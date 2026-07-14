Миссия МКС-75 отправится на орбиту на корабле "Союз МС-29". Фото: РОСКОСМОС

Сегодня, 14 июля 2026 года, в 17 часов 48 минут (мск) с космодрома Байконур стартует на орбиту миссия МКС-75. Это единственный пилотируемый запуск с Байконура в 2026 году - юбилейном для мировой космонавтики, 65 лет назад отсюда же летел первый космонавт Земли Юрий Гагарин.

Научный корреспондент Евгений Арсюхин передает все самое интересное прямо с места запуска ракеты с кораблем "Союз МС-29", а сайт KP.RU покажет прямую трансляцию старта с Байконура.

Прямая видеотрансляция запуска ракеты с кораблем "Союз МС-29"

Прямая видеотрансляция запуска ракеты с кораблем "Союз МС-29" начнется вечером 14 июля 2026 года. Когда смотреть? Запуск назначен на 17:48, наша трансляция начнется в это же время.

Экипаж миссии МКС-75

Сейчас в экипаже - трое:

Пётр Дубров, командир корабля, Герой России, космонавт Роскосмоса. Это его второй полёт в космос. Во время первого, в 2021 году, участвовал в съемках фильма “Вызов”. Программист. Совершил более 500 прыжков с парашютом. Дайвер.

Анна Кикина, борт-инженер, Герой России, космонавт Роскосмоса. Тоже летит второй раз, но на “Союзе” и с Байконура впервые. Первый ее полет был на американском корабле Crew Dragon. Пятая женщина-космонавт в нашей стране. Мастер спорта по рафтингу.

Анил Менон, второй борт-инженер-2, астронавт НАСА. Для него все впервые. Анил - нейробиолог, подполковник ВВС США и бывший медицинский директор компании Space X Илона Маска. Специалист по экстремальной медицине, участвовал в спасательных операциях на Эвересте, а также в Непале и Гаити во время землетрясений.

Экипаж миссии МКС-75. Фото: РОСКОСМОС

Сердечки Анны Кикиной

Журналист “Комсомольской правды” Евгений Арсюхин передает с космодрома Байконур:

- Несколько дней на Байконуре стояла аномальная жара, выше 50, но в день старта природа сжалилась, сегодня “всего 38", что по контрасту воспринимается как прохлада. Около полудня не менее 3 тысяч туристов собрались у гостиницы в городе Байконур в ожидании выхода космонавтов.

Первым, однако, появился православный священник со святой водой, сразу за ним шел глава НАСА Джаред Айзекман, которого почти никто не узнал. Заиграла неизменная “Трава у дома”, на пороге показался экипаж, толпа взревела. Анна Кикина слала провожающим сердечки. Космонавты быстро прошли к автобусам, толпа устремилась за ними, сметая ограждения. Люди кричали “ура” и хором пели про “грохот космодрома”.

Космонавт Анна Кикина. Фото: РОСКОСМОС

На космодроме, пока экипаж надевал скафандры, туристы и журналисты более часа стояли на солнцепеке. И вот они снова показались, уже в экипировке, и снова - взрыв восторга. Космонавты подошли к Госкомиссии, отдали честь, и под овации и крики направились к стартовому столу, где установлена ракета. Зрители разместились километрах в двух, ракету видно отлично. Постоянно звучат команды о процессе подготовки к старту, создавая особую атмосферу.

Подробности полета в космос: До МКС лететь 3 часа

Космический корабль «Союз МС-29» должен пристыковаться к Международной космической станции уже вечером во вторник, по плану в 20 часов 56 минут, сделав перед этим два витка вокруг Земли. Полет от стартовой площадки “Восток” до МКС займет 3 часа 8 минут. Быстрее, чем из Москвы в Сочи!

На станции Петра, Анну и Анила встретят участники предыдущей экспедиции МКС-74, россияне Сергей Кудь-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уилльямс. Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс вскоре вернутся на Землю. А Сергей Микаев останется на орбите вместе с вновь прибывшими.

В планах у стартующего сегодня экипажа - 38 научных экспериментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Космонавт Роскосмоса Петр Дубров: "У нас нет инструкций на случай встречи с пришельцами"