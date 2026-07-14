Американский штат поразила вспышка «взрывной» диареи: причину ищут в салате

Число заболевших взрывной диареей в Мичигане достигло 2 640. Фото: Dennis MacDonald/Shutterstock/Fotodom

В американском Мичигане продолжает стремительно расти число заболевших циклоспорозом – паразитарной инфекцией, вызывающей так называемую «взрывную» водянистую диарею. Согласно официальным данным властей штата, количество подтвержденных случаев заражения уже достигло 2 640. Ранее сообщалось примерно о тысяче заболевших, но всего за несколько дней число инфицированных значительно увеличилось.

Мичиган, расположенный на Среднем Западе США и граничащий с Канадой, считается десятым по численности населения штатом страны. Там проживает более 10 миллионов человек. Хотя циклоспороз, как правило, не представляет угрозы для жизни и успешно лечится антибиотиками, столь резкий рост числа заболевших вызвал обеспокоенность у местных специалистов.

Циклоспороз вызывается паразитом Cyclospora cayetanensis. Главный симптом инфекции – сильная водянистая диарея. Вдобавок, у заболевших могут наблюдаться боли и спазмы в животе, тошнота, потеря аппетита, вздутие, выраженная слабость и повышенная утомляемость. Особенность заболевания заключается в том, что симптомы способны временно исчезать, а затем возвращаться вновь. Без лечения болезнь иногда затягивается на несколько недель.

Вспышки циклоспороза чаще всего происходят весной и летом. Основной путь заражения связан с употреблением свежих фруктов, ягод, зелени и овощей, которые были загрязнены водой, содержащей паразита. При этом инфекция не передается напрямую от человека к человеку: возбудителю необходимо некоторое время провести во внешней среде, чтобы стать заразным.

В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Врачи подчеркивают: при длительной диарее не стоит заниматься самолечением, поскольку обычные препараты от расстройства желудка не уничтожают паразита. Власти Мичигана продолжают выяснять источник распространения инфекции. По предварительной версии, это могут быть мытые смеси салатных листьев, которые продаются в супермаркетах.

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