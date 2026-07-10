Наши воины освободили семь населенных пунктов и истребили 9940 украинских боевиков и иностранных наемников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны России сообщает о шести групповых ударах высокоточным оружием, которые были нанесены нашей Объединенной группировкой войск ВС РФ по объектам ВСУ начиная с 4 июля.

За эту неделю войсками с помощью крылатых ракет, беспилотников и авиации были поражены предприятия ВПК Украины, аэродромы, склады с боеприпасами, дронами и ГСМ, а также скопления боевиков ВСУ на позициях, а также в казармах.

За семь дней подразделения группировки войск «Север» уничтожили свыше 1380 украинских военнослужащих, «Запад» - 1490, «Южной» - 1310, «Центр» - 2290, «Восток» - 3060, «Днепр» - 410.

В этих ожесточенных боях наши воины освободили и зачистили населенные пункты: Петро-Ивановка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина, Шийковка, Василевка и Константиновка. Завешается зачистка улиц города Красный Лиман.

Кроме 9940 украинских боевиков и иностранных наемников, ВСУ лишилось за эти дни: двух танков, 88 бронемашин, 59 различных полевых орудий и артиллерийских систем, а также 516 автомобилей.

Силами противовоздушной обороны также были сбиты 72 управляемые авиабомбы, 36 снарядов РСЗО HIMARS (США), четыре снаряда РСЗО «Vampire» (Чехия), 10 крылатых ракет «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», а также 4975 ударных дронов самолетного типа.

Всего более 5097 воздушных целей, которые летели в сторону наших войск и мирных населенных пунктов.

Силами Черноморского флота также были потоплены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 10 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

178 495 - дронов.

665 - ЗРК.

30 098 - танков и бронмашин.

1 756 - РСЗО.

35 715 - орудий.

66 103 - единицы спецтехники.