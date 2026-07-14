Социальные предприниматели в России продолжают получать новые инструменты для роста

Источник: пресс-служба Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Социальное предпринимательство в России переходит от отдельных инициатив к устойчивым проектам. Они работают с конкретными запросами людей и территорий. Об этом говорят представители Фонда «Наше будущее», который развивает институт в России. Фонд проанализировал последние события в отрасли: инструменты развития по значимости для индустрии сравнялись с идеями, которые доминировали на этапе становления. Социальные предприниматели осознанно выбирают грантовую поддержку, льготное кредитование, обучение, партнерства.

В секторе сформирован запрос на доступное финансирование. В конце июня в Ленинградской области прошел ежегодный Слет социальных предпринимателей региона. Участникам представили программу льготного кредитования. Ее запустил Фонд «Наше будущее» совместно с финансовым партнером. Инструмент создан по запросу сообщества социальных предпринимателей. По данным опроса фонда, около 30% социальных предпринимателей нуждаются в заемном финансировании. При этом для многих традиционные банковские решения остаются недоступными или труднодоступными.

Льготный кредит может получить бизнес, который входит в Реестр социальных предпринимателей. Банк выдает до 3 млн рублей под 6,5% годовых на срок до 12 месяцев: без залога, поручителей и дополнительных документов.

— С момента старта программы более 60 социальных предприятий из 27 регионов России получили предложение от банка на сумму свыше 150 млн рублей, — отметил представитель финансового партнера Фонда, руководитель направления развития МСБ Леонид Кузьменко.

Наряду с кредитными инструментами важным механизмом остается прямая грантовая поддержка. В Тульской области наградили победителей конкурса «Вектор добра», который организовал Фонд «Наше будущее». Шесть социальных предпринимателей из региона получили по 500 000 рублей на развитие своих проектов.

Среди победителей — конно-спортивный клуб «Рыжий пони», который помогает детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с помощью иппотерапии и адаптивной верховой езды. Грант получила студия раннего плавания «АкваБэби», которая проводит занятия по плаванию и водной реабилитации для детей с особенностями развития. Поддержку получил Центр развития детей «Симба» с проектом «Формула семейного счастья» по созданию инклюзивного пространства семейного досуга в городе Донском.

— Конкурс «Вектор добра» создавался как инструмент поддержки проектов, которые уже доказали свою востребованность и готовы сделать следующий шаг в развитии. В Тульской области мы увидели сильные инициативы в самых разных сферах — от инклюзии и образования до спорта, инженерного творчества и культуры, — отметил руководитель региональных проектов фонда «Наше будущее» Денис Богатов.

В отдельный трек выделяют поддержку предпринимательниц, которые совмещают материнство с созданием и развитием собственного дела. В Сыктывкаре провели региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель». Участницы прошли образовательный интенсив, три лучших проекта получили финансовую поддержку.

В этом году «Мама-предприниматель» пройдет в 70 регионах страны. По итогам региональных этапов эксперты отберут 25 участниц, которые отправятся на очное обучение в Москву и смогут побороться за денежные призы.

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