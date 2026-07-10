Александр Новак заявил, что власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак заявил, что разразившийся в России топливный кризис связан с тем, что российские НПЗ частично выходят из строя из-за прилетов БПЛА с территории Украины. По его словам, власти делают все возможное для усиления защиты НПЗ.

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- Мы должны признавать, что на топливном рынке есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит возник по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов (беспилотников, Ред.), - признался Новак журналистам.

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА ТОПЛИВА В РОССИИ

Ранее Александр Новак объяснял возникновение топливного кризиса возникшим ажиотажем и сбоем логистических цепочек. Вице-премьер пояснял, что в стране достаточно запасов топлива, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%.

Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

- Правительство все делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме, - заявил Новак.

Он также сообщил, что власти приняли решение обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. Он также напомнил, что ранее для насыщения топливного рынка был введен запрет на экспорт бензина, дизеля и авиационного керосина из России.

Так, запрет на экспорт бензина на данный момент введен до 31 июля, а авиационного керосина - до 30 ноября. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям.

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На совещании, которое состоялось 9 июля в четверг, Александр Новак обсудил проблему доставки топлива в регионы, в которые осуществляется северный завоз (регионы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками доставки грузов).

Губернаторы северных регионов рассказали о ситуации с топливом в текущий момент - о запасах, логистике, графиках поставок.

Новак заявил, что власти берут на особый контроль ситуацию с доставками топлива в северные регионы.

В четверг также прошло заседание правительства, на котором премьер Михаил Мишустин дал поручение уделить особое внимание поставкам топлива аграриям. В некоторых регионах уже началась уборка урожая. И если комбайны будут простаивать из-за дефицита топлива, то и сам урожай, и выполнение доктрины продовольственной безопасности могут оказаться под угрозой.

Ранее правительство уже попросило нефтяные компании обеспечить дополнительные поставки топлива из своих резервов. Поручения получили также губернаторы: им было предписано эффективно распределять топливо. Основное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю - там ситуация с бензином наиболее сложная.