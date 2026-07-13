Опера под открытым небом: Фоторепортаж с открытия грандиозного фестиваля Дениса Мацуева в Суздале

Среди солистов фестиваля — сам Денис Мацуев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Суздале стартовал второй Летний фестиваль Дениса Мацуева, продлится он до 19 июля. Грандиозный праздник классической музыки под открытым небом развернулся в самом сердце древнего города — на территории Суздальского кремля, где возвели новую сцену специально для этого события.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дала старт фестивалю 10 июля опера Сергея Прокофьева «Война и мир» — масштабное музыкальное действо, в котором задействованы более 500 артистов. В главных партиях выступили солисты Большого и Мариинского театров, Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а также Астраханского государственного театра оперы и балета. Опера в исторических декорациях Суздаля стала уникальным событием для зрителей — столь масштабное представление под открытым небом в России разворачивается нечасто.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальное открытие прошло 12 июля. Среди солистов фестиваля — сам Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Кристоф Барати и другие звезды академической и джазовой сцены, а также молодые лауреаты международных конкурсов. Всего запланировано восемь концертов академической и джазовой музыки. Вход на некоторые камерные и джазовые вечера — свободный.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев взял мероприятие под свой патронат. Судя по атмосфере первых дней, фестиваль обещает стать главным культурным событием лета в России.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП