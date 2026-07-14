Щедрые взятки украинцев сделают свое дело: Виктор Бут предположил, кто придет на смену Грэму*

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

…- Виктор Анатольевич, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда». Александр Гамов, биограф Бута.

- Приветствую, Александр!

- Вопрос такой обсуждается, я думаю, и в американских СМИ, и у нас даже. Смерть Грэма* на Украине… Как она повлияет на расклад сил там, в Соединенных Штатах, и на ситуацию, допустим, на Украине, на украинский конфликт?

- На самом деле, сенатор Линдси Грэм* был очень важным таким политическим игроком… Очень опытным политиком, возглавлял комитет по бюджету ( в Сенате. - А.Г.) И, главное, был основным таким ястребом в Сенате… Который всегда, в общем-то, стоял на позициях нанесения политического и стратегического поражения России. Грэм*, как мы знаем, десять раз приезжал на Украину…

- Да.

- … И был одним из самых сильных адвокатов - именно в плане поддержки Украины со стороны США. Трамп к Грэму* очень внимательно прислушивался, уважал. И не только из-за его ястребиной позиции.

- А еще что?

- Для Трампа Грэм* был еще и своим проводником, который помогал добиваться тех решений и принимать те законодательства, которые ему (Трампу) были нужны.

Cенатор Линдси Грэм был фигурантом российского списка террористов и экстремистов Фото: REUTERS.

В этой связи, естественно, смерть такого сенатора - в какой-то мере - ослабляет позиции республиканцев в Сенате. И особенно - в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года.

А с другой стороны, я считаю, что стратегически политика США к России теперь вряд ли изменится. Поверьте, там есть другие сенаторы на таких же позициях. Может быть, они не такие опытные и намного моложе, но будут дальше продолжать ту же политику.

- А вот на Украине как-то скажется смерть Грэма*?

- Я думаю, что там, естественно, уже раздаются вопли о том, что - как жалко, что ушел наш самый ярый защитник. Но поверьте, как говорится, те щедрые взятки и подарки, которые украинцы делают всем западным политикам, приезжающим к ним или работающим с ними, сделают свое дело. И на месте Грэма* окажется другой, такой же, в общем-то, откровенный русофоб.

- Вы, наверное, в курсе, есть и такая фантастическая версия… Что якобы он умер на Украине «не случайно». А в Штаты «уже перевезли его тело». Вы, наверное, видели такие странные сообщения.

- Да, на самом деле, он посещал именно тот подземный завод - 10-го числа, где производятся дроны… И мы с вами знаем, что в ночь с 10-го на 11-е (речь идет об июле 2026-го. - А.Г.) по этому предприятию был нанесен удар нашими ВКС.

Разные есть теории, то ли он там «отравился» каким-нибудь угарным газом токсическим или - в результате вторичной детонации (пострадал). Вполне может быть. У нас нет фактов, чтобы это утверждать стопроцентно.

С другой стороны, такая же возможная теория, что, скорее всего, смерть Грэма* служит «неким таким посылом для Трампа» - «ты, мол, следующий». И это вполне могло быть дело его противников. Которые это все устроили для того, чтобы Трампа запугать и заставить выполнять те решения, которые выгодны, прежде всего, им.

- Но мы не станем присоединяться к этим версиям, не будем говорить - да или нет, мы просто их...

- Да, мы просто констатируем, что такие версии имеют, как говорится, место в публичном дискурсе.

И будем следить за развитием событий, всегда опираясь только на проверенные факты.

- Точно!

- И жизнь, как всегда, еще раз подтвердит - все, что случилось, если оно случилось на самом деле, рано или поздно станет доступным всему мировому сообществу.

- Спасибо!

- Удачи!

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