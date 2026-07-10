Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Произошедший в львовском районе Сыхов спонтанный бунт местного населения против ТЦК, о котором писала «КП», вызвал очень большой резонанс на Украине. Глава националистического бандеровского «Братства»* Дмитро Корчинский** выступил с резким заявлением, в котором потребовал «полностью зачистить Сыхов усиленными группами ТЦК», а всех выявленных участников протеста немедленно мобилизовать. Кроме того, этот идейный бандеровец предложил вооружить военкомов по всей стране и дать им право стрелять на поражение.

- В таком случае нападающих на ТЦК не придется искать, достаточно будет собрать тела. Тюрьма — это аморально. А кладбище — это прибыльно, - цинично резюмировал Корчинский, который сам от армии и фронта откосил, несмотря на то, что подходит для мобилизации по всем параметрам – и по возрасту, и по здоровью.

На бунт во Львове отреагировал даже украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский.

- История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме. Так быть не должно. МВД безусловно будет разбираться с этим в рамках действующего законодательства, - посетовал «просроченный» на серьезность происшествия и добавил, что Министерство обороны должно сделать все, что они обещали, подразумевая обещанную министром Михаилом Федоровым реформу ТЦК.

Впрочем, пока верхи в Киеве и укронацисты разбираются в произошедшем конфликте, украинская контрразведка СБУ уже сделала оргвыводы и провела «воспитательную» работу. Несколько десятков участников того протеста были оперативно выловлены, построены, и их заставили демонстративно на публике скандировать: «Слава ТЦК!» Понятно, что любви к «людоловам» Зеленского после этого ни у тех, кто хором скандировал, ни у зрителей явно не прибавилось. Тем более, что тех, кто подходил по возрасту, наверняка после этой «воспитательной» работы еще и мобилизовали.

При этом, ни у кого из представителей власти не возникло и тени вопроса по поводу законности действий ТЦКшников в ходже их рейда, хотя известно, что поводом для бунта послужило то обстоятельство, что один из ТЦКшников, являющийся в мирной жизни тренером по восточным единоборствам, распустил руки и ноги, в кровь избив прямо на улице при свидетелях местного парня.

Обращать внимание на такие «мелочи» украинская власть при нынешнем дефиците личного состава в ВСУ просто не может себе позволить, иначе завтра же все суды будут просто завалены жалобами и исками к «бусификаторам» Зеленского, лютующим по всей Украине. А бунт во Львове – это действительно «очень плохая история» для власти Зеленского. Если уж там, где война практически не ощущается, и мобилизация проводится в щадящем режиме, в оплоте и родовом гнезде современной украинской бандеровщины ТЦКшники позволяют распускать себе руки, а население начинает восставать, пусть и робко, то ситуация явно дошла, что называется, до края.

Но отводить Украину от этого края пропасти никто в Киеве не намерен. А что касается Зеленского, то «просрочка» явно намерен заставить Украину шагнуть еще дальше.

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* - Запрещенная в РФ террористическая организация

** - Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга