

С причала рыбачил апостол Андрей,

А Спаситель ходил по воде.

И Андрей доставал из воды пескарей,

А Спаситель — погибших людей.

И Андрей закричал — я покину причал,

Если ты мне откроешь секрет.

И Спаситель ответил

«Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет»…

* * *

КСТАТИ

Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах

Накануне исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 2023-го о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов.

- Никаких больше проверок на нейтральность не будет, - прокомментировал это событие Михаил Дегтярев. - Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты.

Для Олимпийского комитета России решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах…

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

- Как вы оцениваете во всей этой работе роль министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, которому, кстати, 10 июляисполняется 45 лет? - спросил я у пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

- Безусловно, это большие достижения, - сказал официальный представитель Кремля. - Там работает целая команда переговорщиков с МОК.

Это очень сложная, напряженная работа.

Мы видим результаты, результаты по отдельным международным федерациям. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей.

И, конечно, для спортивного ведомства сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.