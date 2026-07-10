Один из самых мутных персонажей современной Украины, некий Денис Штилерман. Фото: REUTERS.

Один из самых мутных персонажей современной Украины, некий Денис Штилерман, являющийся соучредителем оборонной компании Fire Point и одновременно, как заявляется, главным конструктором новых украинских ракет, категорически отверг идею перемирия между Россией и Украиной.

- Перемирие может стать очень большим подарком для России, - заявил этот подонок, явно не страдающий от избытка скромности и от адекватного восприятия реальности. - Сейчас у нас впервые за, наверное, четыре столетия появился шанс уничтожить Россию и выиграть эту войну. Такого унижения России никогда никто не совершал. Мы показали, что мы самостоятельная нация, мы слишком круты для них и слишком круты для всего мира.

Можно подумать, исходя из его слов, будто украинская армия стоит уже где-то под Москвой или заняла Краснодар с Ростовом-на-Дону, а не прорывается ударными беспилотниками в единичных случаях к мирным объектам в глубоком российском тылу или бьет ими по беззащитным танкерам, каждый раз рискуя устроить экологическую катастрофу.

Медийная составляющая конфликта, похоже, единственное, что берется Штилерманом, до переезда на Украину носившего вполне себе русскую фамилию Данилов, превратившегося в иудея, хотя раньше носил православный крест, который всячески демонстрировал на фотографиях на своей груди. А потому он грудью стоит за продолжение войны. Но есть у него еще один мотив, который он практически не скрывает.

- Смотрите, если будет перемирие, то, к сожалению, это будет худший сценарий для нашего государства. Мы должны помнить, как Соединённые Штаты и другие страны относятся к своим обязательствам, - развил он свою мысль. - И сейчас, если будет какое-либо перемирие, я боюсь, что о нас очень быстро забудут. Никакой инвестиционной привлекательности не будет. Денег сюда не придет. Откроются границы, все мужчины уедут, а затем Россия снова войдет сюда и захватит страну.

Оставим в стороне, что «Россия снова войдет сюда и захватит страну». На самом деле Штилермана это совершенно не волнует. Его главный страх заключается в том, что «денег сюда не придет». Выплывший из мутных потоков, крутившихся вокруг «95 Квартала» Зеленского (Штилерман заведовал при нем кастинговым агентством, подбиравшим для хозяина «таланты»), он вдруг стал «генеральным конструктором», который «сконструировал» за считанные месяцы крылатые ракеты, баллистические ракеты и даже противоракеты для перехвата российской баллистики (наверное, чертил на кухне в перерывах между кастинговыми отборами). Потрясающая плодовитость, если учесть, что в нормальных странах с развитыми технологиями и промышленностью, огромным научным потенциалом на разработку каждой из ракет и ее испытания уходят годы. Причем целые коллективы отдельных КБ проектируют и изобретают отдельные узлы. Кто – двигатели, кто - блок управления, кто топливную систему, кто – навигацию. А тут какой-то недоучка из МФТИ с мутным прошлым и не менее мутным настоящим в одном лице тебе и Королев, и Циолковский, и Кулибин, и даже Челомей с Глушко вместе взятые. И что характерно, этот Денис (на редкость еврейское имя, да) возник как черт из табакерки со своей ракетой «Фламинго» как раз после того, как англичане презентовали на одной из международных оружейных выставок свою неуклюжую и хорошо заметную крылатую ракету. И «Фламинго» оказалась не просто похожей на нее до степени даже не смешения, а полного копирования, что никто не удивится, если на Украине к ней просто привинтили шильдик «Сделано в Украине» и вынули из нее блок управления, позволяющий лететь с учетом рельефа местности.

Точно так и сама компания Fire Point вдруг возникла в оборонном секторе Украины из ниоткуда и сразу получила миллиардное (в долларах США) финансирование, которое вместе с Штилерманом принялась осваивать одна дама, занимавшаяся ранее изготовлением бетонных садовых гномов и ставшая техническом директором «оружейного гиганта». Не зря компанию Fire Point уже сопровождает какое-то запредельное количество скандалов и обвинений в коррупции. При этом состав ее учредителей не раскрывается, хотя слухи об участии в компании Тимура Миндича, фигуранта уголовного дела о коррупции и скрывшегося в Израиле от следствия близкого друга Зеленского, не прекращаются. Но всем понятно, что финансирование для компании Fire Point распределяется и утверждается на самом верху.

Миндич из «Квартала» Зеленского, Штилерман из «околоквартальной компании», как и дама – технический директор. А точно там сам Зеленский или его жонка ни при чем? Обуревают, знаете ли, большие сомнения.

Так или иначе, но замирение и прекращение конфликта обрубают им сразу же миллиарды долларов, которые они сейчас осваивают всей компанией. Оставляют, в их понимании, буквально без штанов. Как в том анекдоте, когда нашел Зеленский на дороге кошелек, а в нем не хватает.

Новоявленные оружейные бароны сделают все, чтобы война продолжалась, потому что для них она – это большие деньги, а, значит, и сама жизнь, И всем понятно, что чужие жизни их в этой ситуации совершенно не занимают. Кому война, а кому – мать родна. И постоянно пополняемый кошелек.

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