Cбиты более 715 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа дальнего действия Фото: REUTERS.

Объединенная группировка Вооруженных сил РФ продолжает продвижение вдоль всей линии фронта. За минувшие сутки киевский режим понес потери, превышающие 1380 военнослужащих и иностранных наемников.

Продолжает противник терять и технику. Подбиты за 24 часа: десять единиц бронетехники, шесть артиллерийских систем, в том числе американская гаубица M777 калибра 155 мм, и свыше 68 автомашин.

Работа военных медиков в полевом госпитале на Добропольском направлении СВО

Наиболее существенные потери украинские вооруженные силы понесли в составе группировок войск «Восток» (475 человек) и «Центр» (330 человек). Подразделения «Запад», «Север», «Южная» и «Днепр» также доложили о значительных потерях личного состава противника.

Армейская авиация, операторы дронов, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 138 объектам украинских вооруженных формирований. Целями стали склады ГСМ и дронов, ремонтные базы, а также районы сосредоточения боевиков и наемников ВСУ в 148 населенных пунктах.

Системы ПВО России за этот период сбили семь управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS. Кроме того, сбиты более 715 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа дальнего действия.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 14 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 вертолета.

181 166 - дронов.

665 - ЗРК.

30 152 - танка и бронемашин.

1 757 - РСЗО.

35 758 - орудий.

66 445 - единиц спецтехники.