В России появилась обновленная сторублевка. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту с 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
В целом новая версия 100 рублей похожа на ту, что в ходу с 2022 года. Купюра посвящена Центральному федеральному округу. На лицевой стороне — Спасская башня с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал. Из отличий — на обороте теперь стилизованная карта Центрального округа, по аналогии с оформлением выпущенной в 2023 году банкноты в 5000 рублей и 1000 рублей 2025 года. На сторублевке 2022 года вместо нее была стилизованная карта России, где обозначено место на ней ЦФО.
Цвета банкноты остались прежними — преобладают оранжевый и оливковый. Но они стали более яркими, надписи и рисунки — более контрастными.
Еще одно отличие понятно — в верхнем правом углу оборотной стороны теперь будут циферки 2026 (год ввода в обращение банкноты) вместо 2022.
Защита купюры осталась той же: голографические элементы, водяные знаки, штрихи по краям купюры и число «100» рельефны, есть элементы, которые можно увидеть только на просвет или при увеличении.
- Банкнота 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг, - разъясняет пресс-служба Банка России.
Модернизированные банкноты с символикой округов ЦБ вводит в обращение с 2022 года. На лицевой стороне — памятники столицы округа, на оборотной — что-то из знаковых достопримечательностей регионов, которые в округ входят.
Кроме сторублевки, посвященной Центральному федеральному округу, выпущены еще две таких банкноты. Пятитысячная (2023 год) посвящена Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне – стела «Европа – Азия», в Екатеринбурге, на обороте – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. В декабре 2025 года появилась новая тысячная купюра, посвященная Приволжскому ФО. Ее лицевую сторону украшает Никольская башня Нижегородского Кремля, а оборотную — Саратовский автомобильный мост.
Сторублевая купюра, по сути, модернизируется уже по второму кругу: первая версия, которая вышла еще в 2022 году, несколько отличается в оформлении от выпущенных позже 5000 и 1000 рублей. Теперь 100, 1000 и 5000 станут выглядеть единообразно — со стилизованной картой округа на обороте.
В перспективе будут модернизированы также банкноты в 10, 50 и 500 рублей образца 1997 года. Оформление десятирублевой купюры будет связано с Сибирским ФО, пятидесятирублевой — с Северо-Западным, пятисотки — с Северо-Кавказским.