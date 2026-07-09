«Егор ходил с кудряшками, как у меня»: MARGO обвинила Крида в плагиате ее образа и поддержала Ваню Дмитриенко

Певица MARGO высказалась об обсуждении вокруг будущих сольных концертов Егора Крида и Вани Дмитриенко в «Лужниках» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица MARGO в разговоре с KP.RU высказалась об обсуждении вокруг будущих сольных концертов Егора Крида и Вани Дмитриенко в «Лужниках». Артистка призналась, что замечает сходства в образах исполнителей.

В сети активно обсуждали совпадение тематик выступлений Крида и Дмитриенко. Оба артиста готовят стадионные шоу в средневековой стилистике, что стало поводом для споров о том, кто первым придумал такую концепцию. При этом Ваня Дмитриенко объявил тему своего концерта раньше. На фоне обсуждений MARGO решила высказать свое мнение и обратила внимание не только на идеи концертов, но и на изменения во внешнем образе Егора Крида.

«Егор Крид недавно ходил с кудряшками, как у меня, а теперь с железками, как у Вани. Совпадение? Не думаю. Здорово, что он вдохновляется молодыми артистами», — заявила певица.

Кудрявая прическа Егора Крида Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом артистка подчеркнула, что поддерживает развитие молодых исполнителей. По словам MARGO, появление новых заметных артистов со своим стилем помогает всей индустрии двигаться вперед. «Я желаю успеха всем. Мне вообще нравится, когда у нас появляется все больше ярких, сильных молодых исполнителей со своим лицом, стилем и подачей. Это очень круто для индустрии», — отметила певица.

Ваня Дмитриенко Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Особое внимание MARGO уделила Ване Дмитриенко. Артистка рассказала, что собирается лично поддержать музыканта. «На концерт Вани я, кстати, приглашена. С удовольствием пойду и поддержу его. Мне очень нравится наблюдать за новыми артистами, которые буквально захватывают слушателей своей музыкой и своим творчеством», — поделилась исполнительница.

Сама певица призналась, что всегда с интересом следит за новыми тенденциями в музыке и появлением свежих имен. «Я вообще люблю все новое: новые хиты, новые песни, новое звучание, новое веяние. И талантливых людей я тоже очень люблю. А Ваня — талантливый парень, поэтому на его концерт я точно схожу с удовольствием», — добавила MARGO в разговоре с KP.RU.

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