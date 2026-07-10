Миронова требует алименты за три года, Сафонов может создать прецедент: Споры российских звёзд о выплатах детям

Российский футбольный вратарь Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд на действующие правила расчета алиментов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Сегодня сразу в нескольких семьях звезд идут споры насчет выплаты алиментов и их размеров.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ФУТБОЛИСТА САФОНОВА

История 27-летнего голкипера сборной РФ и французского ПСЖ Матвея Сафонова может стать судебным прецедентом — он хочет, чтобы ввели верхний предел по алиментам для тех родителей, кто зарабатывает много. В июле 2026 года Матвей Сафонов подал жалобу в Конституционный суд на действующие правила расчета алиментов. В том случае, если ее станут рассматривать и вынесут положительное решение, оно в будущем может применяться другими судами при сходных обстоятельствах. Надежд на это у футболиста Сафонова немного, но они есть. Адвокат спортсмена Андрей Крючков сообщил: «Мы бы хотели, чтобы суд удовлетворил производство, поскольку там есть неконституционность в оспариваемых нормах. На юридическом форуме в прошлом году представитель Верховного суда говорил об этом акте неравноценности взыскания алиментов, поэтому мы решили попробовать».

Матвей Сафонов сейчас женат второй раз на блогере Марине Кондратюк. Алименты футболист выплачивает на дочь от первого брака — 5-летнюю Майю Сафонову. С ее мамой Сафонов развелся в 2021 году. По решению суда футболист должен выплачивать на дочь 1/4 (или 25%) часть своих доходов. Он пробовал не платить всю сумму, так как считал, что четверть от его денег это слишком много для того, чтобы обеспечивать ребенка. За это судебные приставы закрывали Сафонову выезд из страны, поэтому он погасил долги. К примеру, год назад Сафонов погасил долг по алиментам за три с половиной года в размере более 64 млн руб.

Матвей Сафонов с нынешней супругой Мариной Кондратюк. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит сейчас? Зарплата и бонусы у знаменитого на весь мир Матвея Сафонова в ПСЖ внушительные, в месяц он может зарабатывать около 260 тысяч евро после вычета налогов (или 22 миллиона 500 тысяч рублей). Четверть от этой суммы он перечисляет в счет алиментов — то есть около 5 миллионов 600 тысяч рублей. А еще процент от призовых, рекламных денег.

В этом месяце Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу от Матвея Сафонова: он просит признать неконституционным пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ, согласно которому при отсутствии соглашения об уплате алиментов суд взыскивает в пользу одного ребенка 25% от ежемесячного дохода родителя. По мнению Сафонова, эта норма нарушает Конституцию, так как мешает при отсутствии соглашения об уплате и наличии у плательщика постоянного дохода установить размер алиментов «в твердой сумме соразмерно реальным потребностям несовершеннолетнего». Информация об этом появилась на сайте суда.

В своей жалобе Матвей Сафонов пишет: «Судами отвергнуты мои доводы как ответчика о том, что размер дохода спортсмена не является стабильным и зависит от многих обстоятельств. Чрезмерное обеспечение благами ребенка ввиду значительных доходов отца, кратно превышающих доходы матери, не способствует обеспечению максимально возможного уровня жизни ребенка и не соразмерно его потребностям; получение алиментов в сумме, превышающей потребности ребенка, дает матери ребенка возможность на злоупотребление правом и необоснованное обогащение...»

Ранее Никулинский районный суд Москвы взыскал с Сафонова алименты в размере четверти заработка ежемесячно начиная с января 2022 года и до совершеннолетия ребенка. Как установили суды на тот момент, Сафонов, выступая за «Краснодар», получал в среднем от 8 до 12,5 миллионов рублей в месяц. С конца 2021 года по 2023 год он перечислил бывшей жене порядка 9 миллионов рублей (или по 250 — 500 тысяч рублей в месяц), но это не помешало ей подать в суд. Апелляции футболиста были отклонены.

Учитывая отсутствие верхних пределов размера алиментов, исходя из принципа равенства обязанностей родителей, Сафонов просил суд установить алименты в твердой сумме в 300 тысяч рублей — соразмерно ежемесячному доходу экс-супруги. Сафонов подчеркивает, что никогда не уклонялся от родительских обязанностей и подарил дочери квартиру за 57 миллионов рублей, а по устной договоренности с бывшей женой каждый месяц перечислял суммы «в разы превышающие фактические потребности малолетнего ребенка».

В жалобе Матвей Сафонов сообщил, что его бывшая жена представила суду свои расчеты — она намерена тратить на дочь не менее 2,5 миллионов рублей в месяц, что, по мнению заявителя, «не только несоразмерно потребностям маленькой девочки, но и превышает официальные доходы» ее матери, которая должна содержать ребенка на равных условиях с отцом.

Жалоба Матвея Сафонова сформулирована так — да, его бывшая жена по закону имеет право на такой размер алиментов, но, учитывая их официальные размеры, он усматривает в этом противоречие с положениями Конституции. В жалобе зафиксировано: «именно в данном конкретном случае ярко определяется, что положения пункта 1 статьи 81 Семейного кодекса РФ входят в противоречие с требованиями Конституции РФ относительно обеспечения сбалансированности прав и обязанностей граждан, а также не соответствуют положениям (...) Конституции РФ, чрезмерно ущемляя мои права и свободы, обязывая меня обеспечивать ребенка не только в большей степени, чем его фактически обеспечивает мать, но и в размере, кратно превышающем реальные потребности ребенка, нарушая баланс интересов сторон...»

Примут ли эту жалобу в производство – станет известно через пару месяцев.

ГОГУНСКИЙ ОТКАЗАЛСЯ ПЛАТИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯ

В середине июля продолжится процесс по иску к 47-летнему артисту Виталию Гогунскому. В начале 2026 года его экс-жена Ирина Маирко подала иск — об изменении размера алиментов и о взыскании задолженности по алиментам (около 9 млн руб.). Актер обязан платить 1/4 от доходов, периодами перечисляет то 50 тысяч рублей, то 25 тысяч рублей, то вообще ничего. Споры между экс-супругами возникают не в первый раз. Алименты Гогунский платит единственной дочери, которая уже популярнее отца — 16-летняя блогер и певица Милана Стар (она же Милана Маирко, девочка носит фамилию мамы) с папой не виделась 9 лет.

Дочка отца игнорирует из-за давних конфликтов: «Я сама его заблокировала, мама просила меня этого не делать. Если мы и переписывались, то это были не слова поддержки, а упреки — вот у тебя маникюр, ботинки не те…»

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись семь лет назад. Виталий напоминает, что это он раскрутил Милану — водил в музыкальную школу имени Аллы Пугачевой, где Михаил Гребенщиков написал ее первый хит «Малявка». Клип на этот детский хит «рвал» чарты в 2017 году. Милана папе шанса не дает: «Клипы, съемки, песни — все мама. Она всегда была на съемочной площадке, общалась с режиссерами. Папа был продюсером колбасы, он всегда нес только бутерброды». Мама для девочки главный советчик и продюсер.

Адвокат Маирко Анна Фролова объяснила суть претензий по алиментам: «Нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника, и мы надеемся, что суд в судебном заявлении удовлетворит их. Основная задача — установить фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на мать Виталия. А сам ответчик на данный момент получает лишь часть средства, которые официально декларирует».

На процессе сторона Маирко просит Гогунского оплачивать репетиторов дочери и ее водителя. Ее водитель получает 150 тысяч рублей, репетиторы по математике — 20 тысяч рублей, по английскому языку — 25 тысяч рублей, русский язык и география — по 30 тысяч рублей.

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись семь лет назад Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Адвокат Виталия сообщил, что у его доверителя таких денег нет. Представитель Маирко парировала: недавно в интервью Гогунский сообщил, что его доходы растут, а зачисления на счета достигают 10 млн. руб. Адвокат Гогунского, дав понять, что эта цифра не совсем верна, так как интервью актер давал, чтобы «распиарить себя».

Кстати, недавно Ирина Маирко сообщала, что на гонорары Милане купили ей на будущее квартиру в новостройке в центер столицы. А еще раньше таунхаус в Подмосковье, куда переехали мама с дочкой. Гогунский свою позицию по выплате алиментов, обычно оправдывает так: при разводе он оставил жене и дочке «двушку» стоимостью 20 млн руб.

КОЗЛОВСКИЙ НА ВСЕ СОГЛАСЕН

С этого месяца 40-летний актер Данила Козловский начнет выплачивать алименты на свою 6-летнюю дочь Оду-Валентину, которая проживает с матерью Ольгой Зуевой в Нью-Йорке. Ольга Зуева и Даниил Козловский были вместе пять лет, жили в его квартире в Москве. Но рожать Зуева улетела в США, где жила со студенческих лет. После родов Зуева с дочкой решила жить в Нью-Йорке, куда Козловский переезжать не захотел — навещал дочь и ее маму в свободное время от съемок и спектаклей в России. Ребенку не было и года, когда Козловский начал строить отношения с актрисой Оксаной Акиньшиной и расстался с Зуевой. Стал навещать дочь за границей несколько раз в год, переводил деньги на содержание ребенка, но сумма этих переводов не была зафиксирована ни в алиментном, ни в каком другом соглашении.

Данила Козловский и Ольга Зуева, 2018 г Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

5 мая 2026 года, за сутки до рождения второго ребенка у Козловского (сына от актрисы Оксаны Акиньшиной) адвокат подает в московский суд исковое заявление от Ольги Зуевой «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка». Иск был возвращен Зуевой, так как заявленные требования будут рассмотрены в порядке приказного производства. Это стандартная практика — требования о взыскании алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым судьей в порядке приказного производства. Так происходит, когда не нужно устанавливать или оспаривать отцовство, привлекать других лиц к процессу. Кроме того, на основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты в твердой сумме. То есть Зуева станет получать на содержание дочери от Козловского ежемесячно 25% от его дохода. Так положено по закону. Оспаривать иск по установлению алиментов актер не стал (согласился платить алименты), поэтому их начислят уже в ближайшее время. Судебный приказ в июне вступил в законную силу.

Размер алиментов угадать сложно, это зависит от наличия и числа съемок и спектаклей у артиста в текущем месяце: иногда четверть заработка может быть и несколько миллионов рублей, а иногда — ничего.

Зуева предусмотрительно зафиксировала алименты, так как узнала и о том, что Козловский женился на Акиньшиной, и о рождении у них ребенка, и о загородном доме в ипотеку. Подать иск в Москве Зуевой выгоднее чем в Нью-Йорке. Исполнять решение суда США в РФ пришлось бы через небыструю процедуру признания. Быстрее сразу получить решение в Москве, и приставы будут удерживать процент с доходов отца, а затем переводить на счет дочери. По законам штата Нью-Йорк Зуева получила бы не 25% от доходов отца, а 17%.

МИРОНОВА ТРЕБУЕТ АЛИМЕНТЫ ЗА ТРИ ГОДА

Первое судебное заседание по искам экс-супругов Марии Мироновой и Андрея Сороки друг к другу состоится 7 августа 2026 года. Пара расписалась 7 лет назад, развелась 3 года назад. Их общему ребенку Федору Миронову шесть лет. 34-летний артист Андрей Сорока подал иск к бывшей жене народной артистке РФ 52-летней Марии Мироновой об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка — п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ.

Мария Миронова с сыном Федором Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Миронова подала ответный иск — по ст. 106 СК РФ (взыскание алиментов по решению суда). Актриса просит взыскать алименты за три минувших года и установить их размер до достижения ребенком совершеннолетия. Суд может взыскать алименты за прошедший период, максимум за три года до подачи иска. После развода Андрей Сорока вернулся к съемкам в кино и сериалах — пока ему достаются только эпизоды, но он активно участвует в кастингах.

Отец мальчика после развода давал на ребенка сумму, не превышающую 8 тыс. руб. в месяц, но не регулярно.

Мария Миронова и ее бывший супруг актер Андрей Сорока. Фото: Лариса Кудрявцева, Личный архив Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Развелась пара по инициативе Мироновой, которая сообщила, что бывший выпивал, был агрессивен и однажды на глазах ребенка избил брата актрисы, после чего малышу понадобилась психологическая помощь. При разводе раздела имущества не было, так как семья проживала в квартире и доме Мироновой, семью обеспечивала также она. Сорока съехал на съемную квартиру. Миронова не препятствует встречам отца и ребенка, но споры возникают из-за того, что отец не хочет подстраиваться под удобный для матери и сына график — у Федора помимо школы регулярные тренировки по теннису.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА

Валерий Панасюк: «При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка — 1/4, на двух детей 1/3. На трех и более детей половины заработка и (или) иного дохода родителей».

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