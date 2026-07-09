Седой и очень худой: больной раком Евгений Алдонин вернулся из Германии лечиться в Россию

Дочь Юли Началовой с отцом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бывший муж Юлии Началовой, борющийся с раком поджелудочной железы, вернулся в Россию после лечения в Германии. Евгений Алдонин перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Теперь футболист продолжает лечение в Москве.

"Женя в Москву приехал, сейчас продолжает лечение здесь. Конечно, пока еще до конца ничего не ясно. Он почти целый год лечился за границей", - раскрыл правду футболист Дмитрий Булыкин, говоря о Евгении Алдонине.

Футболисту диагностировали рак поджелудочной железы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Футболист уже успел увидеться с друзьями. "Даже чуть-чуть поиграли в падел против хоккеистов Евгения Малкина с Ильей Ковальчуком. Конечно же, он рад, что вернулся и увидел друзей", - цитирует РИА Новости Булыкина.

В свою очередь, Павел Погребняк опубликовал в блоге фото с любительского футбольного матча, на котором был замечен Алдонин. Он сейчас буквально весь седой и сильно похудел.

Евгений Алдонин (крайний справа в нижнем ряду). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"Дай Бог, все будет хорошо. Он восстанавливается, мы все за него переживаем", - отметил бывший футболист сборной России Александр Самедов.

Напомним, о том, что Алдонин тяжело болен, стало известно в ноябре 2025 года. К тому моменту футболист уже перенес несколько операций. Футболисту диагностировали рак поджелудочной железы в 2024-м.

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