Кадры удара. Фото: Минобороны РФ

Расчеты беспилотников, действующие в составе группировки войск «Днепр», успешно поражают цели вооруженных формирований киевского режима на правобережье Днепра в Херсонской области.

«Анализ разведывательных данных и оптоволокно позволяет выявить и нейтрализовать вражеские РЭБ, которые мешают работе ударных БПЛА, а также точки запуска беспилотников противника. Это открыло путь для последующих атак», - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве демонстрируют очередную видеозапись из Запорожской области.

На ней можно увидеть, как на Ореховском направлении расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» из состава Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» высокоточным ударом уничтожает технику ВСУ, задействованную для подвоза боеприпасов и провизии.

Высокую точность и эффективность «Ланцетов» отмечают операторы и офицеры подразделений.

Хвалит ударный дрон заместитель командира взвода ударных БПЛА с позывным «Горизонт»: «Ланцет — это точное орудие. От него не спрячешься никуда. Если подразделять относительно других свойств, это, можно сказать, снайпер. Работаем часто, ограничений по применению нет, с поставками боеприпасов всё нормально. Боеприпас работает по захвату, система распознавания цели позволяет определять танки, орудия, бронированные машины и даже легковые автомобили. У него есть камера, он может взлететь, как поисковик. Оператор принимает решение: подсказывает, куда бить, а куда — нет. Всё, что находим — это и подвоз, и инженерная техника. Чем меньше они укрепятся, тем проще нашим штурмовикам проходить».

Воины «крылатой пехоты», неся круглосуточное боевое дежурство, успешно справляются с поставленными задачами, включая глубокую воздушную разведку и выявление позиций противника, что способствует снижению возможностей ВСУ по переброске резервов и боеприпасов.