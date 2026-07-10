У фермеров, взявшихся выращивать тропическую экзотику в экспериментальных теплицах, новый урожай - поспела папайя. Фото: КФХ «100 гектар»

У фермеров, взявшихся выращивать тропическую экзотику в экспериментальных теплицах, новый урожай. Вслед за бананами поспела папайя.

Сняли пока несколько плодов, рассказал сайту KP.RU глава крестьянского фермерского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов. Ягоды разыграли среди подписчиков, которые внимательно следят за ходом эксперимента в соцсетях и искренне желают энтузиастам успеха. Главный приз отправится в Анапу.

А одну из ягод разрезали и попробовали прямо здесь, в теплице.

- До этого я ел папайю лишь однажды и остался не в восторге. Эта же, выращенная собственными руками, оказалась очень сладкой, спелой и сочной, с насыщенным вкусом и ароматом. Без всякой лаборатории понятно, что тут - одни витамины, - улыбается фермер.

А одну из ягод разрезали и попробовали прямо здесь, в теплице. Фото: КФХ «100 гектар»

Это голландский сорт, с классическими плодами, какие мы привыкли видеть на прилавках - чуть вытянутый в длину, желто-зеленый снаружи и ярко-оранжевый внутри. Кстати, вес сочинских ягод - около килограмма каждая, в то время как магазинные выжимают на весах не больше 600 граммов.

Первые плоды поспевали около шести месяцев, сейчас началась активная фаза созревания - ягоды, облепившие ствол, желтеют снизу вверх одна за другой. За сезон каждое растение дает центнер урожая.

Первые плоды поспевали около шести месяцев, сейчас началась активная фаза созревания ягоды, облепившие ствол, желтеют снизу вверх одна за другой. Фото: КФХ «100 гектар»

Всего в КХФ «100 гектар» 20 папай пяти сортов. Цель эксперимента - выбрать лучшие и наиболее подходящие для выращивания в теплицах, отработать агротехнику.

- Голландский сорт - низкорослый, у него много плодов, - делится Андрей Платонов. - А рядом вымахали «деревья» по четыре метра, понятно, что такие сорта в дальнейшем нам не подойдут.

В питомнике также растут папайи по 4 м высоты. Фото: КФХ «100 гектар»

О промышленном производстве тропических ягод и фруктов речи пока не идет. Это станет возможным, если будет принята программа субтропического растениеводства и найдутся инвесторы. Однако уже понятно, что спрос на отечественную, импортозамещенную экзотику есть!

Фермеры организовали экскурсии в питомник, где фейхоа, инжир, гранат и цитрусовые растут под открытым небом. Вишенка на торте - посещение теплицы с искусственно созданным климатом тропиков. Продать бананы и папайю прямо с ветки люди просят за любые деньги.

Фермеры организовали экскурсии в питомник. Фото: КФХ «100 гектар»

Напомним, эксперимент стартовал в августе 2025 года. Тогда были заложены три экспериментальных теплицы площадью шесть соток каждая. Две – в Сочи, в КФХ «100 гектар» и «Ачигварское озеро», и одна – в Сухуме, на базе Института сельского хозяйства Академии наук Абхазии. В каждой теплице - по 60 банановых растений четырндцати сортов, папайя, экзотические цветы. Первый урожай бананов сорта кавендиш сорвали в конце мая нынешнего года. На август намечен главный сбор - плоды на большей части растений уже на подходе.

У сочинских фермеров громадье планов: к 2035 году они готовы увеличить объем производства субтропических культур до 72 тысяч тонн в год и заместить 40% импорта. И речь не только о бананах и папайе из теплиц. Мандарины, лимоны, кумкват, киви, инжир и фейхоа, грецкий и лесной орех, чай и лавр - в субтропиках все это можно выращивать на открытых участках. Именно так было в советские годы. Чтобы восстановить отечественное производство субтропических культур, нужны научная база, кооперация и немного государственной поддержки.