Сидели без копейки, но не сдавались и мечтали: подлинная история «Руки вверх!»

Сергей Жуков и Алексей Потехин на заре карьеры. Они верили в себя, когда в них не верил почти никто.

...Москва девяностых. Сплошь палатки, торговля с земли и рук. Любительская видеокамера фиксирует бредущего по Арбату Сергея Жукова – молодого и худощавого, который с понурым видом сообщает, что денег у них с Алексеем Потехиным нет совсем. Разжиться в те времена дошираком было тогда для них счастьем.

Каждый раз как первый

Знаете, что больше всего удивляет на концертах группы «Руки вверх!» сегодня? Не то, что они проходят на огромных стадионах. И даже не то, что зал в едином порыве подпевает Сергею Жукову и неистово пляшет от первой до последней песни. А то, что публика – это не только ровесники Жукова, которые полюбили его раз и навсегда в девяностых. А еще и те, кому сейчас 20, 25, 30 лет.

При этом 50-летний солист выкладывается так, как будто ему еще только предстоит покорить сердца и души этих людей. «Конечно, мы все всегда волнуемся, – говорит Сергей перед выходом на сцену, показывая на свою команду – танцоров, техников. – А если не волнуешься, то и выходить не надо».

Почему «Руки вверх» не стала группой-ветераном, которая выступает только в сборных ретро-концертах? В чем суть этого музыкального феномена, который критики разносили за примитивные, с их точки зрения, мелодии и тексты, с самых первых дней существования коллектива? В поисках ответов на эти вопросы авторы документального фильма от НМГ ДОК «Здравствуй, это я! История группы «Руки вверх!» (на РЕН ТВ 17 июля в 23.40) исследовали историю группы через историю страны.

Кассеты группы расходились многомиллионными тиражами.

Сначала был «Хенде хох!»

Для фильма раздобыли кучу видеохроники тех лет. Например, юный Жуков, еще не достигший статуса суперзвезды, заявляет, что его группа «пришла надолго». Тогда это звучало как неслыханная наглость. Тебе ли решать, птенец, войдешь ты в историю музыки или нет?!

А Жуков сегодня говорит, что именно это упрямство, вера в свою мечту и помогла им выстоять. Свою империю он построил на трех аккордах и нехитрой концепции обычных песен для обычных людей. Потому что «мы люди, как и все другие». Это было то, что нужно – треки про то, что чувствуют простые пацаны и девчонки, когда влюбляются, рассеивали мглу девяностых. Работали как таблетка от депрессии. Песни «Руки вверх!» расходились на всем постсоветском пространстве на миллионах кассет, большая часть которых была пиратскими – официальная музыкальная индустрия не справлялась с запросом рынка. С этими композициями связаны самые трепетные воспоминания миллионов людей.

Кстати, не все даже преданные фанаты знают, что изначально коллектив назывался… «Хенде хох!» – по-немецки. Тогда была дико популярна электронная европейская музыка, такое название звучало как пароль к жанру (помните трек «Малыш»?) Но однажды на радио получили диск группы, прочли описание к нему, где было объяснение названия («...на концерте зрители поднимают руки и машут...») и решили, что группа так и называется: «Руки вверх!». Это была знаковая ошибка.

Мужские песни

В фильме о группе рассказывают легенды музыкальной индустрии: критики Артур Гаспарян и Илья Легостаев, ведущие Яна Чурикова и Тутта Ларсен, ди-джей Сергей Минаев, композитор Игорь Николаев, клипмейкер Александр Игудин, основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, а также актеры Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Владимир Сычев. На их глазах создавалась легенда. Вот ведь парадокс: признаться в том, что ты слушаешь группу «Руки вверх!», в некоторых кругах было стыдно! Будто ты расписываешься в своей интеллектуальной несостоятельности, признаваясь в любви к музыке для глупеньких девочек.

Кстати, про девочек. И по сей день на концертах Жукова минимум 40% зала – это представители сильного пола. И они уже не стесняются говорить, что слушают эти песни всю жизнь. В документальном фильме «Здравствуй, это я! История группы «Руки вверх!» мужчины рассказывают о том, что для них значат эти песни. Ветерану чеченских войн плейер с диском подарила любимая. И он крутил его по ночам тайком от товарищей – а потом этот плейер спас его от шальной пули. Другой герой фильма в девяностые разорился и ему не на что было купить кольцо для своей невесты – но он занялся продажей кассет «Руки вверх!» и так выбрался из финансовой ямы. Третий покорил сердце девушки, цитируя в письмах строчки из песен Жукова. А теперь эта девушка – уже давно жена, говорит, что «...люди делятся на две категории: одна любит группу «Руки вверх!», а другая стесняется в этом признаться».

Герои фильма, которые когда-то давно поженились благодаря "Руки вверх!"

Жуков в фильме смотрит на эти откровения на экране мобильника – и едва сдерживает слезы: он так и не научился профессиональному цинизму, он не умеет давать концерты на автомате. Представляете, сколько раз в жизни он пел «Чужие губы» и «Крошку мою»? И все равно – как в первый. «Крошка» меж тем стала строевой песней для наших солдат. Что это, если не признание самой высшей пробы?

В чем секрет народности

В юности, когда негде было ночевать, Жуков с Потехиным ходили на рейвы, находили укромный уголок и мгновенно засыпали. Под рев колонок. «Мечта позволяет смириться со многим», – философствует он в свои 50. Он не перестал мечтать, даже когда волна интереса к группе спала – появились новые артисты, как раз гремели сезоны «Фабрики звезд». Не выдержал и ушел Потехин. А Жуков… А он мечтал дальше и пел простые песни про любовь. И опять сработало: «Руки вверх!» – группа №1, которая легко собирает 75 тысяч зрителей в «Лужниках». Невероятный, сказочный зигзаг судьбы. Как в кино, только в жизни.

А еще у него крепкий тыл. Любимая жена Регина, дети, уже радующие успехами в творчестве. Казалось бы, пой хиты и радуйся. Но Жукову мало. Он пишет и ставит мюзиклы, снимает сериалы. И неисправимо верит в любовь – с такой силой, что это становится заразным.

Недавно вышел художественный мюзикл про «Руки вверх!». Новый документальный фильм помогает понять человеческую суть Сергея Жукова еще глубже. Нет, его жизнь – не череда успехов и счастливых совпадений. Шишек и тумаков судьба отвесила ему изрядно. И не в бешеном трудолюбии дело. И не только в таланте. Кажется, тут есть что-то еще, что фильм «Здравствуй, это я» передает не словами, а на уровне ощущений. У Жукова просто не могло получиться по-другому.

Селфи с артистом, чьи песни с тобой буквально всю жизнь.

«Потому что есть Алешка у тебя…» «Ну где же ты студент...» «Ай-яй-яй, девчонка...» В самом деле, все у Сергея как-то просто: и тексты, и музыка. Но включите всего один его трек – и попробуйте потом прожить день без того, чтобы мысленно не напевать эти строчки.

«Секрет народности «Руки вверх!» – в народности» – звучит в проекте РЕН ТВ ироничный тезис. Парадоксально, противоречиво. Но точно.

Документальный фильм «Здравствуй, это я». История группа «Руки вверх!». Пятница, 17 июля, 23.40. 16+