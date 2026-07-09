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Политика9 июля 2026 22:00

«Комсомолка» подарила Михаилу Дегтяреву на день рождения его любимую песню

10 июля министру спорта и председателю Олимпийского комитета России (ОКР) исполняется 45 лет
Александр ГАМОВ
Михаил Дегтярев на радиостанции "Комсомольская правда"

Михаил Дегтярев на радиостанции "Комсомольская правда"

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июля день рождения у министра спорта, председателя Олимаийского комитета России, друга «Комсомольской правды» Михаила Дегтярева. Ему исполняется 45 лет.

Разумеется, мы не могли пройти мимо этого события. Я не мог, потому что министр Дегтярев многие годы является Героем многих моих публикаций. Я ему в этот день позвонил…

И у нас получилось, как всегда, необычное интервью - причем в эфире популярного Радио «КП».

Вот фрагмент нашей передачи…

…- Алло, Михаил Владимирович! Здравствуйте! Вы - в эфире Радио «Комсомольская правда». Это Александр Гамов, биограф министра Дегтярева. И - наша рубрика «Вам песня в подарок». Мы слышали, у Вас 10 июля - День рождения, 45 лет. Мы хотим подарить Вам Вашу любимую песню. Заказывайте любую. И она прямо сейчас прозвучит в нашем эфире. Ну, и заодно уж расскажите - почему именно эта песня вам нравится…

- Александр, я, вообще говоря, с юности являюсь поклонником русского рока, да и зарубежного тоже.

Но из русского рока считаю просто гением Вячеслава Бутусова. Мы много лет дружим, поэтому, если уж песню какую-то ставить, мне кажется, хорошо зайдет и понравится слушателям «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

Я бы с удовольствием попросил вас включить симфонию «Плач Адама», которую написал Бутусов. Считаю ее гениальной. Уверен, она будет в истории вообще музыки. Он ее недавно написал.

Я уверен, крупнейшие симфонические оркестры ее сыграют. Поэтому пока «Плач Адама» оставим, но всем советую.

А для радиослушателей сегодня прошу поставить «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

«Комсомолка» подарила Михаилу Дегтяреву на день рождения его любимую песню

«Комсомолка» подарила Михаилу Дегтяреву на день рождения его любимую песню

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Михаил Владимирович, и, прежде чем в нашем эфире прозвучат «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова, еще скажите, пожалуйста, - с каким настроением вы встречаете свое 45-летие. И каких - спортивных! - подарков ждете?

- Настроение у меня всегда нормальное. И всем советую держать себя в руках. Делать, что должно, и будь, что будет.

По поводу подарков. Ну, конечно же, я желаю всегда и всем нашим спортсменам в нашей стране, в России, побед на международных стартах, побед в юридических спорах.

Мы и судимся, вы знаете, по некоторым видам. И боремся за право России занять свое место за столом - столом мирового спорта. Кстати, важно помнить, что МОК создан, в том числе, русским генералом Алексеем Бутовским. Он был учредителем Международного олимпийского комитета в конце ХIХ века и соратником основателя барона де Кубертена.

Вот олимпийским принципам мы верны все эти сто с лишним лет и будем им верны и дальше.

- Михаил Владимирович, я вас от души, горячо и сердечно, поздравляю с днем рождения, с 45-летием. Здоровья, удачи, счастья в личной жизни - вам и всем, кого вы любите.

С вами был политобозреватель Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. Всем счастливо, пока.

А у нас - «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова.

С причала рыбачил апостол Андрей,

А Спаситель ходил по воде.

И Андрей доставал из воды пескарей,

А Спаситель — погибших людей.

И Андрей закричал — я покину причал,

Если ты мне откроешь секрет.

И Спаситель ответил

«Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет»…

* * *

КСТАТИ

Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах

Накануне исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение 2023-го о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов.

- Никаких больше проверок на нейтральность не будет, - прокомментировал это событие Михаил Дегтярев. - Также МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям вернуть флаг, гимн и наши команды на международные старты.

Для Олимпийского комитета России решение тоже есть, оно очень важное и оно базовое. Олимпийский комитет России восстановлен в своих правах

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

- Как вы оцениваете во всей этой работе роль министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, которому, кстати, 10 июляисполняется 45 лет? - спросил я у пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова.

- Безусловно, это большие достижения, - сказал официальный представитель Кремля. - Там работает целая команда переговорщиков с МОК.

Это очень сложная, напряженная работа.

Мы видим результаты, результаты по отдельным международным федерациям. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей.

И, конечно, для спортивного ведомства сейчас очень важно, чтобы все наши спортсмены получили возможность выступать на крупных международных мероприятиях.