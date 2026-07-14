Миссия МКС-75 отправился на орбиту на корабле "Союз МС-29". Фото: РОСКОСМОС

14 июля для экипажа миссии «Союз МС 29» (Петр Дубров, Анна Кикина, Анил Менон) началось на Земле, в знойном Байконуре, а закончилось на Международной космической станции. До нее космонавты добрались по короткому маршруту, за какие-то 3 часа. Корреспондент KP.RU Евгений Арсюхин сопровождал покорителей космоса весь этот длинный день, разве что на МКС с ними не полетел (но за стыковкой наблюдал). И вот как все было.

Экипаж миссии МКС-75. Фото: РОСКОСМОС

ТРАВА У ДОМА

Накануне, в понедельник вечером, космонавты встретились с прессой (через толстое стекло, чтобы не заразиться ненароком!) в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов. Там они, как выяснилось, и ночевали. Около полудня их должны были вывезти на двух громадных автобусах на космодром Байконур.

Об этом знали журналисты, об этом знали и туристы, прилетевшие со специальным «космическим» туром, запуск посмотреть. Корреспонденту KP.RU стало интересно, сколько стоит удовольствие, и он провел опрос. Люди называли на удивление разные цифры, от 35 тысяч рублей, но чаще 200-300 тысяч, и даже 500. Недешево! А зачем?

- Мечтаю о космосе с детства, - объяснил Иван, инженер из Ступино, Московская область, - Вдруг понял, что все откладываю и откладываю. И рванул.

- Москвичи редко бывают на Красной площади. Жители Сочи почти не купаются в море. А в городе Байконур многие не видели запуска, - сообщил молодой житель Байконура Артем, - Я решил это исправить.

Некоторые гости космодрома взяли с собой своих детей

Артем, конечно, заплатил далеко не те космические деньги, что туристы из других регионов. Прикинул, сколько их: на глаз около 3 тысяч.

По идее Центр – объект режимный, и досмотр там строгий.

- Вы живы вообще? – спрашиваю у девушки-полицейского, - Еще и в черном.

На Байконуре как раз «похолодало»: всего каких-то +38! Взгляд девушки выразил боль и благодарность за то, что спросил, посочувствовал. Но ответила делано сурово:

- Не сахарная.

Ждать выхода космонавтов пришлось долго. Я заранее присмотрел кусты, спасавшие от прямого Солнца. Отсюда и вид хороший. Дальше начинался крошечный яблоневый сад (на Байконуре все растет благодаря обильному поливу, так что растительность чахловатая), путь в который преграждал железный парапет. Но толпа напирала сзади. Я понял, что просто впечатаюсь в этот парапет. И – надо было решаться. Мы отодвинули его и оказались в яблоневом саду.

Подростков и детей было много (и говорят, их привезли по специальным программам, бесплатно) Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

Охрана заволновалась. Дорожка для космонавтов, та, что к автобусам, была огорожена хлипкой лентой, от которой мы оказались в опасной близости. Нас погнали, но тщетно. Сначала мальчишка-турист с огромным фотоаппаратом лег на землю и натурально пополз по-пластунски. Я занял позицию под яблоней.

- Внучок, ты мне Айзекмана-то покажи, - требовал дед в белом старомодном костюме.

- А я знаю, как он выглядит? – огрызался изнемогающий под Солнцем внук.

Двери гостиницы раскрылись, и в них появился православный священник с купелью святой воды и кистью.

- На нас, на нас, батюшка! – закричали люди, и им явно нужна была не просто благодать.

За священником шел глава НАСА Джаред Айзекман, которого никто не узнал. Священник кропил направо и налево, то и дело попадая на Айзекмана. Но американец принял отрешенно-возвышенное выражение и буквально проплыл вслед за батюшкой, скрывшись в автобусе.

Священник окропил святой водой собравшихся. Немало досталось главе НАСА Джареду Айзекману Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

И тут грянула «Трава у дома». Эту песню туристы уже пели под гитару, пока ждали. Это был сигнал: космонавты идут. Они нарисовались в проеме двери и немного постояли в ожидании припева. Под припев и пошли. Толпа взревела.

Наверное, так встречали Гагарина. Такого энтузиазма, искреннего восторга я не видал никогда. Космонавты помахали людям (а Анна Кикина еще и сердечко сделала), уехали, а народ никак не мог успокоиться.

СКОВАННАЯ ПОСТУПЬ

Уже на Байконуре (и да, туда тоже прибыли туристы) космонавты переоделись в скафандры. А я пытал людей явно не туристического вида, волнуются ли космонавты.

Наконец пожилой мужчина парировал мой вопрос вопросом:

- А ты как думаешь?

И было понятно, что он знает, а не придумал только что.

Космонавты, уже в скафандрах, отдали честь Госкомиссии и под рев толпы ушли в автобус Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

Жара тем временем крепчала. Да, на Байконуре нет асфальта (от него особенно душно), под ногами бетонные плиты, зато – суховей. Вроде слабый, а шапку мне унесло. Пока за ней бегал, чую, вдарило в темечеко. Постоял, подышал. Отпустило. Туристы тем временем разворачивали растяжки и пели песни. Стальные люди.

Наконец космонавты вышли из большого ангара, уже в скафандрах, и неспешно пошли к Госкомиссии. Отдали честь, сказали, что готовы. Проследовали в автобус. И все это под нескончаемый рев толпы.

Я задумался. Вот когда Гагарин летал, узнавали уже после полета. Теперь это шоу для тысяч людей. Хорошо ли? Не пострадала ли сакральность? Но люди были в таком восторге, и столько подростков (говорят, их привезли по специальным программам, бесплатно), что вопросы отпали сами собой.

РАЗ – И НЕТУ

Но подлинный праздник ждал нас (опять вместе с туристами) в так называемых шатрах. Это смотровая площадка, утыканная переносными огромными куполами. Внутри кондиционеры (они не справлялись), продается вода, еда, сувениры. Далее – металлический парапет, степь, и – вид на ракету.

Ракета стоит на небольшом холмике. До нее, нам сказали, 2 километра, но кажется – меньше. В степь глубоко забредать настоятельно не советовали. Покусают.

Корабль "Союз МС-29" до старта Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

По мере того, как приближался запуск, приподнятое настроение нарастало, несмотря на усталость (вымотались, конечно, все). Мы ждали, до пуска около трех часов. На экранах показывали, что происходит внутри корабля (космонавты были уже там), а еще на динамики вывели переговоры технических служб. Готовность такая-то. Мы ничего не понимаем, что какая готовность значит.

В какой-то момент от стартового стола по степи поехали автомобили, штук сорок. Это персонал эвакуировался из зоны запуска.

Примерно за полчаса ракета стала как бы дымиться посередине. В толпе со мной нашелся знаток, различавший команды:

- До старта две минуты, - оповещал он.

Люди прекратили делать селфи на фоне ракеты, стало неимоверно тихо. То есть тысячи людей даже дышали неприметно. Это было поразительно.

И в этой тишине раздался как бы далекий гром. Ракету заволокло коричневым туманом, под ней словно зажглось Солнце, а дальше как во сне или в мечте: она просто воспарила (точное слово!), точно вертикально, и… как понесется.

Я был готов ко всему. Но не к тому, что так быстро. Секунды, и она уже неразличима. Еще пара мгновений, и около нее появилось как бы белое облачко, что сигнализировало об отделении ступени. Это нереально, это не похоже ни на какую трансляцию, это надо видеть вживую.

Момент старта ракеты Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

ТУТ ГОРЯЧО

В это трудно поверить, но минут через 20 после запуска я стоял у того самого стартового стола! Казалось, здесь все обгореть должно. Дым, чад. Поразительно, но ничто не говорит о том, что только что отсюда улетела ракета. Да, «фермы» разведены (но их уже начинают сводить обратно). Не пахнет ни топливом, ничем.

Зато на плацу выстроились инженеры, рабочие, их будут награждать. Напротив – первый зампред председателя правительства Денис Мантуров, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и уже знакомый нам начальник НАСА Джаред Айзекман.

Наши чиновники поблагодарили инженеров: старт прошел идеально. Все системы в норме. Айзекман добавил, что для него честь быть там, откуда началась космическая эра. Что россияне молодцы, недавно помогли эвакуировать заболевшего космонавта с МКС. И, когда началось вручение наград, я заметил, как он пристально, тщательно всматривается в лица. Что он думает в эту минуту? Надо же, такие на вид простые (на улице не опознаешь), а такие вещи творят? Наверное. Хороши, конечно, эксперименты Илона Маска, все про них говорят. А у нас – отточенная надежность. Годы идут, а ракеты делают свою работу. Это, знаете ли, дорогого стоит.

Айзекман пофотографировался с желающими (их оказалось много) и неспешно проследовал мимо корреспондента KP.RU, едва не задев полой пиджака. Я улыбнулся. Он, само собой, тоже.

Лётчик‑космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалёв и начальник НАСА Джаред Айзекман Фото: Евгений АРСЮХИН. Перейти в Фотобанк КП

За углом неприметного здания женщина в форме Роскосмоса сообщала:

- Красиво взлетели.

- А я тебе говорил, все как по маслу пройдет, верь мне, - парировал пожилой мужчина.

Сколько они видели запусков? Да что видели, готовили. А привыкнуть к такому нельзя.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

И все-таки напряжение, скрытое, не покидало топ-менеджеров. Ждали стыковки. Трансляцию для Баканова, Айзекмана и избранных специалистов организовали в городе, в гостинице «Байконур». Уже стемнело. Пока ехал со стартового стола, заметил светлую полосу в розовом небе: след от ракеты-носителя. Где-то на высоте 80 километров она может парить часами.

В огромном конференц-зале отеля «Байконур» на большой экран выведена актуальная телеметрия. Очень тихо. Люди сидят, смотрят, как стыкуются. Наконец – состыковались.

- Как вы себя чувствуете? - спрашивает Дмитрий Баканов у командира корабля Петра Дуброва.

- Очень быстро долетели, - как бы сам удивлен Петр Дубров.

- Как Анна Юрьевна? – продолжает интересоваться Баканов.

То есть предполагалось, что Дубров ответит за нее. Но Анна Юрьевна не такая:

- Отлично! – прокричала она сквозь помехи (а связь шалила немного).

Космонавт Анна Кикина. Фото: РОСКОСМОС

Айзекман поговорил с Анилом Меноном, ведь они друзья, и вроде как Айзекман приехал, чтобы поддержать товарища. Но, конечно, не только за этим приехал.

Как рассказали главы космических ведомств журналистам, едва закончилась связь с МКС, они успели о многом договориться.

Во-первых, работа МКС продлится до 2030 года. Ее собирались топить раньше, и проект взялся вести (за огромные деньги, ведь затопить такую громадину трудно) Илон Маск. Но Маску придется подождать.

Во-вторых, сразу после этого США и Россия начнут строить свои национальные станции. Может, даже по нескольку, ввернул Айзекман. Строить будут, обмениваясь технической информацией, и, как обмолвился Айзекман, «согласованно». Чтобы пристыковаться могли, как «Союз-Аполлон»? Вот тут пока интрига.

В-третьих, стороны начнут консультации, что делать с разросшимися спутниковыми группировками. Разрослось в первую очередь у Илона Маска, и Старлинки уже создают постоянную угрозу столкновений. А этого нельзя допустить.

- Я впервые встретился с коллегой, хотя раньше мы постоянно созванивались, - подытожил Баканов. - И мне стало понятно, что он очень смелый и честный человек. Приехал в такое сложное время.

Кажется, эти люди нашли общий язык.

А на орбите тем временем экипаж МКС (Сергей Кудь-Сверчков уже показал, где будут спать Кикина и Дубров) встречал «новеньких». Началась ночь в Байконуре. Закончился и волнительный, длинный день и у космонавтов. Пожелаем им пройти миссию легко и гладко.

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