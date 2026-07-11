Николай Патрушев: Если бы флот пустили на иголки, нас загнали бы вглубь континента

Помощнику российского лидера и председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву 11 июля исполняется 75 лет. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Помощнику российского лидера и председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву 11 июля исполняется 75 лет.

Накануне юбилея сайт KP.RU обратился к одному из ближайших соратников Владимира Путина с просьбой о большом интервью. Николай Платонович не отказал. Но из-за жесткого дефицита времени ответил на часть сайта KP.RU, а также на ряд вопросов «России-24».

Вот что рассказал юбиляр нашему изданию.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

- Николай Платонович, что, по Вашему мнению, должно являться приоритетами развития морской мощи России?

- В этом месяце на заседании Совета Морской коллегии по стратегическому развитию ВМФ мы рассмотрели приоритеты развития морской мощи России при обсуждении проекта Основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания.

- Это - главный приоритет?

- Важный, но далеко не единственный. Речь идет и о развитии военной и гражданской инфраструктуры в Арктике. Об укреплении системы береговой обороны и береговой охраны на всех акваториях. О создании полноценной группировки безэкипажных надводных и подводных аппаратов. Также важно развертывание собственной системы морской разведки и целеуказания на базе спутниковой группировки.

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ФЛОТА

- Насколько важна работа вдали от российских берегов?

- Да, одной из задач является развитие военно-морского присутствия в удаленных регионах. Также нельзя обойти стороной такие темы, как развитие военно-морского образования и науки.

Самое главное – флот должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и в военное время.

- Мы продолжим строить самые современные корабли?

- Россия сегодня хорошо показывает себя в кораблестроении. Наши подводные лодки, фрегаты, корветы и малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны не просто успешно решают задачи в боевых условиях. Они интересны и нашим зарубежным партнерам.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев и главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев на Международном военно-морском салоне "Флот-2026". Фото: Петр Ковалев/ТАСС

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ

- О чем говорит нам опыт нынешних противостояний на морских просторах?

- Нужно смотреть в будущее. Анализировать облик возможных морских конфликтов. На Черном море активно воюют безэкипажные катера. Но посмотрите, в США уже спущены на воду первые безэкипажные корабли.

- Это многое меняет?

- Это уже принципиально иная реальность. Если БЭКи во многом ограничены в действиях в силу своей мореходности, автономности, энергетических установок, то безэкипажные корабли могут решать задачи в дальней морской и океанской зоне. Если же флотилии таких кораблей будут, с помощью искусственного интеллекта, интегрированы с роями дронов во всех средах, в воздухе, на воде и под водой, то мы получим мощную ударную силу, противостоять которой будет непросто.

ОКЕАН КАК МЕСТО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

- Как Вы полагаете, Мировой океан надолго останется местом противостояния?

- Это не предположение, а уже практически аксиома. Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, балтийскими и некоторыми другими проливами — превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок.

- Мир увидел это в последние месяцы?

– Это мы видим на примере Ормузского пролива. Важно твердо осознать, что без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции. Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики. Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира - и в итоге бы расчленили нашу страну...

«У МЕНЯ БЫЛА БОРЬБА МОТИВОВ»

Выдержки из интервью Николая Патрушева «России-24», эфир 11 июля 2026 года.

– Я пришел сюда случайно. Сборная города по волейболу тренировалась в других залах, их поставили на ремонт, и сказали, что временно мы потренируемся в 211-й. Я заканчивал восьмой класс, а в этой школе были только девятый и десятый классы, и математический уклон. Думаю, вот та школа, которая мне нужна. Когда я там учился, мне учеба давалась достаточно легко. И спорт давался достаточно легко. И у меня была борьба мотивов, когда я заканчивал школу. То ли мне идти в технический вуз, то ли мне пойти по линии спорта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

«Я ДОЛЖЕН БЫЛ ДУМАТЬ, ГДЕ И С КЕМ ОБЩАТЬСЯ»

- Я уже работал на кафедре, а мне предложили идти на службу в КГБ. Думаю, почему я? Ну, пошел. Ни о чем не жалею, и, действительно, это все хорошо. Вот Путин рассказывает: я хотел служить в КГБ, пришел, спросил, сказали, что надо делать - иди, получай гуманитарное образование. У меня такого не было. Мне предложили уже, когда я заканчивал. И тоже не сразу, сказали: иди, подумай. Я подумал и говорю - хорошо. А работал я в ОКБ, в институте, занимались производством техники для ГРУ, военно-морского флота. Работа была интересная. Когда сказал, что ухожу, мне говорят: да брось, что ты там будешь делать, вот у нас смотри, как интересно! Действительно, интересно было.

А служба в органах безопасности формирует характер, дисциплинирует и вырабатывает самые различные навыки. Один из них - конспирация. Если раньше я мог болтаться где угодно, куда угодно побежать, в футбол играть и так далее, тут я должен был думать, где я должен и с кем общаться, не попасть в какую-то ситуацию нелепую, не дай Бог. Это уже рассматривал через целый ряд тех обязательств, которые дал.

«ХРАМ СГОРЕЛ, СДЕЛАЛИ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЙ»

– Когда мама была старенькая, она говорит: давайте съездим на родину в Журиничи. Мы с братом туда поехали. Место было совершенно разбитое. Дом, где мама родилась, был сожжен. И я думаю, надо с братом, с Виктором, как-то изменить эту ситуацию. Поставили небольшой деревянный храм. Он тоже сгорел. Мы решили сделать более серьезный храм. Он мне очень нравится. Не каждый год, но и нередко мы туда выезжаем. Я и внуков брал туда. И они видели уже, что мы это село возродили. Начали с того, что убедили губернатора и построили, там тоже частные средства, на 7,5 гектаров - теплицу. Потом уже губернатор начал нас агитировать, давайте ее увеличим. Сейчас она 22 гектара, приносит хорошие налоги для Брянской области. И качественная продукция, продается не только у нас в стране, но и за рубежом.

«НАЦИЗМ НЕ ЛИКВИДИРОВАН, А НАЧИНАЕТ ПРОЦВЕТАТЬ»

– Если говорить о том, как они, на западе свою демократию развивают, они молодое поколение очень сильно в странах, в которых они заинтересованы, обрабатывают. Я до некоторых пор думал, что нацизм ликвидирован. Но мы сегодня воочию видим, что он не только не ликвидирован, а ярко начинает процветать. И надо сделать все, чтобы он не расцвел в полном цвете. Может быть, вот этот маленький шаг, который мы делаем, он тоже с этим связан.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

5 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ

- Выпускник 1974 года факультета морского приборостроения легендарной «Корабелки», он спас ее от ликвидации и превращения в факультет политехнического университета.

- Предлагал усиление математического образования, одним из первых в России выступил против Болонской системы. Создал инженерные классы - сегодня таких сотни по всей стране.

- По обращению митрополита Тихона организовал поиск и возвращение утраченных икон, вывезенных во время немецкой оккупации из Псковской епархии на территорию Германии.

- Четыре раза в неделю выходит на волейбольную площадку. Создал волейбольные центры в Анапе, Москве, Грозном, Новом Уренгое, Новосибирске, Ярославле.

- Усталость снимает, проплывая километр в бассейне вольным стилем. В свободное время слушает музыку, предпочитая авторские песни отечественных исполнителей.

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