Фото: кадр из видео Минобороны РФ

В Минобороны России демонстрируют кадры слаженной работы медицинского подразделения мотострелкового полка, входящего в состав группировки войск «Днепр».

На записи можно увидеть действия военных медиков на Ореховском направлении в Запорожской области. Они успешно проводят эвакуацию раненого бойца с передовой и оказывают ему необходимую первую врачебную помощь в медицинском пункте 58-й гвардейской общевойсковой армии.

Работа медицинской эвакуационной группы и медпункта группы "Днепр" на Ореховском направлении в Запорожскои области

Всем военнослужащим, получившим ранения или заболевшим, в медицинском пункте полка доступен полный спектр медицинской помощи.

«В среднем сроки лечения в медицинском пункте полка - 5-7 дней. За это время у военнослужащих успевают затянуться раны от легких осколочных ранений», - отмечает начальник медицинской службы мотострелкового полка с позывным «Феникс».

В медицинском пункте оборудованы специализированные зоны, включая перевязочную, процедурную, аптеку, изолятор, а также стационарные палаты для реабилитации. Постоянно поддерживается необходимый запас медикаментов, перевязочных материалов и медицинского оборудования.

Круглосуточный мониторинг состояния пациентов ведется медицинским персоналом. Его основа - мобилизованные специалисты с обширным опытом работы в гражданской медицине.