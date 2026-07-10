В России появилась обновленная сторублевка. Фото: Центробанк.

В России появилась обновленная сторублевка. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту с 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Новая 100-рублевая купюра в России с 10 июля 2026 года

В целом новая версия 100 рублей похожа на ту, что в ходу с 2022 года. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне — Спасская башня с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал. Из отличий — на обороте теперь стилизованная карта Центрального округа, по аналогии с оформлением выпущенной в 2023 году банкноты в 5000 рублей и 1000 рублей 2025 года. На сторублевке 2022 года вместо нее была стилизованная карта России, где обозначено место на ней ЦФО.

Как выглядит дизайн обновленной банкноты номиналом сто рублей

Цвета банкноты остались прежними — преобладают оранжевый и оливковый. Но они стали более яркими, надписи и рисунки — более контрастными.

Еще одно отличие понятно — в верхнем правом углу оборотной стороны теперь будут циферки 2026 (год ввода в обращение банкноты) вместо 2022.

Защита купюры осталась той же: голографические элементы, водяные знаки, штрихи по краям купюры и число «100» рельефны, есть элементы, которые можно увидеть только на просвет или при увеличении.

- Банкнота 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг, - разъясняет пресс-служба Банка России.

Модернизированные банкноты с символикой округов ЦБ вводит в обращение с 2022 года. На лицевой стороне — памятники столицы округа, на оборотной — что-то из знаковых достопримечательностей регионов, которые в округ входят.

Кроме сторублевки, посвященной Центральному федеральному округу, выпущены еще две таких банкноты. Пятитысячная (2023 год) посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне – стела «Европа – Азия», в Екатеринбурге, на обороте – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. В декабре 2025 года появилась новая тысячная купюра, посвященная Приволжскому ФО. Ее лицевую сторону украшает Никольская башня Нижегородского Кремля, а оборотную — Саратовский автомобильный мост.

Сторублевая купюра, по сути, модернизируется уже по второму кругу: первая версия, которая вышла еще в 2022 году, несколько отличается в оформлении от выпущенных позже 5000 и 1000 рублей. Теперь 100, 1000 и 5000 станут выглядеть единообразно — со стилизованной картой округа на обороте.

В перспективе будут модернизированы также банкноты в 10, 50 и 500 рублей образца 1997 года. Оформление десятирублевой купюры будет связано с Сибирским ФО, пятидесятирублевой — с Северо-Западным, пятисотки — с Северо-Кавказским.