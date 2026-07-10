Три повести из разряда «не выспаться, но дочитать»

Николай II и цесаревич в ссылке в Тобольске. Не с этой ли шинели та пуговица? Фото: Romanov Collection, General Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University/en.wikipedia.org

Мой знакомый пытался заставить внука прочесть «Два капитана» Каверина. Объяснял, что настоящая литература - вот такая. Вспоминал, как сам зачитывался этим приключенческим романом в детстве. Внук, подросток с зелено-фиолетовым чубом, только снисходительно хмыкал: эх, дед... Дал бы ты мне лучше 500 рублей на компьютерную игру. Я там меч куплю и доспехи. Ну какие капитаны, устарело все это.

Тот пацан «Два капитана» все же прочел. Но совершенно без удовольствия, из-под палки. И периодически задавал вопросы: а двугривенный - это что? А совхоз - это как? А зачем они все время пишут письма?

Далеко все-таки от современных подростков та советская литература, какой бы хорошей она ни была. По-другому для них нужно писать, о событиях и о людях, им понятных. Как? А как Сергей Козлов, например. Историк, преподаватель, автор 30 книг и соавтор нескольких художественных фильмов.

ЦАРСКАЯ ПУГОВИЦА

Новая книга Сергея Козлова вышла недавно в издательстве «Комсомольская правда». Три самых популярных его повести объединены в сборник «Мальчик без шпаги». Они уже выходили раньше, и общий тираж превышает 20 тысяч экземпляров. Переведены и изданы в Сербии, Болгарии, Греции. Не случайно в православных странах, ведь автор - номинант Патриаршей литературной премии.

О фильме и сериале, снятом по его книге «Романовы: преданность и предательство», вы точно слышали. Книга рассказывает о семье последнего русского императора, о людях и тайнах, которые их окружали. Издана в нашем же издательстве. А кино увидим осенью.

А первым шагом к проектам о Романовых как раз стала повесть «Мальчик без шпаги», один из героев которой - цесаревич Алексей. Хотя главный там - совсем другой мальчик. Подросток Тимофей из неблагополучной семьи, живет в сибирском городке. Где ж еще ему жить, если сам автор из Тюмени и начинал учителем истории в сельской школе Горноправдинска в Югре. Тимофей подрабатывает на заправке и на рынке, отдает часть денег горемычным своим родителям, а остальное понемножку копит, мечтая поехать в Крым. Учится неважно - не потому что бестолков, а потому что слишком уж рано обрушились на него взрослые проблемы. Читаешь все это и понимаешь: вот так мы и живем.

Тимофею в руки случайно попадает пуговица с мундира (или шинели) расстрелянного в Ипатьевском подвале Екатеринбурга цесаревича Алексея. Да непростая, с секретом. Она-то и выводит его в люди - троечника, который (спойлер) в итоге даже в вуз поступит. Хотя дело, конечно, не в пуговице, а в том, какие хорошие и настоящие бывают мальчишки в маленьких городках, несмотря ни на какие жизненные беды. И мечтать умеют, и помогать, и дружить, пусть даже лучший друг - в тюрьме, но он же от этого не перестал быть другом.

МИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Название этой повести отсылает к крапивинскому «Мальчику со шпагой» (вспомнили? Читали в детстве?). Не случайно именно Владислав Крапивин, всемирно известный детский писатель, когда-то и «благословил» выход этой повести Козлова. В Горноправдинск к нему приезжал, с прототипами героев встречался. И в школу к Сергею Сергеевичу Козлову наверняка заходил, на урок истории. Потому что об истории тот рассказывает так, что заслушаешься. Не зря же перелопатил тонны архивных документов, дневников и воспоминаний многочисленных Романовых и их приближенных, пока работал над своими книгами. Не верите - послушайте подкаст о Романовых от Сергея Козлова на Радио «Комсомольская правда». Не оторваться, честно.

В сборнике еще две повести, они не связаны с царской семьей. «Мытарь» - о бывшем воине, который спасает мальчика. Герой - штучный. Человек, который один стоит целой роты. Повоевал везде, где только успел: на Кавказе, в Югославии, даже на островах Принсипи. Проходит сквозь стены, выдерживает невыносимое. Обычно прибавляют «таких теперь не делают» - но нет, как раз сейчас таких и делают.

И мистический портал между мирами в этой книге имеется, и свой артефакт. Читается как фэнтези, но, конечно, книга глубже и сложнее. Чего только стоят вопросы, которые герои задают другу другу: почему в России снова вывешивают портреты Сталина, какие законы правильные? «Божьи», - отвечает автор. Кому как не историку это знать.

Повесть небольшая, но очень плотно набита фактурой - и сегодняшней, и щемящими картинами войны. Действие - в декорациях Кавказа и того, что совсем недавно там происходило. Книга из разряда «не выспаться, но дочитать».

Третья история в сборнике - «Бекар» - тоже затягивает с первой же пары страниц. История пианиста со сломанными руками, история таланта и любви.

ДОСЛОВНО

«- Откуда? Из Махачкалы. Если бы он был здесь, он бы сейчас нами с тобой обоими командовал. Таких теперь не делают. Ни родители, ни семья, ни школа, ни военные училища, ни академии.

- По нему не скажешь.

- В том-то вся и прелесть, что по нему не скажешь. Найдите! - генерал посуровел. - И чтоб волос с его головы не упал! В теплый плед завернуть - и сюда».

Цитата из повести «Мытарь».