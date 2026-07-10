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Экономика10 июля 2026 10:18

Что происходит с бензином в России и в чем причина дефицита топлива: Александр Новак назвал меры по ликвидации кризиса

Александр Новак объяснил дефицит топлива в России атаками на НПЗ
Елена КРИВЯКИНА
Александр Новак заявил, что власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ.

Александр Новак заявил, что власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак заявил, что разразившийся в России топливный кризис связан с тем, что российские НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов БПЛА с территории Украины. По его словам, власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ.

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- Мы должны признавать, что на топливном рынке есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит возник по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов (беспилотников, Ред.), - признался Новак журналистам.

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА В РОССИИ

Ранее Александр Новак объяснял возникновение топливного кризиса возникшим ажиотажем и сбоем логистических цепочек. Вице-премьер пояснял, что в стране достаточно запасов топлива, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%.

Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

- Правительство все делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме, - заявил Новак.

Он также сообщил, что власти приняли решение обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Он также напомнил, что ранее для насыщения топливного рынка был введен запрет на экспорт бензина, дизеля и авиационного керосина из России.

Так, запрет на экспорт бензина на данный момент введен до 31 июля, а авиационного керосина - до 30 ноября. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

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На совещании, которое состоялось 9 июля в четверг, Александр Новак обсудил проблему доставки топлива в регионы, в которые осуществляется северный завоз (регионы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками доставки грузов).

Губернаторы северных регионов рассказали о ситуации с топливом в текущий момент - о запасах, логистике, графиках поставок.

Новак заявил, что власти берут на особый контроль ситуацию с доставками топлива в северные регионы.

В четверг также прошло заседание правительства, на котором премьер Михаил Мишустин дал поручение уделить особое внимание поставкам топлива аграриям. В некоторых регионах уже началась уборка урожая. И если комбайны будут простаивать из-за дефицита топлива, то и сам урожай, и выполнение доктрины продовольственной безопасности могут оказаться под угрозой.

Ранее правительство уже попросило нефтяные компании обеспечить дополнительные поставки топлива из своих резервов. Поручения получили также губернаторы: им было предписано эффективно распределять топливо. Основное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю - там ситуация с бензином наиболее сложная.