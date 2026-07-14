Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

АЛМАЗЫ, ГЕРОИ И НОЖИ

Якутия — один из самых богатых драгоценностями регионов мира, поэтому доклад главы республики Айсена Николаева получился необычным. «Алроса» единственная среди всех алмазодобывающих компаний в мире получила прибыль в 2025 году. Саха вышла на первое место в стране по добыче серебра — 586 тонн в год! По добыче золота и угля — второе место в России.

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— 56,5 тонны золота и 51 миллион тонн угля, — докладывал Николаев. — По нефти и газу, вы знаете, мы пятые. Но, конечно, для нас самая главная задача — помогать стране, вместе со страной одержать победу.

Глава Якутии продолжал — у мужества якутян на СВО появился символ. Все благодаря легендарному ножевому бою Героя России, ефрейтора Андрея Григорьева с солдатом ВСУ. В этот момент глава республики достал красивый нож с гравировкой «Верховному Главнокомандующему от воинов-якутян». И подарил — от имени Григорьева и всех бойцов республики.

— Спасибо и большой им привет! — поблагодарил Владимир Путин.

Николаев продолжил: для ветеранов и их семей в регионе работает 117 мер поддержки, работает программа «Якутия — земля героев». Ребятам помогают реабилитироваться, отправляют в санатории, а потом переобучают и ищут работу.

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАНО?

1. В сентябре 2025 запущена тихоокеанская железная дорога. Это один из крупнейших угольных проектов мира, по ней идет 30 миллионов тонн угля в год.

2. Строятся гидроэлектростанции на 2 гигаватта, их введут в эксплуатацию в течение 3 лет.

3. Выросла продолжительность жизни — до 75 лет. Еще шесть лет назад показатель был ниже 70, а сегодня Саха выше среднего по стране.

4. На 10% увеличилось число многодетных семей — до 37 тысяч. А для повышения рождаемости крупные компании в регионе выплачивают за рождение детей по миллиону рублей.

-У нас бизнес настоящий, ответственный в этом плане. У нас жулики не выживают, я так скажу, — отчитывался Николаев.

— Холодно? — пошутил Путин

— Очень! — засмеялся глава Якутии.

5. Обновлен исторический максимум по новому жилью — за год введено 809 тысяч квадратов. Развивается и инфраструктура для людей — регион в лидерах по исполнению нацпроектов.

6. Блага приходят в отдаленные арктические поселки: за последние годы газифицировано 10 тысяч семей, в 61 населенный пункт проводятся современные интернет-кабели.

7. Идет работа по запуску добычи сложных для разработки месторождений редкоземельных металлов: Томторское месторождение редкоземов вошло в периметр «Роснефти».

Президент России Владимир Путин и главой Республики Саха Айсен Николаев. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

ОБЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В конце беседы глава Якутии обратился к главе государства.

— Угольщики идут вперёд, несмотря на проблемы с мировым рынком, несмотря на достаточно серьёзную ситуацию внутри страны, — сказал Николаев. — Честно скажу, мешает высокая процентная ключевая ставка. Я с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка всё-таки будет снижаться…

— Снижение должно быть, и оно будет естественным процессом исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, — пообещал Владимир Путин.

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