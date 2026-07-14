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Политика14 июля 2026 10:09

Киевский режим потерял за сутки более 1380 боевиков

Также наши воины сбили 715 украинских ударных беспилотников самолетного типа дальнего действия
Александр БОЙКО
Cбиты более 715 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа дальнего действия

Cбиты более 715 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа дальнего действия

Фото: REUTERS.

Объединенная группировка Вооруженных сил РФ продолжает продвижение вдоль всей линии фронта. За минувшие сутки киевский режим понес потери, превышающие 1380 военнослужащих и иностранных наемников.

Продолжает противник терять и технику. Подбиты за 24 часа: десять единиц бронетехники, шесть артиллерийских систем, в том числе американская гаубица M777 калибра 155 мм, и свыше 68 автомашин.

Работа военных медиков в полевом госпитале на Добропольском направлении СВО

Наиболее существенные потери украинские вооруженные силы понесли в составе группировок войск «Восток» (475 человек) и «Центр» (330 человек). Подразделения «Запад», «Север», «Южная» и «Днепр» также доложили о значительных потерях личного состава противника.

Армейская авиация, операторы дронов, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 138 объектам украинских вооруженных формирований. Целями стали склады ГСМ и дронов, ремонтные базы, а также районы сосредоточения боевиков и наемников ВСУ в 148 населенных пунктах.

Системы ПВО России за этот период сбили семь управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS. Кроме того, сбиты более 715 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа дальнего действия.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 14 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 вертолета.

181 166 - дронов.

665 - ЗРК.

30 152 - танка и бронемашин.

1 757 - РСЗО.

35 758 - орудий.

66 445 - единиц спецтехники.