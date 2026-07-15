Юля Паршута: Я сложносочиненная. Хотелось бы встретить такую же глубокую душу

Фото: личный архив Юли Паршуты

На следующей неделе у Юли Паршуты сольный концерт в Питере, в начале осени - в Москве. Паршута готовится к сольникам серьезно. Сайт KP.RU поговорил с Юлей о том, что остается за кулисами ее личной и рабочей жизни.

- Юля, мы общаемся в день старта ретроградного Меркурия (астрономическое явление, при котором наблюдателю с Земли кажется, что эта планета движется в обратном направлении. На самом деле это оптическая иллюзия. - Ред.). Астрологи считают, что это неблагоприятный период. Кто-то над астропрогнозами посмеивается, а кто-то изучает внимательно. А вы? Хоть раз что-то сбывалось?

- К астрологии отношусь со спокойным интересом, понимая, что божественный план выше астрального. Считаю, что некоторые планетарные периоды влияют на определенные сферы твоей жизни и могут объяснить, например, подъем или упадок сил. Все-таки мы часть огромного замысла с живыми и взаимозависимыми процессами. А что касается ретроградного Меркурия, понимаю, что в это время нужно внимательнее относиться к документам, к подписанию договоров, всегда проверять, на месте ли ключи, билеты, верны ли даты и так далее. Не более того.

К астрологии Юля относится со спокойным интересом, понимая, что божественный план выше астрального. Фото: личный архив Юли Паршуты

«В ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ МЕНЯ НЕ ПУСТИЛИ»

- На обложке этого номера снимок из вашей очень красивой фотосессии. Мне кажется, тут вы в какой-то степени напоминаете секс-символ СССР Светлану Светличную в образе Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки» 18+. Яркая эффектная внешность помогает в личной жизни или мужчины, наоборот, боятся знакомиться с такой красавицей? Вообще, где знакомятся знаменитости?

-Увы, у меня редко получается с кем-то познакомиться - не имею представления, где обитают хорошие, порядочные и свободные мужчины (смеется). Сами подойти ко мне мужчины, наверное, боятся. На сайтах знакомств меня нет. Несколько лет назад я попыталась зарегистрироваться в популярном тогда приложении, но когда нужно было отправить подтверждающее личность селфи, появилось окно: «Простите, вы удалены навсегда». Приложение посчитало, что я клон [известной певицы]. А я посчитала, что знакомства в интернете - это не мое (смеется).

Я просто живу свою жизнь и считаю, что если Бог даст, я встречу своего человека - честного, добросердечного, верного. Если такой человек для меня есть. Я интересная, глубокая, сложносочиненная, и, конечно, хотелось бы рядом с собой видеть и узнавать такую же глубокую душу. Надеюсь, мы друг друга дождемся.

- Не могу не спросить про Марка Тишмана. У вас творческий и дружеский союз. Но, мне кажется, из вас могла бы получиться идеальная пара. Чисто гипотетически. Столько фильмов есть с таким сюжетом, когда надо присмотреться к тому, кто рядом...

- Я понимаю, что нашей игрой в пару мы, скажем так, раскрутили интерес зрителей. Мы не ожидали такого результата, это была абсолютная шутка! В артистах очень выражена эта детская часть: мы часто прикалываемся, дурим - я думаю, это будет всегда, вне зависимости от возраста. Тогда на длительных гастролях мы спасали свою психику, прикалываясь, что мы пожилая пара, говоря друг с другом на вычурном английском. Когда каждый день новый город или страна, ты едешь в автобусе и уже перестаешь понимать, где находишься, мы лечились от усталости этим юмором. А потом, спустя годы, эту шутку просто разгоняли между собой. Но мы только друзья, творческие «подельники» и никогда не были парой. Мы понимаем друг друга, поддерживаем во все времена, наша дружба претерпевала разные периоды. Надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы эту дружбу сберечь до конца своих дней.

Фото: личный архив Юли Паршуты

- В нашем издательском доме недавно вышла книга «Сильный. Слабый. Маяковский». Удивительная биография. А у вас с Марком Тишманом была сольная программа к юбилею поэта. Насколько вы прониклись его судьбой? Какое у вас любимое его стихотворение?

- Маяковским, его творчеством и судьбой я прониклась еще со школьных времен. Интересна и судьба Лили Брик, и многих их современников - это был век страстей. И, пожалуй, одно из самых страстных стихотворений, самое мое любимое - это «Лиличка!». Рваность чувств до исступления - вот именно такой была любовь Маяковского к Лиле Брик. Можно чем угодно это назвать: созависимостью, больными отношениями, но ведь все отношения в мире созависимые. Отделять любовь от созависимости бессмысленно, как и называть любовь только химией, потому что в ней все и сразу. И в этом стихотворении, и во Владимире Маяковском было все и сразу. Его стремительная жизнь, его высокий и такой короткий полет подарили такую длинную жизнь его глубочайшей поэзии. Он был, есть и будет всегда. Поэтому наша программа называется «Любил Маяковский». И будет любить, в моем понимании.

В кинопроекте «Майор Гром» (12+) Паршута сыграла ведущую новостей Анну Теребкину. Юля получила диплом актрисы, но на первом месте - музыкальная карьера. Фото: Личный архив Юли Паршуты

«НЕТ УДОВОЛЬСТВИЯ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ПЕТЬ ВЖИВУЮ»

- В сентябре у вас сольный концерт а Москве, в Зеленом театре на ВДНХ. В июле вы выступаете в Питере - в Ботаническом саду Петра Великого. Как всегда, будете петь вживую. Но не все ваши коллеги поют живьем. Надо ли запрещать фонограмму? Именно на сольных выступлениях - понятно, что на ТВ в сборных концертах часто поют под «плюс», так как технически сложно настраивать звук под каждого исполнителя.

- По моим наблюдениям, зритель уже начал разбираться, как артист поет: вживую или это запись. И тут важно мнение публики. Я за себя скажу: нет удовольствия больше, глубже и сильнее, чем петь вживую, что я и делаю. Для меня процесс творчества заключается в том, чтобы здесь и сейчас творить это волшебство, что, конечно, под фонограмму невозможно. Грустно, если надо разучивать фонограмму - где вдохнуть, где протянуть ноту, - такое выступление лишено энергии. Но соглашусь с тем, что иногда на ТВ только так и бывает, и технически по-другому невозможно. Потому особенно ценны те программы, в которых артисты поют вживую. На моих концертах всегда все вживую и хорошо подготовлено. Но несмотря на эту грандиозную подготовленность, всегда остается момент для «здесь и сейчас».

- Кто ваша основная аудитория - поклонники «Фабрики звезд», которые взрослели вместе с вами?

- Какое-то количество лет назад я обратилась в одно агентство по продвижению, и специалисты проанализировали мою аудиторию, чтобы понять, кто мой среднестатистический слушатель, в которого прицельно надо «бить». И вот они выяснили, что на мои концерты приходят и подростки, и мои ровесники, и старшее поколение - разлет аудитории около 60 лет.

Фото: личный архив Юли Паршуты

Это не моя история - делать искусственно выверенную, конкретную песню под конкретного зрителя, чтобы это коммерчески сработало. К счастью или к сожалению, я абсолютный творец, для которого коммерция далеко не на первом месте, - это и сложно, и развязывает руки. Когда есть возможность работать без рамок формата, случается что-то особенное и даже волшебное. Как песня «Птица», например. Я понимала, что она не будет «радийной» по многим причинам. У нее нет припева. У нее есть куплет, который, скорее всего, для формата надо было бы переписать или убрать вообще, но тогда это была бы уже не «Птица». Я ее выпустила, чтобы эта птица полетела на своих родных крыльях. И она обрела огромное количество слушателей по всему миру. В аэропортах, в городах, в разных странах ко мне подходят люди (конечно, чаще женщины) и говорят спасибо за «Птицу» со слезами на глазах. В эти моменты я понимаю, что все получается. Моя аудитория - слушатели, которые имеют возможность пропустить глубоко в себя не самое простое творчество, люди, позволяющие себе быть искренними с самими собой. Я бы сказала так.

«МНЕ ИНТЕРЕСНЫ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИЩУТ НОВЫЕ ФОРМЫ И СМЫСЛЫ»

- О неприятном. Вы нам рассказывали о драматическом происшествии: воры ограбили вашу квартиру, унесли ценные украшения из сейфа. Прошло полтора года. Вернули ли украденное?

- Мне ничего не вернули. Расследование не стало интенсивнее, оно как будто заморозилось. Ко мне больше никто не возвращался с вопросами, а тех, кто был в поле подозрения, к сожалению, даже не вызвали на допрос. В конце концов пришлось принять все это философски. Я знаю, что Бог и жизнь накажут тех, кто это замыслил, кто навел и кто сделал, правосудие свершится, так устроена жизнь.

Полтора года назад воры ограбили квартиру Юли, унесли ценные украшения из сейфа. Фото: личный архив Юли Паршуты

- 16 лет назад вы получили диплом филфака РУДН, играли в КВН. 20 лет назад получили главный приз на конкурсе «Хрустальная корона Москвы», а в родном Сочи вели на ТВ прогноз погоды. Если бы 20 лет назад вам сказали, что вы станете звездой, вы бы поверили? Каковы были тогда ваши амбиции?

- Я не могу назвать это амбициями. Была смелость - и очень много. Я не парила в облаках, не мечтала блистать, а просто делала, что должна была. Я отучилась к тому моменту в нескольких школах: за спиной балет, художественная школа, общеобразовательная с медалью, музыкальная - два инструмента, вокальная группа, баскетбол, тайский бокс и даже флористика. И все, что со мной происходило дальше, было просто логично. В какой-то момент ко мне пришло два огромных проекта: летом 2007 года - «Фабрика звезд» и «Стань виджеем MTV». Мне пророчили стабильную карьеру ведущей на ТВ, либо была возможность попасть на «Фабрику звезд». Я выбрала второе, и это было логичным продолжением труда, творчества, дисциплины и в меньшей степени удачей, хотя тогда из десяти тысяч человек выбрали меня и еще 15 ребят. Я просто шла вперед за тем, что мне предлагала жизнь, и делала это честно.

Юле пророчили стабильную карьеру ведущей на ТВ, либо была возможность попасть на «Фабрику звезд». Девушка выбрала второе. Фото: личный архив Юли Паршуты

- «Фабрика звезд» возвращается на Первый канал. Что самое главное дала вам эта школа?

- Конечно, выход на большую сцену. Для меня она была как родной дом с самого детства: балет, музыкальная школа, много выступлений - с оркестром, ансамблем. «Фабрика звезд» дала возможность подняться выше, познакомиться с мастерами, встретиться лицом к лицу с успехом. Был тур - каждый день по новым городам России и мира, это огромный опыт. До сих пор испытываю огромную благодарность этому проекту и всем, кто в нас увидел талант и будущее.

- Успешная карьера на эстраде - сколько в этом труда, таланта, а сколько везения? У вас чего было больше?

- Чем больше труда, тем чаще к тебе заходит удача. Честно говоря, сейчас уже просто языки стерли в разговорах о том, как быстро загораются новые звезды, тренды и так далее, - это скучная для меня тема. Мне интересно делать свое, наблюдать за творцами, за людьми, которые разбираются в музыке и в том, что они делают. За теми, кто идет не за первыми местами, трендами и деньгами, а за качеством, творчеством, с единенностью со своей душой. Мне интересны люди, которые страстно относятся к своей деятельности, которые ищут новые формы и смыслы. Люди, которые дотошны, честны, готовы пожертвовать временем, быстротой достижения успеха во имя искусства и души. При этом идти к своей цели честно, а не по головам. Не опуская руки. Такие люди меня завораживают.

С мамой Еленой Владимировной и папой Василием Константиновичем. Фото: Личный архив Юли Паршуты

- Кто главные люди в вашей жизни сегодня? Кем вы дорожите и кого обнимаете крепко-крепко и с большой любовью?

- Родители, команда (все-таки немалую часть времени мы проводим рядом) и друзья. В последнее время жизнь мне предложила пересмотреть понятия о том, что такое дружба на самом деле, и я как будто снова с ней знакомлюсь. Сейчас я наблюдаю за жизнью во многих ее проявлениях, пересматриваю собственные ценности. В некоторых своих взглядах на жизнь я разочаровалась и теперь заново пересобираю представление о ней.

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