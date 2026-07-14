Дмитрий Песков указал на репрессивный подход Европы при введении санкций

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

…- Дмитрий Сергеевич, Великобритания и Евросоюз вчера объявили о введении санкций против России, которую они обвиняют в организации кибератак, призванных, по их мнению, посеять хаос и раздор в Европе. И в числе таких кибератак называется атака на польские энергосети в декабре прошлого года. Как могли бы в Кремле прокомментировать эти новые санкции?

- Мы не приемлем все эти обвинения, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 14 июля, на вопросы журналистов. - Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности. Всегда эти обвинения звучат голословно, никогда они не звучат аргументированно, и никогда мы не слышим никаких доказательств.

Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными.

Мы адаптировались к десяткам тысяч санкций, которые введены против нашей страны. Мы научились обходить эти санкции, мы научились минимизировать негативный эффект от этих санкций.

Будем делать это и впредь.

Вопрос:

- Евросоюз вчера объявил о введении санкций против российского мессенджера Макс. По утверждению Брюсселя, этот мессенджер используется для репрессивных действий в отношении пользователей, которые критикуют военные действия на Украине. Как могли бы в Кремле прокомментировать и санкции, и обвинения в адрес российского мессенджера?

Песков:

- Мы также не приемлем и считаем введение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции.

Я хочу напомнить, что Макс – это не единственный мессенджер, который, например, сталкивается с репрессивными действиями в европейских государствах.

Вы понимаете, о каком еще мессенджере я говорю.

Поэтому здесь европейцы проявляют свой, скажем так, недемократичный, а скорее - репрессивный подход.

Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие.

Вопрос:

- Вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции сказал, что Азербайджан не согласится с, как он это назвал, «оккупацией Украины или ее отдельных частей»… Высказал поддержку территориальной целостности Украины… А также намекнул на политические репрессии в России, упомянув случай с Гусманом, бывшим директором ТАСС (он был первым замом гендиректора. - А.Г.), и Сергеем Марковым, политологом.

Песков:

- А что случилось с Гусманом?

Уточнение журналиста:

- Алиев назвал его «пострадавшим» за то, что он выступил с тем, что, по словам Алиева, «власти России могли счесть критикой в адрес России в прошлом году». На том же форуме, где выступал Марков. И опять-таки Алиев вчера шутил на эту тему и выражал надежду, что «Маркова не арестовали». Вот как-то Кремль видел эти высказывания?

Песков:

- Смотрите, первое, что касается вот этих намеков, о которых вы говорите… Ну, честно говоря, вряд ли кто-то может Михаила Соломоновича Гусмана считать пострадавшим.

Уж такую блестящую карьеру, которую он имел в России, уж те привилегии, которыми он пользовался в России, тот авторитет, который он имел в России, то уважение, которым он пользовался в России, вряд ли он имеет в Азербайджане, между прочим.

Это я могу с уверенностью сказать.

А что касается позиции, которая президентом Алиевым была выражена… Существует целый ряд государств, с которыми нас связывают близкие отношения и которые разделяют такую позицию. Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий.

Вместе с тем, мы считаем, что это не повод для того, чтобы этот вопрос бросал какую-то тень на наши двусторонние отношения. Здесь мы придерживаемся прагматичного подхода.

И мы считаем, что мы должны всемерно развивать наши отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.

Что касается точки зрения по Украине, мы считаем эту точку зрения ошибочной. И мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной.

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