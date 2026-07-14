Американка упала в ванной и провела там девять дней в ожидании помощи

Американка упала в ванной и не могла выбраться из нее девять дней. Фото: Lifestyle Travel Photo/Shutterstock/Fotodom

Американка упала в ванной и не могла выбраться из нее девять дней. История Джоан Ривет взволновала одиноких американцев - каждый примерил ее случай на себя.

Джоан 82 года, она живет в Северной Каролине в собственном доме. Перед сном женщина решила принять душ, поскользнулась и упала на спину. Сверху на пенсионерку свалились душевая занавеска и карниз.

Боль в спине была такой сильной, что Ривет не могла перелезть через край ванны. Она звала на помощь, но ее никто не слышал - только за дверью тревожно мяукала кошка Фиби. Телефон американка оставила в комнате.

The New York Post приводит слова Джоан: «Время от времени я теряла сознание из-за травм. Честно говоря, я потеряла счет дням».

Несмотря на боль, пенсионерка могла двигать ногой - открывала ею кран и пила воду.

Детей у Ривер нет, но есть брат Билл, живущий в пяти часах езды. Обеспокоившись тем, что сестра не отвечает на звонки, он связался с соседями женщины. Те сообщили: ее машина стоит во дворе, но в доме движения не видно.

Билл попросил местного шерифа проверить дом. Внутри полицейские нашли обессиленную Джоан. За время «плена» у нее даже образовались пролежни.

После лечения она решилась переехать в другой штат, чтобы жить рядом с братом. За спасение американка, впрочем, благодарит не столько его, сколько Господа - ведь в ванной она усиленно молилась.

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