Цена мужества. Сколько Россия платит своим Героям и кавалерам боевых медалей за их подвиги

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Один из полных Георгиевских кавалеров - сержант Николай Куменов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

За время СВО многие наши солдаты и офицеры буквально кровью и соленым потом заработали боевые ордена и медали. Но кроме этих почетных знаков признания мужества и героизма есть и материальные стимулы. Потому что к орденам прилагается и денежное вознаграждение. Это тоже цена за храбрость, риск и тяготы фронта. Конечно, орденоносцы в окопах не становятся миллионерами и воюют не ради денег. Но солидные суммы и внушительные льготы - это еще один знак благодарности Отечества тем, кто добывает Победу.

Размер этих «наградных» выплат определяется спецнормативами и статутом орденов и медалей. Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец разобрался в них детально.

Прибавка к золоту

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Герой России - высшее звание, которое присваивается за реальные подвиги. Каждому награжденному или его родственникам (в случае посмертного присвоения звания) вручается медаль «Золотая Звезда». И выплачивается единовременное поощрение - 10 его месячных окладов (для прокуроров и следователей - 10 окладов и 10 доплат за классный чин или спецзвание). А затем Герой начинает получать и ежемесячную выплату - она индексируется и в 2026 году составляет 103,7 тысячи рублей. Если звание присвоено посмертно, эту выплату может оформить член семьи Героя.

Когда награжденный «Золотой Звездой» уходит на заслуженный отдых, ему положены дополнительные 415% от размера социальной пенсии (средняя социальная пенсия в 2026 году - 16 590 руб.).

Прайс-лист заслуг

Пресс-служба президента РФ

Орден «За заслуги перед Отечеством» включает 4 степени. Обладатели первой и второй получают красный орденский крест с золотым орлом и звезду, третьей и четвертой - только крест с орлом. Кавалеры первой степени получают ежемесячную выплату - 415% от социальной пенсии. Награжденные остальными степенями - 330%.

Любопытная деталь. Есть и орден «За заслуги перед Отчеством» с мечами - его вручают только за боевые подвиги или успешное руководство крупными военными операциями. Тогда между колодкой и крестом прикрепляются два меча из позолоченного серебра. Такой орден I и II степени дает право на ежемесячную выплату 24 тыс. и 18 тыс. руб. соответственно.

Цена мужества

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Орденом Мужества награждают граждан России, которые «проявили самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, при спасении людей в чрезвычайных обстоятельствах, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях риска для жизни». Это сейчас, во время СВО, одна из самых массовых (и самых уважаемых!) госнаград. Например, к ноябрю 2024-го количество награжденных «мужиком» (так называют этот орден в армейской среде) превышало 100 тыс. человек. Сейчас их стало, разумеется, больше.

Награжденный орденом Мужества получает разовую выплату - 5 месячных окладов. А военнослужащий - дополнительно премию, размер которой определяет командир. На пенсии награжденные «мужиком» трижды и более раз (что, конечно, редкость) получают ежемесячную надбавку - 330% от социальной пенсии. Орден Мужества дает право оформить звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». С ними размер льгот становится ощутимо больше.

Офицерская награда

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Орден «За военные заслуги» - по сути, чисто офицерская награда. Им награждают за умелые и решительные действия, отвагу и самоотверженность в ходе боевых и учебно-боевых операций. А также за образцовую службу, высокие личные показатели и достижения подчиненных подразделений. За награждение этим орденом премии не положены. Хотя, по своему усмотрению, воинская часть может и премировать офицера. Впрочем, этот орден позволяет получить статус «Ветеран труда», дающий право на льготы к пенсии, которые устанавливают регионы.

Уважаемая «Отвага»

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Медаль «За отвагу» - одна из редких советских госнаград, которую сохранили в современной России. Ей награждались и деды в боях с гитлеровцами в 1941 - 1945 годах, и сейчас - в боях с бандеровцами. Считается самой уважаемой медалью, потому что, как и орден Мужества, вручается исключительно за фронтовые отличия, сопряженные с риском для жизни. В тылу такую медаль не получишь.

Награжденному «Отвагой» положена разовая выплата - 5 месячных окладов. И дополнительный оклад - при увольнении из армии или с госслужбы. Кавалеру медали «За отвагу» может быть начислена доплата к пенсии на региональном уровне. На федеральном уровне таких доплат не предусмотрено.

Весомые «Суворов» и «Жуков»

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Медали имени наших славных полководцев - это боевые награды, которые вручают военнослужащим за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ. Награжденные медалью Суворова получают единовременно 5 окладов, а также могут рассчитывать на ежемесячную надбавку в 5% к окладу. А для награжденных медалью Жукова предусмотрена денежная надбавка, выплачиваемая за каждую боевую задачу, сопряженную с риском для жизни.

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Дорогой «Георгий»

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Эта награда вернулась в Российскую армию и как офицерский орден Святого Георгия (на фото слева), и как солдатский знак отличия Георгиевский крест. Орден весьма редкий и статусный, вручается за успешные военные операции и личную отвагу в бою. Награжденные им получают ежемесячное поощрение - от 250% до 415% социальной пенсии, в зависимости от степени ордена, которых четыре (и первой степени пока не удостоился никто, а второй - всего четыре человека, третьей степени - трое и четвертой - 25 офицеров).

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Куда более массовым стал солдатский Георгиевский крест. По статуту он ниже орденов, но выше любой медали. Им награждают только за отличия в боях с внешним врагом. Поэтому во время Чеченской кампании его не выдавали, а первые награжденные появились лишь в 2008 году - в ходе короткой войны с Грузией. За время СВО он стал весьма распространенным. Но первые три полных Георгиевских кавалера (награжденные всеми 4 степенями этого знака) появились в России лишь этой весной. И вручал им Георгиевский крест первой степени лично президент в Кремле.

Новая «Храбрость»

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Медаль «За храбрость» имеет две степени и учреждена совсем недавно, в 2023-м, уже во время СВО (прежде медаль с таким названием существовала в дореволюционной России). Ее дают «за храбрость и мужество в ходе боевых и иных операций по защите Отечества и госинтересов России». Получившим медаль положены такие же выплаты, как и награжденным «За отвагу».

КСТАТИ

А еще есть льготы...

Помимо денежных выплат, обладатели госнаград получают и льготы. Их очень много. В каждом случае они зависят от ордена или медали. Например, некоторые госнаграды дают право на бесплатный земельный надел для строительства дома или на поступление в вуз без конкурса (на бюджетное место).

Но есть и общие правила. Например, при выходе на пенсию - скидка 50% на оплату коммунальных услуг и прием в госполиклиниках без очереди, первоочередное получение путевок в санатории по назначению врача. Предусмотрен и бесплатный проезд два раза в год (туда и обратно) до места лечения.

Самая массовая льгота - бесплатный проезд в общественном транспорте.

И, кстати, орденоносцам не грозит увольнение в случае сокращения штатов, а отпуск они могут взять в любое удобное время, в том числе без сохранения зарплаты (до трех недель в году).

Историческая справка

При Петре I ордена в России ввели...

Историк Сергей Коломнин:

- Еще Петр I, учреждая первый (и до сих пор главный в стране) орден Андрея Первозванного, собственноручно нарисовал его эскиз и указал: «Сей орден должен иметь свои доходы и расходы». Он полагал передать в казну ордена денежный капитал и даже поместья, а также ввести взносы с каждого награжденного. Но кавалеры не оставались в убытке, получая с орденом привилегии. Например, пожалование ордена (независимо от степени) простолюдину давало ему право на дворянство. Многим награжденным выплачивались из казны и ежегодные «кавалерские пенсии». Но при самом награждении взносы в казну ордена вносили все (за исключением жалованнных высшим военным орденом - Святого Георгия). Причем боевые награды имели привилегию: при пожаловании орденов с мечами кавалеры вносили только половину суммы.

...а при Сталине выплаты за них отменили

Историк Никита Москалев:

- В 1930 году были установлены ежемесячные денежные выплаты ко всем имевшимся тогда в СССР орденам (Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды). Для всех орденов устанавливался одинаковый размер выплаты: за первый орден по 30 руб. и за каждый последующий - по 25.

В 1936-м орденские выплаты были дифференцированы:

за орден Ленина - 25 руб.;

за орден Красного Знамени - 20 руб.;

за ордена Трудового Красного Знамени и Красной Звезды - 15 руб.;

за орден Знак Почета - 10 руб.

А Герои Советского Союза стали получать ежемесячную выплату в 50 рублей!

В 1938-м в СССР появились и первые медали. К ним также были установлены ежемесячные выплаты:

для медалей «За отвагу» и «За трудовую доблесть» - 10 руб.;

для медалей «За боевые заслуги» и «За трудовое отличие» - 5 руб.

С началом Великой Отечественной выплаты по наградам не прекратились.

В 1942 году был учрежден орден Отечественной Войны. Кавалерам этого ордена 1-й степени платили по 20 руб. в месяц, а 2-й степени - по 15.

Для ордена Славы, учрежденного в 1943 году, устанавливались выплаты:

за I степень - 15 руб. в месяц;

за II степень - 10 руб.;

за III степень - 5 руб.

Орденские выплаты производились по месту жительства. Для этого награжденным выдавались специальные книжки с купонами.

Но после окончания Великой Отечественной количество награжденных в СССР исчислялось миллионами. Затраты на выплаты им стали огромны, и советское правительство решилось на непопулярную меру. С 1 января 1948 года денежные выплаты по орденам и медалям СССР отменили.

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