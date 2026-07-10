Жена держала за ноги: пассажира засосало в разбившийся иллюминатор самолета

Пассажира Ryanair затянуло в разбитый иллюминатор самолета. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Рейс лоукостера Ryanair сегодня вылетел из греческих Салоников в Германию, Мемминген. Вылет был ранний, в 5:55, пассажиры намеревались вздремнуть в пути.

Но вскоре после взлета на высоте около 6 км в салоне раздался громкий хлопок. Одна из пассажирок позже рассказала греческой радиостанции: «Звук был такой, будто лопнула шина. Началась паника, люди закричали, началась разгерметизация. Мы надели кислородные маски».

Отлетевшая от части, где расположены двигатели, деталь, ударила в иллюминатор, рядом с которым сидели 61-летний серб и его жена.

Из-за разницы давления внутри и за бортом мужчину стало засасывать в разбитое окно - затянуло голову, потом плечи. Супруга туриста не растерялась и всеми силами стала удерживать ноги мужа. На помощь подоспели и другие пассажиры.

The Daily Mail сообщила детали происшествия: голова и плечи несчастного находились за иллюминатором около пяти минут, затем его общими усилиями удалось затащить обратно. Борт повернул в Салоники. Серб получил травмы шеи и находится в больнице в шоковом состоянии.

Комментаторы в соцсетях предположили, что пострадавший не был пристегнут ремнем безопасности, однако все было как раз наоборот - в таком случае его бы могло полностью унести наружу.

Увы, от подобных ЧП не застрахован никто. В 2018 году во время похожего инцидента погибла мать троих детей, гражданка США Дженнифер Риордан. Деталь двигателя влетела в иллюминатор, у которого она сидела. Женщину затянуло наружу по пояс, травмы оказались столь серьезными, что врачи не сумели ей помочь.

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