Что известно про удар по Киеву 14 июля 2026 года:уничтожены заводы по производству ракет и сборке дронов Фото: REUTERS.

В ночь на 14 июля 2026 года российские военные нанесли массированный удар по оборонным предприятиям Украины. Главной целью атаки стали киевские заводы, которые производят ракеты и беспилотники для нужд ВСУ. Что известно о целях атаки по предприятиям украинского ВПК.

Мэр Киева прокомментировал последствия ударов

По последним данным, столицу Украины затянуло густым дымом из-за пожаров на складах с оружием. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате удара повреждены объекты инфраструктуры в Днепровском и Каменском районах города. Также он сообщил о возгорании на автозаправочной станции в Синельниковском районе. Помимо столицы, прилеты зафиксированы в Николаевской области, где также есть разрушения.

Что стало целью ударов по Киеву 14 июля

Министерство обороны России уточнило, что удар наносился высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также с применением беспилотных летательных аппаратов. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, в частности завод «Радиоизмеритель» в Киеве. В военном ведомстве пояснили, что это предприятие является ключевым поставщиком компонентов для ракет «Нептун-МД» и «Гром-2».

Кроме того, под удар попало промышленное предприятие «УКР АРМО ТЕХ», которое занималось производством боевых частей для дронов и ракет. На этом объекте также хранили взрывчатые вещества и вели обработку военной продукции. В Минобороны добавили, что в Одесской области поражена портовая инфраструктура в порту «Южный», откуда осуществлялись поставки топлива для украинских войск.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам. В отличие от киевского режима, военные подходят к выбору целей избирательно и избегают атак по гражданской инфраструктуре. Все удары направлены на подрыв обороноспособности Украины и прекращение производства вооружений.