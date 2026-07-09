Бизнес под крылом государства: Владимиру Путину доложили, как страна помогает и защищает своих предпринимателей

Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

О том, как страна помогает и защищает своих бизнесменов, Владимир Путин в четверг, 9 июля, говорил с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Глава ТПП России подробно и по пунктам отчитался о проделанной работе:

- В регионах России развивается система филиалов ТПП для взаимодействия с предпринимателями. 130 палат объединяют примерно 57 тысяч организаций.

- ТПП занимается благотворительностью: бизнес поддерживает детдома и детские учреждения через фонд имени Евгения Примакова. Сегодня особое внимание уделяется приграничным регионам - Курской, Брянской и Белгородской областям.

- Палата работает с Госдумой, сопровождая законы, связанные с бизнесом. За год примерно 100 законопроектов обсуждается с предпринимателями, вносится около 30 пакетов правок, 15-20 законов формируются по инициативе ТПП для нужд предпринимателей.

- Лондонский и Стокгольмский арбитражные суды принимают несправедливые решения против нашего бизнеса. Поэтому палата развивает систему российского арбитража для предпринимателей вместе с Китаем и Индией. В итоге в 2025 году нашим арбитражем рассмотрено 923 дела, из них 337 – по международным вопросам.

- Развиваются международные бизнес-контакты: созданы деловые советы с 76 государствами, в том числе со странами Глобального Юга, открыты представительства ТПП России в более чем 40 странах мира.

- Палата выдает сертификаты происхождения товаров - чтобы помочь таможенным органам правильно рассчитать пошлины и применить нетарифные меры регулирования.

- Помогает бороться с коррупцией. Среди предпринимателей (порядка 40 тысяч бизнесменов по всей стране) проводятся опросы для выявления взяточников и сфер, больше всего подверженных коррупции. Например, некоторое время назад самыми проблемными были налоговые проверки, но сегодня жалоб на низ почти не поступает. Итоги опросов рассылаются и силовикам, и в Госдуму, и в Администрацию президента.

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