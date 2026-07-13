Фото: Школа ТОП

Выбор школы — это очень важный и ответственный шаг для любых родителей. Сегодня государственные школы не всегда могут предложить индивидуальный подход к каждому ребёнку и дать те знания, которые действительно пригодятся в будущем. Частная школа для родителей – это, прежде всего, спокойствие и удобство. Именно поэтому многие семьи обращают внимание на частные школы.

Одной из самых популярных частных школ является школа ТОП. Школа ТОП представляет собой масштабную образовательную сеть, входящую в состав экосистемы “Академия ТОП”. В 63 городах России для учеников открыты 75 филиалов школ, включая шесть учебных заведений непосредственно в Москве, а также собственную онлайн-школу и 3 лицея для старшеклассников.

Фото: Школа ТОП

В настоящее время в школе ТОП открыт набор на 2026/27 учебный год. Головной московский филиал обладает образовательной лицензией и государственной аккредитацией, что является официальным подтверждением полного соответствия образовательных программ строгим государственным стандартам и служит гарантией высокого качества обучения. Учебное заведение школа ТОП предлагает полный цикл школьного образования, принимая детей с первого по одиннадцатый класс, и органично сочетает глубокую академическую подготовку с бережным отношением к детству. Для самых юных будущих учеников предусмотрены курсы подготовки к школе для детей в возрасте от пяти до семи лет, а также существует так называемый нулевой класс. Родители могут быть спокойны – здесь работают специалисты, которые вдохновят и без труда привьют интерес к учебе даже для самого непоседливого ребенка.

Фото: Школа ТОП

Несмотря на то, что учебный день в школе ТОП длится с девяти утра до семнадцати часов, пребывание ребёнка в школе организовано максимально комфортно. Это достигается благодаря сбалансированной программе, построенной по принципу 70/20/10: семьдесят процентов времени посвящено развитию умственных способностей, двадцать процентов — формированию личности и навыков командной работы, а оставшиеся десять процентов — физическому развитию через разнообразные спортивные активности. Продуманный график учебного дня позволяет снять значительную нагрузку с семьи. Домашние задания дети выполняют в школе под присмотром тьюторов, благодаря чему семейные вечера остаются свободными для отдыха и общения. В стенах школы поддерживается безопасная и экологичная атмосфера, свободная от буллинга и конфликтов. Основополагающим является принцип отношения к ученику как к личности: педагоги поддерживают детскую любознательность, окружают каждого ребёнка заботой и искренне верят в его способности.

Фото: Школа ТОП

Кроме того, широкий комплекс дополнительных занятий по развитию Soft skills (гибких навыков) и творческих способностей позволяет организовать полноценное и всестороннее развитие личности каждого ребёнка.

Уже с нулевого класса ученики школы ТОП занимаются по курсу математики Л. Г. Петерсон. Ключевой особенностью этой методики является отказ от механического заучивания правил в пользу развития логического мышления: дети учатся рассуждать, анализировать и находить нестандартные решения задач. Важно отметить, что обучение по этой программе продолжается не только в начальной школе, но и в среднем звене, охватывая пятый и шестой классы.

Фото: Школа ТОП

Особое место в учебном плане занимает освоение английского языка. Программа школы ТОП является комплексной и разделена по возрастам и целям, а уроки включают в себя все виды речевой деятельности: аудирование, говорение и грамматику. Методологическую поддержку и подготовку преподавателей по английскому языку обеспечивает сеть школ иностранных языков UFirst.

Уроки информационных технологий в школе ТОП носят сугубо практический характер. Благодаря этому родители могут быть спокойны, ведь их дети получают реальные навыки — от основ программирования до уверенной работы с современными цифровыми инструментами, что крайне важно для будущих профессий учеников. Здесь ученики не просто получают теоретические знания, но и сразу же отрабатывают их на практике по таким востребованным направлениям, как 3D-моделирование, а также создание собственных мобильных приложений и игр. Занятия ведутся по авторской программе, которая была удостоена звания лучшего мирового проекта в номинации «Создание человеческого потенциала» на престижном международном саммите ООН (WSIS) в Женеве. Методология реализации этих занятий представлена Компьютерной Академией ТОП.

Фото: Школа ТОП

Обучение включает в себя элементы проектной деятельности, развития навыков предпринимательства, создание собственных проектов, а также участие в Олимпиадах регионального и федерального масштаба.

Кроме того, здесь ведется подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ для успешного поступления в любые ВУЗы страны.

Выбирая частную школу – вы выбираете уверенное и успешное будущее для своего ребенка. Ознакомиться со всеми программами Школы ТОП, оставить заявку и посмотреть филиалы можно на официальном сайте.

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