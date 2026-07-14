Фильм «На деревню дедушке 2» с Добронравовым и Стояновым выйдет в прокат 16 июля

16 июля 2026 года в российских кинотеатрах покажут новый семейный фильм «На деревню дедушке 2». Фото: кадр из фильма (предоставлено Кинокомпанией Инфинити Контент)

16 июля 2026 года в российских кинотеатрах покажут новый семейный фильм «На деревню дедушке 2» о конфликте между двумя дедушками, разгорающемся за внимание и любовь внука. В фильме сыграли именитые отечественные актеры Фёдор Добронравов и Юрий Стоянов, а посмотреть кино можно будет всей семьёй – возрастная категория 6+.

Фильм о конфликте между двумя дедушками, разгорающемся за внимание и любовь внука. Фото: кадр из фильма (предоставлено Кинокомпанией Инфинити Контент)

Сюжет фильма строится вокруг мальчика Владика, который приезжает в деревню к деду Юре на лето. Однако их традиционно светлые отношения омрачаются для Юрия появлением деда Владика по отцу – Виктора. У него богатый жизненный опыт, он обеспечен, дарит внуку дорогие подарки, рассказывает захватывающие истории о бытности дипломатом и многое другое. Дедушки начинают конкурировать за внимание внука, и Юра откровенно проигрывает. Пока не появляется «мрачный привет» из прошлого Виктора, который даёт более «простому» деду шанс.

Фото: кадр из фильма (предоставлено Кинокомпанией Инфинити Контент)

«Я очень рад, что первая часть так выстрелила и привлекла внимание широкой аудитории. Прежде всего, мы делали простое и доброе кино - видимо, оно зацепило людей своей искренностью, чем-то настоящим. И, безусловно, я рад, что у истории появилось продолжение. Если в первой части мы пытались найти взаимопонимание с внуком, то во второй возникает задачка посложнее - сохранить его любовь и не разочаровать в череде новых вызовов, которые возникают вместе с неожиданным появлением второго деда. Надеюсь, наш тандем с моим давним товарищем и коллегой Федором Добронравовым повеселит зрителя и при этом обратит внимание на главное, что семья - это самое важное», - говорит Стоянов.

«На деревню дедушке 2» - продолжение полюбившегося зрителям семейного фильма «На деревню дедушке», вышедшего в кинотеатрах летом 2025 года. Первая кинокартина привлекла более 2,3 млн зрителей. Съёмки фильма проходили в Подмосковье, в деревне Петрищево.

Главные роли исполнили Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов, Ярослав Головнёв, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Ингрид Олеринская и Антон Филипенко. Помимо них, в фильме участвовали и другие актёры.

Фото: кадр из фильма (предоставлено Кинокомпанией Инфинити Контент)

«Наша история про самое важное в жизни - про семью, за которую надо бороться даже если кажется, что контакт потерян и договориться уже не получится. Мой герой - человек, который в какой-то момент оказался с близкими на дистанции и теперь пытается по-своему, как умеет, эту дистанцию сократить. Но любовь и забота - вещи непростые. Мы часто не умеем с ними обращаться и начинаем попросту причинять добро. Часто это выглядит несуразно и комично. Поэтому очень важно быть честным с собой и с близкими. Я надеюсь, что в тандеме с моим давним товарищем Юрием Николаевичем нам удастся передать зрителю важные посылы и теплое настроение!» - заявил Добронравов.