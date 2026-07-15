Иосиф Пригожин: Пришлось худеть, а то все принимают Валерию за мою дочку

Рост Валерии - 170 см, а вес - 54 кг. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Снимки Валерии в бикини вызвали немалый переполох на просторах соцсетей. Мама троих детей поделилась с подписчиками своего блога пляжными снимками из Дубая, где демонстрирует идеальное спортивное тело в бикини.

Как 58-летней певице удалось сохранить изящную талию? Чтобы это узнать, KP.RU первым делом созвонился с предполагаемым папарацци - ее мужем Иосифом Пригожиным, ибо была уверена, что фото - его рук дело. Однако наши догадки оказались неверны.

Штрафовала за мат?

- Это наши дети Леру сфотографировали - дочка и невестка. Они сказали: «Ты такая красивая, покажи людям пример!» - рассказал KP.RU Иосиф Пригожин. - Людей надо образом стимулировать, показывать: не важно, сколько тебе лет, важно то, как ты относишься к себе. Лера этой фотографией показала, что мы - то, что мы едим. Некоторые считают, что Лера все время мучается от голода и никаких радостей не видит. Это не так. Просто она испытывает радость от других вещей. Например, от чтения. Она в совершенстве знает английский, а в пандемию выучила еще и французский. Сейчас учит итальянский. Она все время занята, ей не до сплетен.

- А вы не ревнуете, когда жена пляжные фото выкладывает в соцсетях?

- Она же артистка. Если ревновать ко всему, тогда как потом Лере на сцену выходить? Наоборот, я счастлив, что рядом со мной такая красивая женщина. И я горжусь, когда коллеги Леры испытывают к ней искреннюю симпатию и в знак восхищения делают ей подарки. Всегда очень внимателен к Лере Филипп Киркоров. Он один из самых щедрых людей. Это вообще удивительно для человека из нашего цеха. Мы с ним иногда шепчемся по поводу Валерии, и он говорит: «Второй такой в стране нет. Насколько Лера - чистый человек, не испорченный шоу-бизнесом». И он прав. Ты когда-нибудь слышала, чтобы она сквернословила?

- Нет, я только слышала байку, что Валерия вас штрафовала за мат.

- Тогда бы я разорился (смеется). Я, кстати, заметил, что мужчины стесняются рядом с ней материться. А еще, глядя на нее, все сразу начинают следить за питанием, стараются не переедать. Говорю: «Лера, нас скоро перестанут с тобой приглашать в гости».

- А что Валерии Филипп дарил?

- На день рождения - фантастическое платье от Louis Vuitton. По тем временам оно стоило 1,5 млн рублей. Он тогда сказал Лере: «Король не может королеве дарить дешевые подарки». Представь, насколько он ее ценит как коллегу и подругу.

Филипп и Коля Басков - вот два человека широкой души в нашем шоу-бизнесе. Коля тоже очень любит Леру и всегда делает ей шикарные подарки.

«Холодильник у нас пустой»

- Я и сам с недавних пор, глядя на Валерию, решил похудеть, - продолжает Пригожин. - За два месяца уже сбросил восемь килограммов. Начал замечать, что люди меня стали принимать за отца Валерии. Спрашивают: «Это ваша дочка?» Меня это уже просто бесит. Я как будто дедушка с молодой девушкой. Поэтому решил взяться за себя.

Иосиф Пригожин гордится красавицей-женой. Фото: Личный архив

Я и раньше пробовал худеть, но чаще всего это было на спор. Мы спорили с друзьями на крупную сумму денег, а судьей у нас была Яна Рудковская. Однако, сбросив вес, вскоре мы снова набирали. Но сейчас я поставил себе цель соответствовать жене и пока держусь.

- У вас, наверное, до вашей диеты дома было два холодильника. Один ваш - с плюшками, другой - с полезностями Валерии?

- Не угадала. Холодильник у нас один и всегда пустой. Он заполняется, только когда приезжают гости. В повседневной жизни там, условно говоря, зелень, яйца - и все. Сейчас у нас временно нет домработницы, а у Леры - времени на постоянную готовку. Так что мы чаще всего обедаем вне дома. Я уверен: сейчас многие люди почитают и скажут, дескать, издевается Лера над мужиком, надо его нормально кормить. У нас же многие женщины считают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому закармливают своих мужей. Но у Леры другая стратегия, и она совершенно точно печется о моем здоровье. Чтобы хорошо себя чувствовать, мне надо еще килограммов 12 - 13 сбросить. Сейчас вешу 96 - 97. Но уже вижу, как ко мне постепенно легкость возвращается.

И все это на примере Леры. Мы с ней очень много ходим, гуляем. Раньше в Европе по горам ходили по 20 - 30 километров. Утром встали, аудиокнижки включили и пошли пешком.

Куда бы мы ни приехали, Лера час-два посвящает спорту. Чудес на свете не бывает. За ее легкостью и красотой стоит большой труд.

Валерия не представляет своей жизни без спорта Фото: Личный архив.

«Худая коза еще не лань»

И тут в разговор включилась сама Валерия.

- Не могу сказать, что у меня какая-то шедевральная талия, - скромничает артистка. - Да, я хорошо выгляжу, но не до такой степени, чтобы прямо все с ума сходили. И хочу сказать, что не совершаю никаких подвигов. Для меня моя сегодняшняя форма - результат планомерных действий на протяжении многих лет. Я практически всю свою жизнь нахожусь в одной форме. И сегодня вешу столько, сколько я весила в 17 лет. Мне приятно, что я и сейчас могу надеть какие-то памятные вещи периода самого начала своей карьеры.

Это не дело двух дней, не разовая акция, когда к сезону подготовилась и похудела. Это ежедневный труд. Сейчас уже для меня это дело привычки. Хотя по своей природе я - человек абсолютно не спортивный и склонный к полноте.

Именно поэтому я всю жизнь занимаюсь спортом и слежу за тем, что ем. Для кого-то лишить себя плюшки - это страдание. Я легко могу от этого отказаться. И сейчас больший выбор еды. Я всегда удивляюсь, когда мой муж из всего многообразия выбирает в ресторанах пасту. Говорю: «Ты больше ничего не нашел?» (Смеется.) Сейчас он, правда, тоже молодец, похудел.

Я в отпуске спокойно могу наесть килограмм-два. Но когда возвращаюсь домой, сразу же иду назад. Потому что знаю: может наступить точка невозврата. Моя нервная система уже не перенесет страдания на диетах и разгрузочных днях. Помню, сидим с друзьями в ресторане, а я достаю из сумки вареное яйцо и какой-то грустный огурец. Это было все мое нехитрое меню на день.

Фото: Личный архив.

Друзья до сих пор эту картину вспоминают как анекдот. Я тоже помню, но не потому, что это смешно, а потому, что мне было очень голодно. И не хочу так больше. Несколько лет тому назад познакомилась с нутрициологом, которая мне объяснила кое-что в питании. Я поняла, что многие, кто правильно питается, недоедают белок. Съесть нужное количество белка для того, чтобы было из чего строить мышцы. Углеводы в нас залетают вообще без спроса. А вот с белком сложно. И точно так же сложно клетчатка к нам попадает в организм, а ее нужно 30 граммов в день. Мы столько овощей не съедаем. Огурцы и помидоры не в счет, потому что они водянистые, их нельзя считать за полноценную клетчатку. Мне приходится дополнительно ее принимать в виде псиллиума (измельченная шелуха семян особого вида подорожника, по сути - концентрированный источник растворимой клетчатки. - Ред.).

- А как добираете белок?

- Протеин (добавка в виде порошка из концентрированного белка. - Ред.) у меня всегда есть. Я его добавляю в выпечку. Мы недавно делали творожные маффины без сахара, вместо муки - протеин. Ем все, просто научилась соблюдать правильные пропорции, те самые КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы. - Ред.). Но все равно нужен спорт. Не бывает чудес. Если человек худеет и не занимается, он будет худеть за счет мышц.

Фото: Личный архив.

КСТАТИ

Все реальное, не фотошоп

- Многие в нашем возрасте сделали уже пятисотую пластику, а Валерия пока не прикасалась к своему лицу и телу, - говорит Иосиф Пригожин. - У нее все натуральное, не сделанное, не нарисованное. И не фотошоп. Она молодец, что сохранила свою красоту и стройность. У меня, к сожалению, такой силы воли нет.

- Чем старше мы становимся, тем больше нужны силовые тренировки, а не просто какой-то щадящий фитнес, где ногой махнула, рукой тряхнула, - подтверждает артистка. - Только силовые тренировки укрепляют кости и мышцы.

Тело, лицо - сейчас сколько всяких возможностей. Я, слава богу, еще на аппаратном уходе держусь. У меня не было ни одной пластической операции, поскольку мне пока все нравится в отражении в зеркале. Конечно, можно тут подрезать, здесь подтянуть, но от одной пластической хирургии человек моложе не станет. Без физической активности невозможно остаться молодым.

К счастью, у меня не было колебаний веса никогда, я даже в беременности мало поправлялась. Но мне тяжело давался этот контроль, поскольку люблю поесть. Теперь привыкла мыслить в режиме: что бы такого съесть, чтобы похудеть?

Фото: Личный архив.

- А чем вы заменяете «запрещенку» - сладости, к примеру?

- К счастью, я не сластена. Не люблю шоколад. Для меня прекрасный десерт - урбеч (натуральная паста из орехов) из кешью. Он имеет естественный сладковатый привкус. Как раз то, что надо к чаю.

Если заказываю рыбу, прошу не поливать ее маслом, даже растительным. Салаты заказываю без заправки. Если беру тар-тар, вообще не понимаю, зачем там еще заправка, потому что там в составе обычно есть маслянистое авокадо. Вот так балансирую.

Фото: Личный архив.

- А на гастролях как справляетесь? Повара с собой возите? Или тренера?

- Ты смеешься? Правильно питаться - просто. На завтрак не надо меня вообще ублажать. Мне можно, пожалуйста, сделать яйцо пашот? Или белковый омлет с минимумом масла. У меня даже в райдере есть вареные яйца. Принесите мне, пожалуйста, какой-нибудь зелени или лосось.

Молоко редко пью, поскольку у меня есть предрасположенность к непереносимости лактозы. А альтернативное молоко не люблю: там много углеводов.

Точно так же я осторожничаю с фруктами. Сладкие фрукты - это как пирожные. Понятно, что они нужны, но надо чуть-чуть, с утра. Я иногда думаю, когда люди жалуются, что не могут похудеть: «Конечно, не похудеете, если красные яблочки есть на ночь».

Возить с собой тренера накладно, поэтому я беру онлайн-уроки, и в таком формате мне очень нравится заниматься.

Фото: Личный архив.

ПРИЗНАНИЕ

«Страшный сон - быть обузой для детей»

- Для меня самый страшный сон - быть обузой для своих детей. Я хочу всю свою жизнь скакать с ними в одном темпе, носиться с внуками, лазать по лестницам. Я хочу так жить долго. Понятно, что от нас не все зависит. Случается всякое. Но что зависит от меня, я делаю на все сто процентов.

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