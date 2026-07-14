Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды14 июля 2026 12:00

Поросенок станет мальчиком, обезьянка Бамбино - юной циркачкой, а госпожа Белладонна - красоткой Нонной Гришаевой: как проходят съемки «Фунтика»

KP.RU побывал в Минске на съемках семейной приключенческой комедии «Фунтик»
Денис КОРСАКОВ
Начались съёмки полнометражного игрового фильма про приключения Фунтика. Фото предоставлено создателями фильма.

Начались съёмки полнометражного игрового фильма про приключения Фунтика. Фото предоставлено создателями фильма.

Ну конечно, историю поросенка Фунтика, его бегства от злой и жадной госпожи Белладонны, дружбы с бродячим циркачом Фокусом Мокусом и обезьянкой Бамбино, все знают по четырехсерийному мультфильму середины 80-х. Но задолго до него существовала пьеса «Четвертый поросенок», написанная Валерием Шульжиком и Юрием Фридманом. Именно она стала основой сценария. А потом, в конце 90-х и начале 2000-х, Шульжик еще и выпустил шесть книг про Фунтика, причем в половине описывались совершенно новые приключения героя.

Именно эти книги и стали основой фильма, который в Белоруссии сейчас снимают компании «Вольга» и «Киноцех». У последних на счету много хитов, в основном комедий для семейного просмотра: «Не одна дома», «На деревню дедушке», «Родительский дом», «Мой папа — медведь», летом 2026-го выходят «Распаковка» и «Робоняня», в планах — «Леопольд» (да-да, про кота и мышей).

Фунтик в картине станет не поросенком, а мальчиком. Героя сыграет Матвей Тараканов. Фото предоставлено создателями фильма.

Фунтик в картине станет не поросенком, а мальчиком. Героя сыграет Матвей Тараканов. Фото предоставлено создателями фильма.

Неизвестно, что будет с Леопольдом, а Фунтик в картине станет не поросенком, а мальчиком. И легко понять, почему. Можно было бы сделать его животным с помощью компьютерной графики, но это слишком дорого и глупо: в игровой картине ходящий на двух ногах поросенок выглядел бы попросту жутковато. Так что теперь это ребенок (хоть и прицепляющий иногда во время выступлений клоунский пятачок). Жизнь его складывается непросто: он подпадает под влияние одержимой деньгами госпожи Белладонны, которая использует его для собственного обогащения, заставляет выманивать монетки у детей. А потом осознает, что, в сущности, вся его маленькая жизнь была обманом. Но, конечно, друзья-циркачи вернут ему оптимизм.

Вадим Галыгин снимается в роли казначея Белладонны (Нонна Гришавева). Фото предоставлено создателями фильма.

Вадим Галыгин снимается в роли казначея Белладонны (Нонна Гришавева). Фото предоставлено создателями фильма.

Фунтика играет замечательный мальчик Матвей Тараканов. Вадим Галыгин (он снимается в роли казначея Белладонны) считает его похожим на Дэниела Крейга в роли агента 007: «У него такие глубокие синие глаза… Я ему сказал: «Лично буду ждать, пока ты вырастешь, чтобы снять с тобой какую-нибудь нашу бондиану».

Роман Курцын и Матвей Тараканов. Фото предоставлено создателями фильма.

Роман Курцын и Матвей Тараканов. Фото предоставлено создателями фильма.

БАНДА ИЗ 1300 ФУНТИКОВ

Действие «Фунтика» развернется в 1910-е или 1920-е годы, но в условном, выдуманном мире (надписи в фильме везде на русском, а все остальное, судя по всему, будет напоминать Италию). Съемки финальных сцен проходят в Белорусском государственном цирке, в самом центре Минска. На арене стоит фургончик с надписью «Волшебный цирк Мокуса». В перерыве продюсер Андрей Липов рассказывает:

— Вообще-то все началось, когда мы снимали фильм «Родительский дом», он вышел в прокат этой весной. Там играл 12-летний актер Сергей Федоров. Я как-то всмотрелся в него — и понял, что он очень похож на Фунтика из мультфильма. Надеюсь, он не обидится, но в голову пришла вот такая ассоциация! И вместе с нею — мысль снять про Фунтика кино. Правда, за тот год, что мы готовились, Сергей вымахал, у него сломался голос, — в общем, он уже на эту роль не подходил. Но мы собрали целую банду других Фунтиков: объявили кастинг по всей России и Белоруссии, нам прислали 1300 видео. Режиссер отобрал 300 кандидатов и послал им техническое задание: попросил сыграть определенную ситуацию. Мы посмотрели эти 300 самопроб и отобрали 30 детей, с которыми провели пробы очно. А потом из 30 отобрали троих, и уже из них — Матвея. Ему девять лет, он живой и умный, а выглядит на 6–7. И это важно: герой должен быть был маленьким, чтобы его было жалко. У него небольшой актерский опыт, — он из Крыма, выступал там в местном ТЮЗе…

Фото предоставлено создателями фильма.

Фото предоставлено создателями фильма.

Потом мы беседуем с режиссером Митрием Семеновым-Алейниковым, он рассказывает о том, как непросто ему работать: «У нас же тут в каждой сцене трюк, в кадре — дети и животные: зебры, собачки, обезьянки, лошади, попугай, потом, возможно, тигры…» Внезапно к нам подходит Матвей и смело говорит: «Поговорите уже со мной!» И вскоре сообщает, что ощущает себя более взрослым, чем кажется; что учится в третьем классе, является отличником и больше всего любит русский язык и литературу; что в данный момент читает «Гарри Поттера»; что в мультфильме про Фунтика ему больше всего понравилась Белладонна («ее очень хорошо сделали»); что хочет стать актером-каскадером («именно каскадером»). И дальше дает интервью вместе с другим мальчиком, который пока что выполняет за него трюки на «Фунтике» (похоже, они подружились, и именно он вдохновил Матвея на выбор каскадерской профессии).

«ДАЙ МНЕ ЛЮБЫЕ ЯБЛОКИ — БУДУ ЖОНГЛИРОВАТЬ БЕЗ ОСТАНОВКИ!»

Бамбину играет Ева Смирнова. В августе ей исполняется 14, при этом на счету у нее уже около 50 проектов, включая «Вампиров средней полосы», «Чебурашку», «Волшебный участок» и новых «Папиных дочек». Как часто бывает с детьми-актерами, выросшими на съемочных площадках, среди взрослых, Ева и говорит так, словно ей лет 25 — очень правильно, гладко, легко, уверенно, «по-взрослому»:

Бамбину играет Ева Смирнова. Фото предоставлено создателями фильма.

Бамбину играет Ева Смирнова. Фото предоставлено создателями фильма.

— Мартышка Бамбино и в мультфильме была девочкой, правда, итальянское имя у нее почему-то было мужское, с окончанием на «-о». Сейчас исправили на женское, с окончанием на «-а». Мне кажется, «Бамбино» звучало атмосфернее, но «Бамбина» — тоже круто! У нас были тренировки по цирковому искусству. И теперь я умею жонглировать кольцами и мячами, в том числе в паре, в том числе на ходулях и на балансборде… Жонглировать на самом деле легко: когда мы здесь, в Минске, снимали фильм «Капитан Крюк», я занималась хоккеем, и после этого у меня все нормально и с вестибуляркой, и с мелкой моторикой. Сейчас мне любые мячи, яблоки или мандарины дай, я буду ими жонглировать, не останавливаясь! Одна из тренировок была с Фунтиком, то есть с Матвеем, я его называю Свиненышем, а он меня — Обезьяной, но это ласково, на самом деле у нас очень хорошие отношения, мы любим и ценим друг друга…

Ян Цапник играет Фокуса-Мокуса. Фото предоставлено создателями фильма.

Ян Цапник играет Фокуса-Мокуса. Фото предоставлено создателями фильма.

Наряды у моей героини будут в стиле Гавроша. У героев-циркачей совсем мало денег, они путешествуют на своем драндулете практически вообще без средств. Бамбина все время голодна, а у нее большие нагрузки и растущий организм, она очень хочет есть. И Ян Цапник (он играет Фокуса-Мокуса. — Ред.) меня все время подкалывает: «Давай Свиненыша зажарим!» Я отшучиваюсь: «Ян! Да нет! Моя героиня не настолько голодная!.." А вообще очень яркий, очень красочный получается фильм, я видела отснятые фрагменты, и там так правильно выставлен свет, что даже без цветокоррекции выглядит невероятно сочно и вкусно.

ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПРЕКРАСНОЙ ГОСПОЖОЙ

На роль госпожи Белладонны назначили Нонну Гришаеву, обошедшую несколько довольно именитых конкуренток; в финале, который и снимается на цирковой арене, на ней роскошный, пышный фиолетово-алый наряд.

— Сбылась моя давняя мечта. Я про себя знаю, что я абсолютно «сказочная» артистка, могу играть острохарактерно, как и требуется в этом жанре, да к тому же руковожу детским театром, играю в сказках на сцене! И для меня было загадкой, почему меня не зовут в сказки сниматься. Причем друзья снимают, и не зовут! И вот, наконец, пригласили на невероятно интересную роль. Да, отрицательная героиня, но в любом отрицательном персонаже ты ищешь, за что зацепиться, как его оправдать. И по моей просьбе немножко переделали финал — Белладонна раскаивается и просит у Фунтика прощения. Для меня это очень важно. Ну, должен же быть слом, понимание того, что она неправа. Не совсем же она плохая! А главная черта Белладонны — однозначно, алчность. Она все делает ради того, чтобы заработать как можно больше денег, денег, денег! С помощью ребенка, с помощью обмана — это что-то абсолютно патологическое. Я встречалась с такими людьми в жизни, — как говорится, есть откуда черпать вдохновение!

Нонна Гришаева в роли коварной госпожи Беладонны. Фото предоставлено создателями фильма.

Нонна Гришаева в роли коварной госпожи Беладонны. Фото предоставлено создателями фильма.

В мультике и на иллюстрациях в книгах Белладонна была старой и довольно страшной. В фильме же будет красивой и стройной, и Гришаевой это нравится: «Мы не следуем слепо за тем, что когда-то было придумано. У нас будет предыстория: она когда-то сама была цирковой артисткой, гимнасткой. Конечно, у прежней Белладонны заподозрить такое прошлое невозможно». Журналистки, разумеется, спрашивают Нонну, что она делает для того, чтобы так замечательно выглядеть, и она отвечает: «Я каждый день начинаю с дыхательной гимнастики по Стрельниковой, потом йога, потом балетный станок. Плюс у меня дома целый тренажерный зал, где я занимаюсь, — в частности, на тренажере Бубновского. А что касается лица, у меня очень хороший косметолог! И еще надо спать побольше. И ездить отдыхать. Море, морской воздух и солнце для меня всю жизнь как батарейка, зарядное устройство».

Максим Лагашкин и Нонна Гришаева. Фото предоставлено создателями фильма.

Максим Лагашкин и Нонна Гришаева. Фото предоставлено создателями фильма.

Весь день на арене рядом с Гришаевой — Максим Лагашкин в роскошном мундире. Как и все, он в восторге от Матвея: «Он еще на читке сценария накидал кучу идей, придумывал разное, буквально не закрывая рта, пока мы все молчали. Даже указывал сценаристам на какие-то мелкие несостыковки в сценарии, они исправляли на ходу. Поразительно четкое для его возраста логическое мышление». А про своего героя, начальника полиции Фокстрота, он говорит:

— Я думаю, его главная черта — озабоченность на сексуальной почве по поводу Белладонны! Ему нужны уже не его миллионы, а она сама, он влюблен очень сильно и искренне. Подождите, мы же снимаем кино 6+… (Улыбается). Но я вам скажу, что детское кино нужно снимать, как для взрослых. И у персонажей должны быть человеческие, настоящие, узнаваемые отношения. Дети, которые растут в здоровых, хороших семьях, все равно все чувствуют, подспудно, подсознательно, пусть даже чего-то не понимают. Если мы будем сейчас кривляться, вымучивать придуманных персонажиков — ах, у нас же детское кино, поэтому мы все тут мультяшки, — получится полная чушь. И детям, кстати, это тоже не понравится. К тому же дети ходят в кино вместе с родителями — мы снимаем семейное кино. И взрослым должно быть тоже интересно!

Валентина Ляпина и Юрий Гальцев. Фото предоставлено создателями фильма.

Валентина Ляпина и Юрий Гальцев. Фото предоставлено создателями фильма.

В фильме также снимаются Валентина Ляпина, Роман Курцын, Юрий Гальцев, Илья Куруч, Алексей Шальнов, Дмитрий Колчин. В широкий прокат «Фунтик» выйдет в 2027 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое русское кино: неуемный Сарик Андреасян взялся за «Вовку в Тридесятом царстве», создатель «Глухаря» — за «Аэлиту»

Анна Пересильд попала в сказку: сыграет с Никитой Кологривым в экранизации «Садко» — там будет многорукий злодей и морское царство