Инструктор выпал на высоте из самолета и оставил ученицу одну: стала известна причина

Фото: Соцсети.
Субботний день в аргентинской провинции Кордова, в летной школе Flying Parrot Córdoba, начинался как обычно. 42-летний инструктор Леандро Андрес Бертаццо пришел на работу в приподнятом настроении - он подал заявку на место в крупной авиакомпании, о котором всегда мечтал.
В тот день у него были два полета: сначала переподготовка с коллегой, затем занятие с 22-летней ученицей по имени Росарио.
Пройдет несколько часов, и Бертаццо трагически погибнет, оставив внутри самолета опешившую девушку. О случившемся рассказало аргентинское издание La Nacion.
У Росарио уже имелась лицензия пилота, но часов налета было еще маловато, поэтому она продолжала учиться у Бертаццо, поднимаясь с ним в воздух на двухместном самолете Cessna 150. На этот раз они летели на высоте около 250 метров над сельской местностью недалеко от города Толедо.
Внезапно инструктор передал управление девушке и спокойно произнес: «Ты знаешь, что делать, продолжай лететь». Росарио сначала подумала, что это шутка. Но он просто исчез.
Ученица взяла себя в руки и выправила самолет. Передала сигнал тревоги по радио, развернула «Сессну» и благополучно посадила ее.
«Она была очень потрясена, но с полным профессионализмом довела самолет до аэродрома и совершила идеальную посадку. Она очень ясный, решительный и зрелый профессионал», - отметил директор школы Эдуардо Альварес.
Росарио указала спасателям примерный район, где все случилось. Тело Леандро Бертаццо нашли через 20 минут в поле к югу от Толедо.
Бертаццо был опытным авиатором. Уроженец Кордовы имел квалификацию пилота коммерческой авиации первого класса и инструктора. Он работал в Flying Parrot Córdoba четыре года, а до этого был пилотом в Чили. Коллеги описывали его как «всегда улыбающегося» человека, «прекрасного профессионала», вызывавшего восхищение у учеников.
В день трагедии он был бодр, хорошо одет, выбрит — «безупречен», по словам директора.
Позже его отец рассказал Альваресу, что сын проходил психиатрическое лечение и за неделю до трагедии посещал по этому поводу больницу. Близкие знали о его состоянии, но на работе об этом не подозревали.
Школа, где работал инструктор, требует от пилотов проходить психофизические обследования каждые шесть месяцев. В случае Бертаццо эти проверки не выявили ничего, что могло бы помешать его работе.
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