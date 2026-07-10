Дмитрий Песков: Киев стал активнее атаковать Запорожскую АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

- …Дмитрий Сергеевич, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, как сообщается, предположительно прибыл в Калининград… Где ожидаются консультации с российской стороной по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Можете подтвердить или опровергнуть информацию о его прибытии? Как в целом Кремль оценивает перспективы этой встречи?

- Что касается конкретики, я пока ничего не буду анонсировать, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 10 июля, на вопросы журналистов. - Это не совсем сейчас наша проблематика.

Все-таки здесь я вам рекомендую обращаться в Министерство иностранных дел, в Росатом.

Но что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, - это однозначно (проводится). Потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует.

Она чрезвычайно опасна. Наносятся удары и по объектам мирной инфраструктуры, и по инфраструктуре, которая имеет отношение непосредственно к станции, к ее энергообеспечению и так далее.

Поэтому, конечно, российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Турецкие СМИ сообщили сегодня, что Турция перепродала российские С-400, чтобы освободиться от американских санкций. Обращалась ли, действительно, Турция к России за разрешением на такую продажу? И если да, то как отреагировала Россия?

Песков:

- Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных.

У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу.

Вопрос:

- «Рейтер». Вчера у нас вышел материал, где говорится о том, что Путин не будет вести переговоры до тех пор, пока продолжаются удары по российской инфраструктуре… И в случае необходимости готов эскалировать конфликт. В этой связи - является ли тот факт, что анонсированный Трампом телефонный разговор с Путиным до сих пор не состоялся, - косвенным свидетельством, косвенным подтверждением этого? И, в принципе, идут ли сейчас контакты с американской стороной по организации и подготовке этого звонка? В принципе, готова ли американская администрация оказать давление на Украину с тем, чтобы удары по российской инфраструктуре прекратились?Песков:

- Если начинать с конца, то, конечно, этот вопрос нужно вам адресовать Белому дому, готова ли американская сторона оказать давление на киевский режим?

Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу абсолютно.

Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров.

И президент Путин сохраняет свою открытость.

Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем Специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону.

Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.

Вопрос:

- А в отношении возможных контактов с Трампом ведется подготовка?

Песков:

- Действительно, пока телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется. Это может очень оперативно быть согласовано.

Контакты наши по диалогу работают. Поэтому, как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен.