Ярослав и Екатерина были давно знакомы, встречались по рабочим делам. Постепенно их рабочие отношения переросли в личные Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певец SHAMAN в День семьи, любви и верности показал видео, на котором он танцует с женой под свою композицию «Ты моя». Красивое видео красивой пары. Но на нем супруга артиста глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свадебном платье! Значит все-таки отметили свадьбу в кругу близких, как и собирались? KP.RU узнал, где прошло мероприятие.

Екатерина Мизулина и SHAMAN показали видео своей свадьбы

Сами молодожены хранят молчание, а мы узнали на видео у Ярослава очень приметные детали: огромную люстру и шахматные полы, и прочий интерьер — это ресторан «Большой», что на улице Петровка в самом центре Москвы. Это одно из любимейших мест у наших знаменитостей.

SHAMAN в День семьи, любви и верности показал видео, на котором он танцует с женой под свою композицию «Ты моя»

СВАДЬБА SHAMAN И МИЗУЛИНОЙ

История со свадьбой Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной уже обросла легендами и слухами: некоторое время назад сообщили, что пара поженилась 13 июня в ресторане на Патриарших прудах, где среди гостей были родные и Григорий Лепс. Сам SHAMAN (Ярослав Дронов) эту информацию о тайной свадьбе опровергал на пресс-конференции, сообщал, что именно это мероприятие было «обычным ужином с родственниками», объяснив присутствие Лепса дружбой с ним: «а почему бы и нет, мы с Григорием встречаемся, зачастую просто общаемся, и ужинаем в том числе, и обедаем, порой и завтракаем».

А потом 8 июля сам Ярослав Дронов опубликовал видео, где он в костюме и с бабочкой, а Екатерина в свадебном платье танцуют в пустом зале ресторана, очевидно, что в ожидании гостей. Торжество приурочили к красивому празднику Дню семьи, любви и верности. По видео артиста мы сразу поняли, что речь о модном ресторане «Большой».

История со свадьбой Ярослава Дронова и Екатерины Мизулиной уже обросла легендами и слухами Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

СКОЛЬКО СТОИЛА СВАДЬБА SHAMAN И МИЗУЛИНОЙ

Если захотите там организовать банкет, то на данный момент, ужин без изысков и напитков на одного человека обойдется в среднем в 6 тысяч рублей. Кухня — современная русская. Изучите цены сами, вот несколько блюд, которые нам приглянулись: жульен из краба и гребешков с двумя видами риса — 2800 руб, мраморная говядина (200 дней зернового откорма) 150 гр — 4100 руб, гречневая каша с лисичками — 1600 руб, нога камчатского краба с соусом — 3400 руб, оливье — 1150 руб.

По слухам, для этого мероприятия закрывали ресторан — только для гостей пары, а их было около 30 человек. На свадьбе гуляли родственники пары, а также друг семьи Григорий Лепс, который по дружбе отвечал за музыкальную часть вечера. Говорят, что никакой типичной для свадеб развлекательной программы не было — теплый вечер за разговорами в кругу близких людей, с музыкальным сопровождением — иногда пел Лепс.

Ресторан красивый, в нем есть рояль, коллекция произведений современного искусства. Объективные отзывы — изысканно и вкусно.

SHAMAN И МИЗУЛИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Напомним, что Ярослав и Екатерина были давно знакомы, встречались по рабочим делам. Постепенно их рабочие отношения переросли в личные. Поклонники пишут: красивая пара, тепло друг к другу относятся.

Пара и правда красивая: харизматичный популярный автор и исполнитель патриотических песен и умная симпатичная блондинка, известный общественный деятель. SHAMAN и Екатерина Мизулина зарегистрировали свой брак 5 ноября 2025 года. Ярослав официально объявил о том, что состоит в отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной на своем концерте 9 марта 2025 года. Тогда зал на 10 тысяч зрителей взорвался аплодисментами. Брак пара зарегистрировала в Донецкой Народной Республике, куда приезжали в том числе с благотворительной миссией.

SHAMAN и Екатерина Мизулина объявили, что официально стали мужем и женой. Фото: кадр видео t.me/shaman_channel

Ранее SHAMAN говорил, что Екатерина идеально ему подходит как спутница жизни — у них одни взгляды на жизнь и общественную деятельность: «Когда два популярных человека сходятся — это все сразу ярко, обсуждают, но Катерина и без меня состоявшаяся личность... Если задуматься, то какой человек мог быть рядом со мной, учитывая что у меня 200 дней в году гастроли... фотосессии, съемки, студия... В Москве я нахожусь считанные дни. Возникает вопрос — а кому я такой нужен. Здесь нужна состоявшаяся личность, человек который бы понимал мой режим работы, сам жил в таком режиме. Взаимопонимание очень важно...» В вопросах проведения свадьбы у пары также было взаимопонимание — пышное торжество и «пир на весь мир» не планировали, так как сейчас не время для этого. Так и сообщается — просто провели красивый вечер в кругу самых близких людей.

Екатерина Мизулина вышла замуж за певца SHAMAN Их роман не обсуждал только ленивый, тем более сама пара регулярно интриговала публику. И вот теперь официально – Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов стали мужем и женой

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