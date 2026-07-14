Анатолий Цой объяснил, почему перестал гонять на мотоцикле: «Не разрешают директор и родители»

Анатолий Цой Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

В последние месяцы российские знаменитости все чаще удивляют поклонников неожиданными появлениями. Одни приезжают на выпускные и свадьбы, другие осваивают диджейский пульт и начинают выступать в клубах. В роли DJ уже попробовали себя, например, звезды сериала «Слово пацана» Анна Пересильд и Слава Копейкин, актер Артем Кошман и другие. В разговоре с KP.RU певец, экс-участник группы MBAND Анатолий Цой рассказал, почему такие сюрпризы становятся новой тенденцией, готов ли он сам сменить сцену на диджейский сет и признался, какой транспорт считает самым любимым.

По мнению артиста, желание лично встретиться со своей аудиторией рождается не из моды, а из стремления сохранить живой контакт с людьми. Более того, подобный опыт был и у него самого.

«Думаю, артисты сейчас особенно чувствуют эту связь с фанатами и хотят ее не просто поддерживать, а буквально дарить моменты, которые запомнятся на всю жизнь. Получается такой искренний обмен энергией: ты им — свое время и внимание, они тебе — свою любовь. Я и сам пару раз делал такие спонтанные штуки: забегал на встречи, снимал короткие видео прямо из аэропорта — главное, чтобы это шло от сердца, а не по плану», — поделился TSOY.

Отдельно певец высказался о новом увлечении коллег, которые все чаще становятся за диджейский пульт. Сам он признается, что пока полностью сосредоточен на концертах, однако категорически исключать такой поворот не готов.

«Диджейство — это отдельный мир, там своя магия и свой ритм, который надо чувствовать кожей. У меня драйв и так на концертах зашкаливает, так что пока хватает своей сцены. Но никогда не говорю «никогда»: если вдруг поймаю этот вайб и пойму, что хочу покрутить пластинки, — почему бы и нет. А пока пусть этим занимаются те, кто живет этим ремеслом», — отметил исполнитель.

Во время беседы зашла речь и о транспорте. Поводом стали недавние заявления Прохора Шаляпина, который сначала жаловался на электросамокаты, а затем — на мотоциклистов. Анатолий признался, что его выводят из себя вовсе не машины или байки.

«Меня не столько транспорт раздражает, сколько спешка и суета вокруг: когда все куда-то торопятся, будто от этого что-то реально меняется. Сам я очень люблю мотоциклы и ездил раньше довольно часто, но сейчас, увы, мне не разрешают директор и родители», — смеясь заключил Цой.