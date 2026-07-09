Гран-при фестиваля «В кругу семьи» завоевала картина из Ирана

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Ярославский фестиваль необычный. Порой кажется, что встреча друзей, радость зрителей и «красная дорожка» со звездами важнее итогов.

Но, конечно, 140 (!) работ из 47 стран, представленных на форуме, заслуживают самого пристального внимания. А их авторы, продюсеры, режиссеры и актеры втайне наверняка мечтали о гран-при.

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Итоги подводились в четырёх конкурсных программах — полнометражного и короткометражного кино.

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Гран-при основного конкурса полного метра получила картина из Ирана — «Позови меня шепотом».

Гран-при детского конкурса полного метра — первый российский детский мотивационный фильм «Малыш-каратист» (режиссёр Алексей Алфёров). Этому же фильму достался приз в номинации «Лучшая звуковая дорожка».

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Номинацию «Лучший режиссёр» основного конкурса получил Максим Колиганов за фильм «На деревню дедушке-2».

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался белорусскому фильму «Бочка» с Тилем Швайгером и Филлиппом Рейнхардтом.

Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России — картина «Правила Филиппа».

Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России — картина «Правила Филиппа». Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

В детском конкурсе полного метра победил фильм «Вперёд: горький путь Кембанг Гула» из Индонезии. Эта страна впервые участвовала в ярославском фестивале.

В основной программе короткого метра лучшим признан фильм «На перекрёстке» из Италии.

В детской программе короткого метра победила российская картина «Родительский контроль».

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Жюри полнометражного кино возглавил легендарный Станислав Любшин, в в его состав вошли народный артист Александр Галибин, представители Китая Гавин Ли и Сук Хи Мун, Шадмер Растин из Ирана и президент гильдии киноведов Наталия Примакова.

Актер, кинорежиссер Станислав Любшин. Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

Фото: Фестиваль «В кругу семьи»

«Фестиваль заканчивается, а семья остаётся. Мы уезжаем, но «Улица Ангела» остаётся в Ярославле. Премия за сохранение семейных ценностей остаётся с теми, кому мы её вручили. А главное, остаются фильмы. И разговоры о них. И напоминание о том, что лучшее в жизни происходит только в кругу семьи», - подвел итог на закрытии фестиваля его президент Александр Ковтунец. «Улица Ангела» это не только фильм, который показали в день открытия, но и арт-объект, появившийся в городе в честь открытия форума.