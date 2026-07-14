С ресторана Ксении Собчак через суд требуют более 15 миллионов рублей из-за неуплаты аренды

С одного из ресторанов телеведущей Ксении Собчак через суд требуют взыскать более 15 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С одного из ресторанов телеведущей Ксении Собчак через суд требуют взыскать более 15 миллионов рублей. По информации KP.RU, иск к ООО, под юридическим лицом которого работает московский ресторан SHE, был подан 9 июля. Сейчас дело находится на рассмотрении.

Согласно материалам суда, сумма требований составляет 15 061 092 рубля. Иск связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам аренды.

Истцом выступает компания, которая специализируется на аренде и управлении нежилой недвижимостью. При этом компания в настоящее время находится в процессе банкротства.

Ресторан SHE является совместным проектом Ксении Собчак и ресторатора Бориса Зарькова. Доля телеведущей составляет 5%. Заведение известно концепцией mediterrasian, объединяющей итальянскую и азиатскую кухни с акцентом на здоровое питание. Кроме того, при разработке части меню использовался искусственный интеллект, а точнее виртуальный шеф-повар по имени Саша Вайнер.

По итогам 2025 года финансовые показатели компании выросли. Выручка увеличилась с 401 до 437 миллионов рублей. При этом чистая прибыль немного снизилась: с 58 до 55 миллионов рублей.

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