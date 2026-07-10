Боня впервые отправила 14-летнюю дочь одну в Лондон: «Пришлось найти хороший отель»

Виктория Боня рассказала о первой самостоятельной поездке дочери в Лондон. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Виктория Боня поделилась важным событием в жизни своей семьи. Телеведущая впервые отпустила 14-летнюю дочь Анджелину одну в Лондон. По словам звезды, ради спокойствия она заранее выбрала для наследницы надежный отель, где девочка будет в безопасности.

«Тем временем Энджи проживает свою лучшую жизнь. Этим летом она впервые полетела в Лондон одна. Пришлось найти хороший отель, чтобы дочка была «в сейфе», — написала Боня.

Телеведущая впервые отпустила 14-летнюю дочь Анджелину одну в Лондон. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Анджелина, в свою очередь, записала видео уже после прилета и призналась, что давно мечтала снова оказаться в британской столице. Девочка также показала подписчикам гостиницу, в которой остановилась. «Ребята, я приехала в Лондон и уже так давно тут не была. Я вообще так рада. Если вы меня знаете, то вы знаете, что я люблю Лондон. И наконец приехала. Я буду делать влог. Сейчас вам покажу. И, конечно, увижу всех моих друзей. Ребята, я приехала в отель. Посмотрите на этот отель. Я просто в шоке. Он такой красивый. Спасибо большое, мама. Я тебя очень сильно люблю», — сказала Анджелина.

Тем временем сама Виктория сообщила еще одну радостную новость. После серьезной травмы ноги врачи наконец разрешили ей вернуться к тренировкам. Блогер опубликовала ролик со спортивной площадки, где показала, что уже может прыгать и выполнять упражнения.

«Ура! Мне снова можно заниматься спортом, поздравьте меня срочно», — написала Боня.

После серьезной травмы ноги врачи наконец разрешили вернуться к тренировкам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

По словам телеведущей, восстановление заняло больше двух месяцев. Несмотря на то что нога все еще остается отекшей и она продолжает проходить физиотерапию, ограничения постепенно снимают. «Мне разрешили заниматься спортом. Вот сколько у меня ушло? Два месяца с чем-то на выздоравливание. Но нога до сих пор отекшая, конечно же, я продолжаю ходить на физиотерапию. Думаю, к тому результату, от которого я ушла во время травмы, обязательно вернусь. Сам факт того, что я уже могу тренироваться, дорогого стоит. Поздравляйте меня срочно», — рассказала Виктория.

Боня также призналась, что из-за повреждения ей пришлось отказаться от запланированной экспедиции в Пакистан.

«Я должна была сейчас уже в Пакистане быть, переходить горные реки. Но вместо этого судьба распорядилась так. Значит, Пакистан будет в следующем году», — отметила она.

Напомним, серьезную травму правой ноги Виктория получила во время хайкинга и тренировочной пробежки в Монако с тяжелым рюкзаком. Из-за сильного вывиха и разрыва связок ей пришлось отказаться от восхождения на вершину К2 и сосредоточиться на длительном восстановлении.

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