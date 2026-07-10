Рой птичек привёл к своему создателю: Что интересного нашли в украинских дронах, обезвреженных на складе под Ростовом

Диверсии спецслужбы Украины готовили при прямом участии западных кураторов. Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

ФСБ предотвратило теракт в Ростовской области. С помощью 13 дронов по наводке ГУР завербованный ими агент должен был взорвать военный аэродром. Но что-то пошло не так.

Уже, казалось бы, нестрашные без взрывчатки дроны нельзя было «просто разобрать» и «сдать на опыты». Журналист «Вестей» стал свидетелем того, как вражеские «птички» теряли свое «оперение» в чутких руках специалистов одного закрытого Научно-исследовательского института, расположенного в Южном федеральном округе.

Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв военного аэродрома «Ростов-Центральный» 13 FPV-дронов с ИИ нашли и обезвредили сотрудники ФСБ. БПЛА предназначались для атаки на военный аэродром «Ростов-Центральный»

Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

«Вскрытие» пришлось проводить в помещении, которое было полностью экранировано. Зачем такие меры безопасности? Аргумент железный: у обнаруженных беспилотников противника имелись «мини»-кроты». А именно — датчики, которые связывали каждый из БПЛА со спутниками GPS.

Если бы в Главном управлении разведки незалеженой смогли бы вовремя зафиксировать точку, где потрошили «спалившиеся» дроны, украинские разведчики могли бы как минимум заволноваться. Дислокация ведь точно не соответствовала ни нахождению «склада БПЛА», который устроили в подсобном помещении подземной автостоянке, ни аэродрома, который предстояло разрушить.

Один из научных сотрудников НИИ под строгим оком видеокамеры извлек основную плату управления. Как он пояснил, здесь находится «бортовой компьютер». То есть, практически вся основная информация.

Что интересного было обнаружено в модуле памяти? Ну, например, нашлась секретная информация об операции, которую в ГУР, не мудрствуя лукаво, назвали «Паутина-2» (была еще и Первая — которую в Киеве почему-то посчитали удачной, что не верно — ред.).

Модуль был подключен к программатору. Это позволило вычленить полетное задание БПЛА.

Фото: Кадр из видео ЦОС ФСБ России

И что же для него стало целью? Да как раз взлетно-посадочная полоса «Ростова-Центрального»!

Научный сотрудник, указывая на экран ноутбука, куда шла передача «вскрытых данных», пояснил:

- Каждый цвет обозначает отдельный дрон. Здесь речь идет о рое дронов. У каждого дрона своя цветовая индикация. Отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь. Можно предположить, что донаведение происходит в автоматическом режиме

Покопавшись в мозгах ИИ, которым были снабжены каждый из 13 беспилотников, специалисты смогли получили и такую важную информацию. Этот беспилотник, вероятно, был собран в поселке Кожуховка под Киевом.

Привет украинским «сельским кулибиным».

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