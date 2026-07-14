Будущее управления искусственным интеллектом: диагноз поставлен, лекарства пока нет

Согласно свежему докладу Международного союза электросвязи (МСЭ) «Facts and Figures 2025» («Факты и цифры» – «КП»), интернетом сегодня пользуются 74% жителей планеты. Офлайн остаются примерно 2,2 миллиарда человек. В ООН бьют тревогу: искусственный интеллект развивается быстрее, чем мы успеваем его осмыслить и, тем более, регулировать. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отметил: интернету понадобилось 15 лет, чтобы собрать миллиард пользователей, а ИИ справился с этой задачей всего за два года.

Учитывая огромный политический, экономический и социальный интерес к данной повестке, в июле 2026 года в Швейцарии прошло несколько экспертных заседаний, посвященных будущему развитию управления технологией ИИ.

ТРИ УРОВНЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ

Женевская цифровая неделя собрала под одной крышей три крупных мероприятия ООН. Каждое из них отвечало на свой главный вопрос.

Первое – Глобальный диалог ООН по управлению ИИ. Его тема: какие международные правила и гарантии нам нужны, чтобы развитие ИИ не вышло из-под контроля.

Второе – Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). Он работает с 2003 года и на этот раз сосредоточился на инфраструктуре: что нужно для цифровой трансформации – деньги, сети, институты, навыки.

Третье – Глобальный саммит «ИИ во благо». Он существует с 2017 года и занимается прикладными вопросами: как тестировать, стандартизировать и внедрять решения на основе ИИ в реальную жизнь.

Фото: Фонд Природа и люди.

Диалог стал уже вторым заметным успехом Управления ООН по цифровым и новейшим технологиям (оно было создано в январе 2025 года). Кроме того, в его рамках появилась Независимая международная научная группа по ИИ, которая уже представила свой первый доклад.

Кстати, в рамках Глобального диалога по управлению ИИ российский Фонд «Природа и люди» совместно с учеными из Китая и Индии, при поддержке Форума ООН по управлению интернетом (IGF), обнародовал исследование «White Paper on: AI and Environment» («Искусственный интеллект и окружающая среда»). Это первая масштабная работа, в которой комплексно проанализировано, как современные алгоритмы одновременно спасают и разрушают экологию.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Эксперты выделили семь главных проблем, которые тормозят развитие ИИ.

1. Цифровой и ИИ-разрыв. Дело не только в доступе к интернету. Странам нужны вычислительные мощности, облачные сервисы, данные, передовые модели, квалифицированные кадры, деньги, эксперты по регулированию и испытательные центры. Бывает так: у страны есть технический доступ к ИИ-инструментам, но она не может их оценить, адаптировать под себя, проконтролировать или при необходимости заменить.

2. Нехватка проверенных фактов. Многие обещания о пользе, безопасности и экологичности ИИ пока невозможно подтвердить на практике.

3. Экологический след. ИИ пожирает электричество, воду, полупроводники, редкие минералы – плюс требует огромных центров обработки данных. Важно смотреть на всю цепочку, от производства до утилизации.

4. Сверхконцентрация власти. Самые мощные чипы, облачные платформы, базовые модели, данные и исследовательские ресурсы сосредоточены в руках буквально нескольких компаний и стран. По данным МСЭ, специализированные ИИ-центры есть только в 32 государствах, а на развивающиеся страны (без учёта Китая) приходится меньше 10% мировых вычислительных мощностей. Это создаёт зависимость, диктует неравные условия и практически оставляет развивающийся мир за бортом.

5. Разнобой в законах. Национальные законодательства, региональные нормы, отраслевые стандарты и корпоративные кодексы развиваются с разной скоростью и часто используют разные определения – единой системы просто нет.

6. Человеческий фактор и ответственность. Острее всего стоят вопросы приватности, дискриминации, прозрачности, возможности обжаловать решения ИИ и, главное, кто понесёт ответственность, если система навредит.

7. Слабость государственных институтов. У многих правительств просто не хватает компетенций, чтобы закупать, проверять, регулировать или безопасно эксплуатировать ИИ-системы. Технологии внедряются быстрее, чем чиновники успевают оценить риски. Это особенно опасно в здравоохранении, образовании, при выдаче цифровых удостоверений, в госуправлении и на критически важных объектах.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМПРОМИСС

Самый заметный итог Диалога – появление универсальной платформы ООН, где правительства, бизнес, эксперты, гражданское общество и международные организации могут открыто обсуждать глобальное управление ИИ. Группа представила свой первый доклад, а также был продвинут ряд инициатив: Ресурсный центр ООН по ИИ, предлагаемый Глобальный фонд для ИИ, укрепление международного потенциала в оценке технологий, обязательства по защите детей в цифровой среде и попытки сделать системы управления более совместимыми.

Генсек ООН обратился с призывом к крупнейшим ИИ-компаниям публично отчитаться о том, сколько воды они тратят и какой углеродный след оставляют их дата-центры, а к 2030 году – полностью перевести их на возобновляемую энергию.

Однако обязывающего соглашения так и не подписали. Не появилось ни глобального регулятора, ни чёрного списка запрещённых применений ИИ. Главная причина – позиция США: они выступили против жёстких международных правил, настаивая на добровольном сотрудничестве государств и бизнеса. Так что ценность Диалога оказалась скорее политической – он задал ориентиры и создал импульс для будущих переговоров.

Форум Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества принес результаты, более ориентированные на практическую реализацию. Участники обновили стратегию до 2035 года, обсудили качество интернет-связи, цифровую общественную инфраструктуру, кибербезопасность, обучение цифровым навыкам, электронное правительство, управление данными, образование, медицину, инклюзивность и финансирование. Самое громкое объявление – обязательства по инициативе МСЭ Partner2Connect перевалили за 100 миллиардов долларов. Правда, по оценкам самого МСЭ, чтобы к 2030 году обеспечить всеобщий значимый доступ в интернет, нужно от 2,6 до 2,8 триллиона – то есть привлеченные деньги закрывают лишь малую часть потребностей. Мероприятие представило цифровое развитие как сочетание инфраструктуры, институтов, регулирования, навыков и общественного доверия.

Саммит «ИИ во благо» оказался самым практичным и технологичным из трёх. Там показывали реальные кейсы: ИИ в медицине, при ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовании, сельском хозяйстве, на транспорте, в умных городах, для людей с ограниченными возможностями, в телекоме, гуманитарной сфере и науке. Институциональные итоги: создана Глобальная комиссия по искусственному интеллекту во благо (в неё вошли руководители стран, структур ООН и ведущих технологических корпораций), а также сформирована фокус-группа МСЭ по доверию и идентификации человека и агентного ИИ. Кроме того, продвинулась работа над стандартами для ИИ-агентов, сетей, автономных систем, медицинских приложений, систем предупреждения бедствий и умных городов.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Главный вывод всех трёх встреч: странам нужно наращивать собственный потенциал на всём жизненном цикле ИИ. Одного обучения пользователей мало. Необходимы регулирующие органы, центры тестирования, специалисты по закупкам, кибербезопасники, исследователи, локальные базы данных, техническая инфраструктура и прямой диалог с вендорами. Простого доступа к технологиям больше недостаточно – государства и сообщества должны уметь понимать, оценивать, адаптировать, контролировать и, если потребуется, отказываться от используемых систем.

Самая большая нерешённая проблема – внедрение. Ни одно из трёх мероприятий не выработало обязательных глобальных норм, не гарантировало финансирование и не создало универсального механизма ответственности. Поэтому всё будет зависеть от того, превратятся ли политические декларации, финансовые обещания и технологические демонстрации в реальный измеримый потенциал на местах – в странах и регионах.

Самый реалистичный путь вперёд – сочетание международных принципов, совместимых технических стандартов, национальных законов, усиления госсектора, прозрачного финансирования, ответственных закупок и независимой оценки. Другого рецепта пока никто не предложил.