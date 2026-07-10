Звездные гости блистали на красной дорожке лучшими нарядами. Фото: пресс-служба «Белых ночей»

В Петербурге завершился традиционный фестиваль «Белые ночи», прошедший в Ледовом дворце под знаком «Звезд Русского Радио» и при поддержке Министерства культуры РФ. Звездные гости блистали на красной дорожке лучшими нарядами. Кто был самым модным - KP.RU разъяснила стилист и визажист Инобат Джалилова.

Стилист и визажист Инобат Джалилова. Фото: личный архив.

Севиль

Севиль. Фото: пресс-служба «Белых ночей»

В этом серебряном платье Севиль уже дефилировала год назад на юбилее «Русского радио». Кстати, похожий наряд есть и в гардеробе Леди Гаги. Одной из первых футуристическая эстетика серебра появилась на подиумах в конце 80-х в показах дизайнера Тьерри Мюглера. И сейчас серебряные оттенки правят балом. Серебро очень идет брюнеткам со смуглой кожей. В данном случае Севиль не прогадала с выбором наряда и выглядит безупречно.

Елена Север

Елена Север. Фото: пресс-служба «Белых ночей»

У Елены абсолютно голливудский образ в стиле Анджелины Джоли: платье в модном цвете «фуксия», облегающее стройные формы певицы, с пикантным разрезом на загорелой ножке.

Жасмин

Жасмин. Фото: пресс-служба «Белых ночей»

Фиолетовые наряды отражали цветовую палитру 70-х. Жасмин дополнила вечерний наряд высокими черными перчатками-чулками. Классический образ очень идет певице. В таком платье она будет чувствовать себя королевой как на сцене, так и на каком-нибудь торжественном приеме.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба «Белых ночей»

Белоснежный сюртук облегает стройную фигуру помолодевшего поп-короля. В праздничных образах 18 века, а именно в мужских нарядах для королевских особ, было заметно влияние военной формы. В те времена сюртуки заменили придворные «платья». На особые торжества мужчины из королевских династий надевали все военные регалии, дополняя их белоснежными бантами. В данном случае артист выбрал удлиненную лавандовую блузу и в тон ей эффектный бант, таким образом обыграв свой королевский статус на эстраде. С бантом и блузой составляет эффектный ансамбль вышивка на белоснежном сюртуке. Филипп умеет произвести впечатление на красной дорожке.

Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова. Фото: пресс-служба «Белых ночей»

Исполнительница хита «Матушка Земля» выбрала для выхода в свет наряд с русским орнаментом «Гжель». Образ дополнили украшения из серебра, кстати, российского дизайнера эконом-класса. Серьги-шандельеры из серебра с фианитами стоят в бутике 7 тысяч 600 рублей. Максимально близкий к народному образ.

Алсу

Алсу. Фото: пресс-служба «Белых ночей»

Алсу появилась на «Белых ночах» в интересном наряде: оригинальная черная рубашка со спущенными плечами, дополненная прозрачным топом, расшитым кристаллами. В тон яркому верху — не менее эффектный низ из длинной юбки, выполненной из темно-серых пайеток. Весьма элегантный выход певицы!

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